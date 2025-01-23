Вашингтон - Рейнджерс, 4 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

«Кэпиталз» вряд ли введет в заблуждение статус аутсайдера соперника. Да, нью-йоркцы занимают место в подвале турнирной таблицы, но Овечкину и его партнерам есть что доказывать гостям. В предыдущем плей-офф «Рейнджерс» всухую вынес «столичных» в восточном четвертьфинале, унизительно отправив соперника в досрочный отпуск.

С тех пор много воды утекло. «Вашингтон» борется за первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, а «рейнджеры» в ней место в самом низу. В текущем сезоне соперники уже встречались, и в том матче в Вашингтоне в конце октября хозяева льда победили со счетом 5:3. Тогда дублем в ворота Игоря Шестеркина отметился Александр Овечкин, а Артемий Панарин из «Нью-Йорка» не набрал ни одного бала за результативные действия, закончив игру с показателем полезности (-2).

В конце ноября у «Рейнджерс» началась черная полоса. Из 18-ти матчей нью-йоркцы выиграли лишь четыре, чем и обусловлено их плачевное турнирное положение. Кресло под главным тренером Питером Лавиолеттом уже не просто качается, а ходит ходуном, но пока американский специалист сохраняет свою должность, хотя шансы выхода «рейнджеров» в плей-офф тают на глазах. На данный момент вероятность попадания «Нью-Йорка» в розыгрыш Кубка Стэнли букмекеры оценивают коэффициентом 2.75, а пролет мимо - 1.45. Для сравнения, коэффициент «Вашингтона» на попадание в плей-офф - 1.02.