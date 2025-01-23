Вашингтон - Рейнджерс, 4 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
4 января, «Вашингтон» сыграет на своей площадке матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи в 20:00 по Москве. «Кэпиталз» продолжают битву за первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, а Александр Овечкин постепенно приближается к рекорду Уэйна Гретцки, возглавляющего список лучших снайперов НХЛ.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Вашингтон Кэпиталз»
04.01.2025, Сб
20:00 МСК
«Нью-Йорк Рейнджерс»
|П1 - 1.95
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|53
|51
|276-273
|«Рейнджерс»
|51
|53
|273-278
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|03.01.2025
|«Вашингтон»
3:4 Б
«Миннесота»
|31.12.2024
|«Вашингтон»
3:1
«Бостон»
|30.12.2024
|«Детройт»
4:2
«Вашингтон»
|29.12.2024
|«Торонто»
2:5
«Вашингтон»
|24.12.2024
|«Бостон»
4:1
«Вашингтон»
Последние пять матчей «Рейнджерс» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|03.01.2025
|«Рейнджерс»
2:1
«Бостон»
|31.12.2024
|«Флорида»
5:3
«Рейнджерс»
|29.12.2024
|«Тампа-Бэй»
6:2
«Рейнджерс»
|23.12.2024
|«Нью-Джерси»
5:0
«Рейнджерс»
|22.12.2024
|«Рейнджерс»
1:3
«Каролина»
Последние пять матчей «Вашингтона» и «Ренджерс»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|31.10.2024
|«Вашингтон»
5:3
«Рейнджерс»
|29.04.2024
|«Вашингтон»
2:4
«Рейнджерс»
|27.04.2023
|«Вашингтон»
1:3
«Рейнджерс»
|24.04.2024
|«Рейнджерс»
4:3
«Вашингтон»
|21.04.2024
|«Рейнджерс»
4:1
«Вашингтон»
|«Вашингтон»
Показатель
«Рейнджерс»
Показатель
|Бомбардир (очки)
Строум
41
Панарин
39
|Снайпер (голы)
Овечкин
18
Панарин
16
|Ассистент (передачи)
Строум
30
Фокс
27
|Вратарь (коэфф. надежности)
Томпсон
2.30
Куик
2.53
Турнирная таблица Восточной конференции
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|38
|22
|3
|0
|1
|2
|10
|138-100
|53
|2. Нью-Джерси
|41
|23
|1
|0
|0
|3
|14
|132-104
|51
|3. Торонто
|39
|21
|3
|0
|0
|2
|13
|120-107
|50
|4. Флорида
|40
|19
|2
|3
|0
|2
|14
|135-124
|50
|5. Каролина
|38
|21
|2
|0
|2
|0
|13
|131-107
|48
|6. Бостон
|40
|14
|6
|0
|0
|4
|16
|103-120
|44
|7. Тампа-Бэй
|35
|17
|3
|0
|1
|1
|13
|135-99
|42
|8. Оттава
|38
|14
|5
|0
|1
|1
|17
|112-111
|40
|9. Питтсбург
|40
|11
|5
|1
|3
|3
|17
|122-148
|40
|10. Коламбус
|39
|13
|1
|2
|0
|6
|17
|131-141
|38
|11. Филадельфия
|39
|9
|5
|3
|2
|2
|18
|120-141
|38
|12. Монреаль
|38
|14
|2
|1
|1
|2
|18
|115-131
|37
|13. Детройт
|38
|13
|2
|1
|0
|4
|18
|103-124
|36
|14. Рейнджерс
|37
|17
|0
|0
|0
|1
|19
|103-114
|35
|15. Айлендерс
|39
|11
|1
|2
|1
|6
|18
|103-124
|35
|16. Баффало
|39
|11
|2
|1
|1
|4
|20
|121-134
|33
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)
«Рейнджерс»: Шестеркин (травма)
«Кэпиталз» вряд ли введет в заблуждение статус аутсайдера соперника. Да, нью-йоркцы занимают место в подвале турнирной таблицы, но Овечкину и его партнерам есть что доказывать гостям. В предыдущем плей-офф «Рейнджерс» всухую вынес «столичных» в восточном четвертьфинале, унизительно отправив соперника в досрочный отпуск.
С тех пор много воды утекло. «Вашингтон» борется за первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, а «рейнджеры» в ней место в самом низу. В текущем сезоне соперники уже встречались, и в том матче в Вашингтоне в конце октября хозяева льда победили со счетом 5:3. Тогда дублем в ворота Игоря Шестеркина отметился Александр Овечкин, а Артемий Панарин из «Нью-Йорка» не набрал ни одного бала за результативные действия, закончив игру с показателем полезности (-2).
В конце ноября у «Рейнджерс» началась черная полоса. Из 18-ти матчей нью-йоркцы выиграли лишь четыре, чем и обусловлено их плачевное турнирное положение. Кресло под главным тренером Питером Лавиолеттом уже не просто качается, а ходит ходуном, но пока американский специалист сохраняет свою должность, хотя шансы выхода «рейнджеров» в плей-офф тают на глазах. На данный момент вероятность попадания «Нью-Йорка» в розыгрыш Кубка Стэнли букмекеры оценивают коэффициентом 2.75, а пролет мимо - 1.45. Для сравнения, коэффициент «Вашингтона» на попадание в плей-офф - 1.02.
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Вероятность победы хозяев площадки эксперты БК PARI оценили коэффициентом 2.30. На ничью в основное время можно поставить за 4.30, а на выигрыш «Рейнджерс» - за 2.60.
Возвращения после травмы на лед капитана «Кэпиталз» состоялось 29 января в Торонто. Александр провел уже несколько матчей, в которых не забывал отличаться. Нет оснований полагать, что встречу с «Рейнджерс» россиянин пропустит.
Даже бедственное турнирное положение «Нью-Йорка» не позволяет букмекерам предлагать щедрые коэффициенты на выход «рейнджеров» в Кубок Стэнли. 1.45 - очень скромно для команды из подвала таблицы. А вот в выходе в плей-офф «Вашингтона» и вовсе нет сомнений, о чем говорит коэффициент 1.02.
Топ-3 фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00
«Флорида Пантерз» - 10.00
«Даллас Старз» - 10.00
На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 20.00, на «Рейнджерс» - 25.00.
Партнерский проект