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4 января 7:54ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Вашингтон - Рейнджерс, 4 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Александр Овечкин все ближе к рекорду Уэйна Гретцки
Руслан Ипполитов

 

4 января, «Вашингтон» сыграет на своей площадке матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи в 20:00 по Москве. «Кэпиталз» продолжают битву за первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, а Александр Овечкин постепенно приближается к рекорду Уэйна Гретцки, возглавляющего список лучших снайперов НХЛ. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вашингтон Кэпиталз»

04.01.2025, Сб

20:00 МСК

«Нью-Йорк Рейнджерс» 

П1 - 1.95

Х - 4.40

П2 - 3.15

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)

 

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вашингтон»5351276-273
«Рейнджерс»5153273-278

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

03.01.2025«Вашингтон»

3:4 Б

«Миннесота»

31.12.2024«Вашингтон»

3:1

«Бостон»

30.12.2024«Детройт»

4:2

«Вашингтон»

29.12.2024«Торонто»

2:5

«Вашингтон»

24.12.2024«Бостон»

4:1

«Вашингтон»

Последние пять матчей «Рейнджерс» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

03.01.2025«Рейнджерс»

2:1

«Бостон»

31.12.2024«Флорида»

5:3

«Рейнджерс»

29.12.2024«Тампа-Бэй»

6:2

«Рейнджерс»

23.12.2024«Нью-Джерси»

5:0

«Рейнджерс»

22.12.2024«Рейнджерс»

1:3

«Каролина»

Последние пять матчей «Вашингтона» и «Ренджерс»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

31.10.2024«Вашингтон»

5:3

«Рейнджерс»

29.04.2024«Вашингтон»

2:4

«Рейнджерс»

27.04.2023«Вашингтон»

1:3

«Рейнджерс»

24.04.2024«Рейнджерс»

4:3

«Вашингтон»

21.04.2024«Рейнджерс»

4:1

«Вашингтон»

Лидеры

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 «Вашингтон»

Показатель

«Рейнджерс»

Показатель

Бомбардир (очки)

Строум

41

Панарин

39

Снайпер (голы)

Овечкин

18

Панарин

16

Ассистент (передачи)

Строум

30

Фокс

27

Вратарь (коэфф. надежности)

Томпсон

2.30

Куик

2.53

Турнирное положение

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Турнирная таблица Восточной конференции

КомандаИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон3822301210138-10053
2. Нью-Джерси4123100314132-10451
3. Торонто3921300213120-10750
4. Флорида4019230214135-12450
5. Каролина3821202013131-10748
6. Бостон4014600416103-12044
7. Тампа-Бэй3517301113135-9942
8. Оттава3814501117112-11140
9. Питтсбург4011513317122-14840
10. Коламбус3913120617131-14138
11. Филадельфия399532218120-14138
12. Монреаль3814211218115-13137
13. Детройт3813210418103-12436
14. Рейнджерс3717000119103-11435
15. Айлендерс3911121618103-12435
16. Баффало3911211420121-13433

Потери

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«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)

«Рейнджерс»:  Шестеркин (травма)

Прогноз на матч

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«Кэпиталз» вряд ли введет в заблуждение статус аутсайдера соперника. Да, нью-йоркцы занимают место в подвале турнирной таблицы, но Овечкину и его партнерам есть что доказывать гостям. В предыдущем плей-офф «Рейнджерс» всухую вынес «столичных» в восточном четвертьфинале, унизительно отправив соперника в досрочный отпуск.

С тех пор много воды утекло. «Вашингтон» борется за первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, а «рейнджеры» в ней место в самом низу. В текущем сезоне соперники уже встречались, и в том матче в Вашингтоне в конце октября хозяева льда победили со счетом 5:3. Тогда дублем в ворота Игоря Шестеркина отметился Александр Овечкин, а Артемий Панарин из «Нью-Йорка» не набрал ни одного бала за результативные действия, закончив игру с показателем полезности (-2).

 В конце ноября у «Рейнджерс» началась черная полоса. Из 18-ти матчей нью-йоркцы выиграли лишь четыре, чем и обусловлено их плачевное турнирное положение. Кресло под главным тренером Питером Лавиолеттом уже не просто качается, а ходит ходуном, но пока американский специалист сохраняет свою должность, хотя шансы выхода «рейнджеров» в плей-офф тают на глазах. На данный момент вероятность попадания «Нью-Йорка» в розыгрыш Кубка Стэнли букмекеры оценивают коэффициентом 2.75, а пролет мимо - 1.45. Для сравнения, коэффициент «Вашингтона» на попадание в плей-офф - 1.02. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах некоторых букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы хозяев площадки эксперты БК PARI оценили коэффициентом 2.30. На ничью в основное время можно поставить за 4.30, а на выигрыш «Рейнджерс» - за 2.60.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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Возвращения после травмы на лед капитана «Кэпиталз» состоялось 29 января в Торонто. Александр провел уже несколько матчей, в которых не забывал отличаться. Нет оснований полагать, что встречу с «Рейнджерс» россиянин пропустит.

Выйдут ли «Вашингтон» и «Рейнджерс» в плей-офф?

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Даже бедственное турнирное положение «Нью-Йорка» не позволяет букмекерам предлагать щедрые коэффициенты на выход «рейнджеров» в Кубок Стэнли. 1.45 - очень скромно для команды из подвала таблицы. А вот в выходе в плей-офф «Вашингтона» и вовсе нет сомнений, о чем говорит коэффициент 1.02.

Кто выиграет кубок Стэнли?

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Топ-3 фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00

«Флорида Пантерз» - 10.00

«Даллас Старз» - 10.00

На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 20.00, на «Рейнджерс» - 25.00.

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