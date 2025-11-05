Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Динамо» в Кубке России

5 ноября в первом матче 1/4 финала верхней сетки Кубка России «Зенит» примет «Динамо». Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 20:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI сопоставили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на сегодняшнюю игру.

В преддверии встречи букмекеры считают фаворитами хозяев. На победу «Зенита» можно поставить по коэффициенту 1.57, что соответствует примерно 63% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 4.30 (около 22%). Котировки на успех «Динамо» составляют 6.20 (приблизительно 15%).

Петербургский клуб также считается явным претендентом на победу по сумме двух матчей и выход в полуфинал. Сделать ставку на то, что «Зенит» пробьется в следующую стадию и избежит вылета в нижнюю сетку, можно за 1.55 (около 62%). Пари на итоговый успех «Динамо» будет рассчитано за 2.40 (приблизительно 38%).

Клиенты PARI уверены в успехе фаворита. На победу «Зенита» приходится 84% от общего объема ставок на исход игры в Санкт-Петербурге. Чуть менее 16% от всего объема пари сделано на победу «Динамо» и менее 1% — на ничью.

Эксперты ожидают увидеть результативную игру в исполнении команд Сергея Семака и Валерия Карпина. По оценкам аналитиков PARI, соперники забьют на двоих как минимум три мяча. Поставить на это можно по коэффициенту 1.65. Противоположный вариант (не более двух мячей на двоих) доступен за 2.25. Ставки на то, что обе команды забьют, принимаются за 1.75. Котировки на обратный исход составляют 2.10.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Здесь наиболее вероятный вариант — 2:0 в пользу хозяев за 8.00. С наибольшей долей вероятности отличиться в этом матче смогут игроки группы атаки «Зенита» Лусиано Гонду (2.30), Александр Соболев (2.40) и Максим Глушенков (2.50).

«Зенит» вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России с первого места в группе с «Оренбургом», «Рубином» и «Ахматом». «Динамо» стало вторым в квартете с «Краснодаром», «Крыльями Советов» и «Сочи». Ответная игра между петербуржцами и москвичами за выход в полуфинал верхней сетки состоится 25 ноября на «ВТБ Арене» в столице.

«Зенит» — главный претендент на победу в Кубке России по оценкам букмекеров (3.30). В круг основных претендентов входят «Спартак» (5.50), «Краснодар» (6.00) и действующий обладатель трофея ЦСКА (8.00). Котировки на победу «Динамо» составляют 11.00. «Зенит» в новейшей истории владел трофеем пять раз, а «Динамо» — один.