Вашингтон — Флорида, 5 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

В предыдущей очной встрече «Вашингтон» довольно уверенно выиграл на выезде, но это единственная победа «столичных» в последних десяти матчах с «пантерами». Заной в сердце сидит у болельщиков и память о восточном четвертьфинале Кубка Стэнли-2022 с «Флоридой». Ту серию «Кэпиталз» начали с выездной победы, но в итоге уступили сопернику дорогу в полуфинал в шести матчах.

К предстоящему поединку «Вашингтон» подходит с серией из двух поражений. Слово «серия» здесь применено не случайно, ведь подобное в текущем регулярном первенстве случилось со «столичными» лишь в третий раз, а трижды подряд в этом сезоне команда Спенсера Карбери и вовсе ни разу не проигрывала.

В двух упомянутых завершившихся поражениями матчах «Вашингтон» уступил в овертаймах с одинаковым счетом (4:5 ОТ). Говорить о проявленной слабости «Кэпиталз» не уместно. На выезде в Оттаву закономерным победный гол хозяев не выглядел, а в предыдущей встрече в соперниках была лучшая команда Запада - «Виннипег».

В матче с «Джетс» капитан «столичных» Александр Овечкин свою шайбу забросил. Это позволило российскому форварду еще на один шаг приблизиться к великому рекорду Уэйна Гретцки. На счету возглавляющего список лучших снайперов НХЛ всех времен канадца неизменные 894 гола. У Ови перед встречей с «Пантерз» - 877.

Трижды подряд «Вашингтон» в сезоне еще не проигрывал, так что делаем выбор в пользу ставки на победу гостей. Не станем перестраховываться и предположим, что вопросы о победителе хозяева льда снимут в основное время.