FONBET совместно с Александром Овечкиным объявляют о конкурсе на ремонт для поклонников хоккея

Осталось полмесяца, чтобы подать заявку
Валентин Васильев

Компания FONBET объявляет о запуске уникального проекта “Зал Саши”, который объединит спортивную, развлекательную и строительную индустрию. 

В рамках проекта «Великая погоня» один из участников получит шанс на полное преображение своего жилого пространства. Помогать в этом ему будут специальные гости: хоккейная легенда Александр Овечкин и Александр Гришаев, в роли бессменного прораба Александра из культового шоу про ремонт квартир.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте “Великой Погони”, и выполнить несколько простых условий. Сбор заявок будет длиться в течение октября. После завершения сбора заявок будет выбран один победитель. Процесс преображения его жилья, полный сюрпризов, юмора и профессиональных советов от Александра Гришаева, будет проиллюстрирован в шоу, выпуск которого можно увидеть в ноябре на сайте «Великая погоня» и в официальных сообществах FONBET.

Ранее по теме:FONBET запускает проект «Великая Погоня 3.0» с Александром Овечкиным

Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Клиенты PARI ждут победы «Реала» над «Фенербахче» в Евролиге
Клиенты PARI ставят на «Северсталь» в матче КХЛ с «Динамо»
Клиенты PARI ставят на «Олимпиакос» в матче Евролиги с «Монако»
Клиенты PARI: «Интер» победит «Фиорентину» в матче Серии А
Клиенты PARI: «Металлург» победит «Ак Барс» в матче лидеров Востока в КХЛ
