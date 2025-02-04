Клиенты PARI уверены в победе «Зенита» над ЦСКА на Зимнем кубке РПЛ

4 февраля в матче Зимнего кубка РПЛ в ОАЭ «Зенит» сыграет с ЦСКА. Встреча состоится в Абу-Даби и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI сопоставили шансы соперников и изучили ставки клиентов на предстоящую игру.

Перед матчем в столице Эмиратов букмекеры считают фаворитом действующего чемпиона России. На триумф «Зенита» в основное время можно поставить по коэффициенту 1.75, что соответствует примерно 55% вероятности. Котировки на ничью составляют 4.00 (около 24%). Победа ЦСКА по итогам 90 минут идет в линии PARI за 4.35 (около 21%).

По оценкам аналитиков PARI, «Зенит» также ближе к общей победе, с учетом вероятности серии пенальти. Ставки на итоговый успех петербуржцев принимаются по коэффициенту 1.45. Если же победу заберет ЦСКА, сыграет котировка 2.80.

Клиенты PARI сделали свой выбор в пользу «сине-бело-голубых». В общем объеме ставок на исход встречи в основное время 91% приходится на победу «Зенита», еще 7% сделано на триумф ЦСКА, а 2% — на ничью. Доля «Зенита» во всем объеме пари на итог игры составляет 92%.

Эксперты ждут, что команды Сергея Семака и Марко Николича покажут открытый футбол, а в матче будет забито как минимум три мяча. Поставить на это можно по коэффициенту 1.65. Вероятность противоположного исхода (не более двух мячей на двоих) котируется за 2.25. Если оба соперника поразят ворота друг друга, сыграет коэффициент 1.65. Котировки на противоположный вариант составляют 2.20. Интересно, что за последние десять личных встреч во всех турнирах соперники лишь дважды «пробивали» ТБ 2.5, а голами обменивались трижды.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет сегодняшней игры. Наиболее вероятные варианты на этом рынке — ничья 1:1 и победа «Зенита» 2:1 за 8.50. Сухая победа любого из соперников идет в линии PARI за 2.45. Если счет в матче откроет «Зенит», сыграет ставка за 1.55. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении ЦСКА составляют 2.70.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий, поставив на тотал больше 2.5 в матчах Зимнего кубка «Зенит» — ЦСКА (за 1.65) и «Краснодар» — «Динамо» (1.57). Общий коэффициент экспресса — 2.59.

Участие в предсезонном турнире в Абу-Даби принимают шесть клубов, разделенные на две группы. В первой из них выступают «Спартак», «Динамо» и «Краснодар». Во второй — «Зенит», ЦСКА и «Ростов». «Спартак» — действующий победитель турнира — стартовал с победы 3:2 над «Краснодаром» и считается главным фаворитом. Коэффициент на итоговый триумф красно-белых — 3.00. Дебютант турнира «Зенит» — второй по силам претендент на победу (3.50). Топ-3 замыкает ЦСКА, справившийся в первом матче с «Ростовом» (1:0). В линии PARI шансы москвичей завоевать Зимний кубок котируются за 4.50.

На зимний перерыв в РПЛ «Зенит» ушел на втором месте в турнирной таблице, набрав в 18 матчах 39 очков. Петербуржцы идут вровень с «Краснодаром», но уступают лидеру по дополнительным показателям. ЦСКА занимает промежуточное шестое место с 31 баллом. Очная встреча команд в чемпионате завершилась гостевой победой чемпиона со счетом 1:0. Всего же за последние десять встреч во всех турнирах ЦСКА лишь дважды удалось обыграть «Зенит».