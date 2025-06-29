Зенит - Црвена Звезда: где смотреть товарищеский матч, коэффициенты букмекеров

В воскресенье, 29 июня, вице-чемпион России «Зенит» проведет первый контрольный матч лета-2025. В рамках Winline Суперсерии питерская команда сыграет с чемпионом Сербии - «Црвеной Звездой». Игра состоится в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет федеральный канал «Матч ТВ». Альтернативную трансляцию зарегистрированным пользователям предложит БК Winline.

Год назад команды встречались в Санкт-Петербурге на Winline Летнем кубке, и тогда победу неожиданно одержал сербский клуб. Естественно, Семак и его футболисты постараются вернуть долг старым знакомым.

Аналитики Winline установили высокий коэффициент 2.16 на успех сине-бело-голубых. На «Црвену Звезду» он еще больше - 3.00. Ничья котируется за 3.95.