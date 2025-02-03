Вашингтон — Флорида, 5 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
В ночь со вторника на среду, 5 февраля, состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон» сыграет на своем льду с «Флоридой». Начало встречи в 03:00 по Москве. Команда Александра Овечкина лидирует в Восточной конференции. «Пантеры» занимают 3-ю строчку в турнирной таблице, но именно их букмекеры называют одним из главных претендентов на победу в плей-офф.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Вашингтон Кэпиталз»
05.02.2025, Ср
03:00 МСК
«Флорида Пантерз»
|П1 - 2.45
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|34
|30
|214-194
|«Флорида»
|30
|34
|194-214
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|02.02.2025
|«Вашингтон»
|4:5 ОТ
|«Виннипег»
|31.01.2025
|«Оттава»
|5:4 ОТ
|«Вашингтон»
|29.01.2025
|«Калгари»
|1:3
|«Вашингтон»
|26.01.2025
|«Ванкувер»
|2:1
|«Вашингтон»
|24.01.2025
|«Сиэтл»
|0:3
|«Вашингтон»
|22.01.2025
|«Эдмонтон»
|2:3
|«Вашингтон»
|19.01.2025
|«Вашингтон»
|4:1
|«Питтсбург»
Последние пять матчей «Флориды» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|03.02.2025
|«Флорида»
6:3
«Айлендерс»
|01.02.2025
|«Флорида»
5:1
«Чикаго»
|30.01.2025
|«Флорида»
3:0
«Кингз»
|27.01.2025
|«Вегас»
4:1
«Флорида»
|26.01.2025
|«Сан-Хосе»
2:7
«Флорида»
Последние пять матчей «Вашингтона» и «Флориды»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|26.11.2024
|«Флорида»
1:4
«Вашингтон»
|25.02.2024
|«Флорида»
3:2 ОТ
«Вашингтон»
|09.02.2024
|«Флорида»
4:2
«Вашингтон»
|09.11.2023
|«Вашингтон»
3:4 ОТ
«Флорида»
|09.04.2023
|«Вашингтон»
2:4
«Флорида»
«Вашингтон»
|Показатель
«Флорида»
|Показатель
|Бомбардир (очки)
|Строум
|50
|Райнхарт
|59
|Снайпер (голы)
|Овечкин
|24
|Райнхарт
|31
|Ассистент (передачи)
|Строум
|35
|Барков
|35
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Томпсон
|2.14
|Найт
|2.50
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|52
|29
|5
|0
|2
|5
|11
|182-129
|75
|2. Каролина
|53
|28
|4
|0
|2
|2
|17
|176-146
|68
|3. Флорида
|54
|26
|2
|4
|0
|3
|19
|181-156
|67
|4. Торонто
|52
|26
|5
|0
|0
|2
|19
|159-150
|64
|5. Нью-Джерси
|54
|26
|3
|0
|1
|5
|19
|167-137
|64
|6. Оттава
|52
|21
|6
|1
|1
|3
|20
|148-140
|60
|7. Детройт
|53
|21
|4
|2
|0
|5
|21
|152-161
|59
|8. Коламбус
|53
|18
|4
|4
|1
|6
|20
|177-176
|59
|9. Тампа-Бэй
|51
|22
|4
|1
|1
|3
|20
|177-143
|58
|10. Бостон
|54
|19
|7
|0
|1
|5
|22
|149-175
|58
|11. Айлендерс
|52
|18
|4
|2
|1
|6
|21
|144-151
|55
|12. Рейнджерс
|52
|23
|1
|1
|0
|4
|23
|156-160
|54
|13. Монреаль
|52
|17
|5
|2
|2
|3
|23
|153-176
|53
|14. Питтсбург
|54
|15
|6
|1
|4
|4
|24
|157-193
|52
|15. Филадельфия
|54
|14
|6
|3
|3
|3
|25
|153-183
|52
|16. Баффало
|52
|17
|2
|2
|1
|4
|26
|164-177
|47
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)
«Флорида»: Самоскевич (травма)
В предыдущей очной встрече «Вашингтон» довольно уверенно выиграл на выезде, но это единственная победа «столичных» в последних десяти матчах с «пантерами». Заной в сердце сидит у болельщиков и память о восточном четвертьфинале Кубка Стэнли-2022 с «Флоридой». Ту серию «Кэпиталз» начали с выездной победы, но в итоге уступили сопернику дорогу в полуфинал в шести матчах.
К предстоящему поединку «Вашингтон» подходит с серией из двух поражений. Слово «серия» здесь применено не случайно, ведь подобное в текущем регулярном первенстве случилось со «столичными» лишь в третий раз, а трижды подряд в этом сезоне команда Спенсера Карбери и вовсе ни разу не проигрывала.
В двух упомянутых завершившихся поражениями матчах «Вашингтон» уступил в овертаймах с одинаковым счетом (4:5 ОТ). Говорить о проявленной слабости «Кэпиталз» не уместно. На выезде в Оттаву закономерным победный гол хозяев не выглядел, а в предыдущей встрече в соперниках была лучшая команда Запада - «Виннипег».
В матче с «Джетс» капитан «столичных» Александр Овечкин свою шайбу забросил. Это позволило российскому форварду еще на один шаг приблизиться к великому рекорду Уэйна Гретцки. На счету возглавляющего список лучших снайперов НХЛ всех времен канадца неизменные 894 гола. У Ови перед встречей с «Пантерз» - 877.
Трижды подряд «Вашингтон» в сезоне еще не проигрывал, так что делаем выбор в пользу ставки на победу гостей. Не станем перестраховываться и предположим, что вопросы о победителе хозяева льда снимут в основное время.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2024 ГОДУ
Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Букмекеры считают шансы соперников на победу абсолютно равными. Вероятность победы хозяев площадки, как и гостей, эксперты БК PARI оценивают коэффициентом 2.45. На ничью в основное время можно поставить за 4.30.
Капитан «Вашингтона» непременно выйдет на лед. В предыдущей игре с «Виннипегом» лидер «столичных» забил гол, что, правда, не помогло его команде выиграть. На счету российского форварда за карьеру в лиге уже 877 шайб. До рекорда Уэйна Гретцки Ови осталось всего 17 точных бросков, а до титула лучшего снайпера НХЛ всех времен - 18.
«Кэпиталз» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. Букмекеры не сомневаются, что команда Овечкина примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли, предлагая коэффициент за выход «Вашингтона» в плей-офф - 1.01. «Пантер» букмекеры называют в числе главных претендентов на побед в Кубке Стэнли, а вероятность их попадания в плей-офф оценена кэфом 1.02.
Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00
«Каролина Харрикейнз» - 7.00
«Флорида Пантерз» - 10.50
«Даллас Старз» - 10.50
На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 15.00.
Партнерский проект