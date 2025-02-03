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3 февраля 16:11ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Вашингтон — Флорида, 5 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Команда Овечкина встретится с одним из фаворитов Кубка Стэнли
Руслан Ипполитов

 

В ночь со вторника на среду, 5 февраля, состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон» сыграет на своем льду с «Флоридой». Начало встречи в 03:00 по Москве. Команда Александра Овечкина лидирует в Восточной конференции. «Пантеры» занимают 3-ю строчку в турнирной таблице, но именно их букмекеры называют одним из главных претендентов на победу в плей-офф.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вашингтон Кэпиталз»

05.02.2025, Ср

03:00 МСК

«Флорида Пантерз»

П1 - 2.45

Х - 4.30

П2 - 2.45

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вашингтон»3430214-194
«Флорида»3034194-214

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

02.02.2025«Вашингтон»4:5 ОТ«Виннипег»
31.01.2025«Оттава»5:4 ОТ«Вашингтон»
29.01.2025«Калгари»1:3«Вашингтон»
26.01.2025«Ванкувер»2:1«Вашингтон»
24.01.2025«Сиэтл»0:3«Вашингтон»
22.01.2025«Эдмонтон»2:3«Вашингтон»
19.01.2025«Вашингтон»4:1«Питтсбург»

Последние пять матчей «Флориды» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

03.02.2025«Флорида»

6:3

«Айлендерс»

01.02.2025«Флорида»

5:1

«Чикаго»

30.01.2025«Флорида»

3:0

«Кингз»

27.01.2025«Вегас»

4:1

«Флорида»

26.01.2025«Сан-Хосе»

2:7

«Флорида»

Последние пять матчей «Вашингтона» и «Флориды»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

26.11.2024«Флорида»

1:4

«Вашингтон»

25.02.2024«Флорида»

3:2 ОТ

«Вашингтон»

09.02.2024«Флорида»

4:2

«Вашингтон»

09.11.2023«Вашингтон»

3:4 ОТ

«Флорида»

09.04.2023«Вашингтон»

2:4

«Флорида»

Лидеры

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«Вашингтон»

Показатель

«Флорида»

Показатель
Бомбардир (очки)Строум50Райнхарт59
Снайпер (голы)Овечкин24Райнхарт31
Ассистент (передачи)Строум35Барков35
Вратарь (коэфф. надежности)Томпсон2.14Найт2.50

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон5229502511182-12975
2. Каролина5328402217176-14668
3. Флорида5426240319181-15667
4. Торонто5226500219159-15064
5. Нью-Джерси5426301519167-13764
6. Оттава5221611320148-14060
7. Детройт5321420521152-16159
8. Коламбус5318441620177-17659
9. Тампа-Бэй5122411320177-14358
10. Бостон5419701522149-17558
11. Айлендерс5218421621144-15155
12. Рейнджерс5223110423156-16054
13. Монреаль5217522323153-17653
14. Питтсбург5415614424157-19352
15. Филадельфия5414633325153-18352
16. Баффало5217221426164-17747

Потери

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«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)

«Флорида»: Самоскевич (травма)

Прогноз на матч

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В предыдущей очной встрече «Вашингтон» довольно уверенно выиграл на выезде, но это единственная победа «столичных» в последних десяти матчах с «пантерами». Заной в сердце сидит у болельщиков и память о восточном четвертьфинале Кубка Стэнли-2022 с «Флоридой». Ту серию «Кэпиталз» начали с выездной победы, но в итоге уступили сопернику дорогу в полуфинал в шести матчах.

К предстоящему поединку «Вашингтон» подходит с серией из двух поражений. Слово «серия» здесь применено не случайно, ведь подобное в текущем регулярном первенстве случилось со «столичными» лишь в третий раз, а трижды подряд в этом сезоне команда Спенсера Карбери и вовсе ни разу не проигрывала.

В двух упомянутых завершившихся поражениями матчах «Вашингтон» уступил в овертаймах с одинаковым счетом (4:5 ОТ). Говорить о проявленной слабости «Кэпиталз» не уместно. На выезде в Оттаву закономерным победный гол хозяев не выглядел, а в предыдущей встрече в соперниках была лучшая команда Запада - «Виннипег».

В матче с «Джетс» капитан «столичных» Александр Овечкин свою шайбу забросил. Это позволило российскому форварду еще на один шаг приблизиться к великому рекорду Уэйна Гретцки. На счету возглавляющего список лучших снайперов НХЛ всех времен канадца неизменные 894 гола. У Ови перед встречей с «Пантерз» - 877. 

Трижды подряд «Вашингтон» в сезоне еще не проигрывал, так что делаем выбор в пользу ставки на победу гостей. Не станем перестраховываться и предположим, что вопросы о победителе хозяева льда снимут в основное время.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Букмекеры считают шансы соперников на победу абсолютно равными. Вероятность победы хозяев площадки, как и гостей, эксперты БК PARI оценивают коэффициентом 2.45. На ничью в основное время можно поставить за 4.30.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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 Капитан «Вашингтона» непременно выйдет на лед. В предыдущей игре с «Виннипегом» лидер «столичных» забил гол, что, правда, не помогло его команде выиграть. На счету российского форварда за карьеру в лиге уже 877 шайб. До рекорда Уэйна Гретцки Ови осталось всего 17 точных бросков, а до титула лучшего снайпера НХЛ всех времен - 18.

Выйдут ли «Флорида» и «Вашингтон» в плей-офф?

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«Кэпиталз» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. Букмекеры не сомневаются, что команда Овечкина примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли, предлагая коэффициент за выход «Вашингтона» в плей-офф - 1.01. «Пантер» букмекеры называют в числе главных претендентов на побед в Кубке Стэнли, а вероятность их попадания в плей-офф оценена кэфом 1.02.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00

«Каролина Харрикейнз» - 7.00

«Флорида Пантерз» - 10.50 

«Даллас Старз» - 10.50

На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 15.00.

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