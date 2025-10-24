PARI: «Зенит» — фаворит матча РПЛ с московским «Динамо»

26 октября «Зенит» и московское «Динамо» встретятся в матче 13-го тура РПЛ. Поединок пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитами хозяев поля. Коэффициент на успех «Зенита» — 1.60, что соответствует примерно 60% вероятности. Поставить на то, что выиграют москвичи, можно за 5.30 (около 18%). Ничья котируется за 4.30 (приблизительно 22%).

Клиенты PARI уверены в успехе петербуржцев. Около 95% от общего объема ставок на исход матча сделано на победу «Зенита».

Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.72. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.20.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Зенит», и «Динамо», сыграет коэффициент 1.70. Обратный исход идет за 2.08. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.60.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа петербуржцев 2:0, 2:1 или 1:0 за 8.50. На то, что первой отличится команда Сергея Семака, можно поставить за 1.47. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении клуба из Москвы составляют 2.90.

«Зенит» набрал 23 очка в 12 турах и идет на четвертой позиции в турнирной таблице. В своем последнем матче в РПЛ петербуржцы на выезде переиграли «Сочи» (3:0), а затем разгромили «Оренбург» в Кубке России (6:0). На чемпионство команды Семака можно поставить с коэффициентом 2.40, а на то, что команда окажется в топ-3, можно сделать ставку за 1.14.

В активе «Динамо» 16 очков и восьмое место. Команда Валерия Карпина не выигрывала в последних двух турах — поражение от «Локомотива» (3:5) и ничья с «Ахматом» (2:2). Правда, бело-голубые победили «Крылья Советов» в Кубке России (4:0). На чемпионство динамовцев дают коэффициент 30.00, а на то, что москвичи окажутся в тройке сильнейших, можно сделать ставку за 10.00.