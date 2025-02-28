Клиент PARI поставил 595 000 рублей на победу «Зенита» над ЦСКА в РПЛ

Партнерский проект
1 марта в центральном матче 19-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» примет ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на сегодняшнее топ-событие.
Букмекеры считают фаворитами хозяев. На победу «Зенита» можно сделать ставку по коэффициенту 1.60, что соответствует примерно 61% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 4.00 (около 24%). Котировки на триумф ЦСКА составляют 5.80 (приблизительно 15%).
Предпочтения клиентов PARI также на стороне фаворита. В общем объеме ставок на исход сегодняшней встречи 93% приходится на победу «Зенита», 6% сделано на триумф ЦСКА, а 1% — на ничью.
Эксперты не ждут от москвичей и петербуржцев результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, команды Сергея Семака и Марко Николича забьют на двоих не более двух мячей. Этому событию в линии PARI соответствует коэффициент 1.90. Противоположный вариант (как минимум три гола) доступен за 1.93. На то, что обе команды забьют, можно поставить за 1.90.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI
Наиболее вероятный вариант в линии на точный счет — 1:0 в пользу «Зенита» за 7.00. Вероятность ничьей 1:1, а также победы хозяев 2:0 оценивается коэффициентом 7.50. В случае сухой победы любой из команд сыграет котировка 2.13. Поставить на то, что петербуржцы откроют счет, можно за 1.48.
Самая крупная ставка на предстоящую игру среди клиентов PARI — 595 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех футбольных событий, включив в него ставку на победу «Зенита» над ЦСКА за 1.58. Общий коэффициент экспресса — 4.38. В случае успеха чистый выигрыш клиента PARI превысит 2 000 000 рублей.
Перед субботним матчем в Санкт-Петербурге «Зенит» делит первое место в турнирной таблице РПЛ с «Краснодаром» — в активе обеих команд по 39 очков. ЦСКА идет на шестом месте с 31 баллом. Встреча команд в первом круге нынешнего сезона завершилась победой «Зенита» со счетом 1:0.
В линии PARI «Зенит», завоевавший шесть чемпионских титулов подряд с 2019 года, считается главным фаворитом сезона-2024/25. Поставить на итоговый триумф команды Семака можно за 2.00. Шансы ЦСКА взять первое золото с 2016 года оцениваются котировкой 100.00.
Партнерский проект