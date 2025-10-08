FONBET запускает проект «Великая Погоня 3.0» с Александром Овечкиным

С началом нового сезона Национальной хоккейной лиги, компания FONBET запускает проект «Великая Погоня 3.0» совместно со своим амбассадором — Александром Овечкиным, который в прошлом сезоне установил рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Стартовавший в августе 2023 года проект «Великая Погоня» получит несколько важных обновлений. Ключевым из них является возможность выбора пользователями следующего рекорда, который сможет установить Александр Овечкин. Все рекорды составлены в четком соответствии со официальной статистикой НХЛ и персональным поклонником таланта Александра — пользователем сайта Sports.ru под ником «Дух Хлебонасущенского», который ведет персональную статистику Александра на протяжении 20 лет. Среди рекордов, которые может побить Александр, согласно статистике Духа, есть и необычные — например голы по дням недели и месяцам. Если пользователи угадают, какой рекорд побьет Овечкин следующим, то получат вознаграждение в виде баллов проекта.

Также в проекте «Великая Погоня» запланированы интеллектуальные квизы, игры и эксклюзивный медиаконтент, в съемках которого принял участие сам капитан «Вашингтон Кэпиталс».

Присоединиться к проекту «Великая Погоня» можно по ссылке.