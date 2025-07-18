Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Ростовом» в первом туре РПЛ

20 июля в центральном матче первого тура Российской Премьер-лиги «Зенит» примет «Ростов». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящее топ-событие.

До начала игры в Санкт-Петербурге букмекеры считают вице-чемпионов России явными фаворитами. На победу «Зенита» можно сделать ставку по коэффициенту 1.32, что соответствует примерно 75% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 5.80 (приблизительно 16%). Котировки на успех «Ростова» составляют 9.50 (приблизительно 10%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе петербуржцев в воскресной игре. В общем объеме ставок на исход предстоящей встречи 99% приходится на победу «Зенита».

Эксперты ждут от петербуржцев и дончан результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, команды Сергея Семака и Джонатана Альбы забьют на двоих от двух до трех мячей. Тотал установлен на отметке 2.5 с коэффициентом 1.70 на «больше» и 2.20 на «меньше». Вероятность обмена голами котируется за 2.20. Противоположный вариант доступен за 1.67.

Наиболее вероятные варианты в линии на точный счет — победа «Зенита» 2:0 за 6.50. Предсказать победу петербуржцев с минимальным (1:0) или разгромным счетом (3:0) можно по одинаковому коэффициенту 7.50. В случае сухой победы любой из команд сыграет котировка 1.92. Поставить на то, что хозяева откроют счет, можно за 1.27. Аналогичная ставка на гостей идет за 4.15.

Самая крупная ставка на предстоящий матч в Санкт-Петербурге среди клиентов PARI — 100 362 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий, спрогнозировав победу «Зенита» по котировке 1.32. Общий коэффициент экспресса — 2.05.

В прошлом сезоне чемпионата России «Зенит» занял второе место, впервые за шесть лет оставшись без золотых медалей, а «Ростов» финишировал восьмым. Команда Семака выиграла обе очных встречи — 5:0 в Санкт-Петербурге в начале августа и 1:0 в Ростове-на-Дону в мае. В целом же «Ростов» не обыгрывал «Зенит» в чемпионате России с 19 мая 2019 года. С этого момента команды провели 12 матчей, из которых восемь завершились победами петербуржцев, а еще четыре — вничью.

Клиентам PARI также доступны ставки на итоги чемпионата России по футболу – 2024/25. Главным фаворитом турнира считается «Зенит», усилившийся в межсезонье, такими звездами, как Жерсон и Роман Вега. Ставки на то, что петербургский клуб вернет себе золото чемпионата, принимаются за 2.10. Котировки на чемпионство «Краснодара» и «Спартака» составляют по 5.00, а в случае триумфа «Ростова» сумма, поставленная на триумф дончан, увеличится в 200 раз.