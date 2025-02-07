Наполи — Удинезе, 9 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

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9 февраля «Наполи» и «Ювентус» встретятся в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу. Хозяева занимают первую строчку в турнирной таблице Серии А. После поражения «Интера» в отложенном матче с «Фиорентиной» неаполитанцы единолично лидируют в первенстве без каких-либо оговорок, но сбавлять набранный темп команде Антонио Конте нельзя.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Наполи» (Неаполь)
09.02.2025, Вс
22:45 МСК
«Удинезе» (Удине)
|П1 - 1.45
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 24-й тур
Стадион: «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия)
Главный судья: еще не назначен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Наполи»
|43
|33
|19
|159-122
|«Удинезе»
|19
|33
|43
|122-159
Последние пять матчей «Наполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.02.2025
|«Рома»
|1:1
|«Наполи»
|Серия А
|25.01.2025
|«Наполи»
|2:1
|«Ювентус»
|Серия А
|18.01.2025
|«Аталанта»
|2:3
|«Наполи»
|Серия А
|12.01.2025
|«Наполи»
|2:0
|«Верона»
|Серия А
|04.01.2025
|«Фиорентина»
|0:3
|«Наполи»
|Серия А
Последние пять матчей «Удинезе»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.02.2025
|«Удинезе»
|3:2
|«Венеция»
|Серия А
|26.01.2025
|«Удинезе»
|1:2
|«Рома»
|Серия А
20.01.2025
«Комо»
4:1
«Удинезе»
Серия А
11.01.2025
«Удинезе»
0:0
«Аталанта»
Серия А
04.01.2025
«Верона»
0:0
«Удинезе»
Серия А
Последние пять матчей «Наполи» и «Удинезе»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.12.2024
|«Удинезе»
|1:3
|«Наполи»
|Серия А
|06.05.2024
|«Удинезе»
|1:1
|«Наполи»
|Серия А
|27.09.2023
|«Наполи»
4:1
«Удинезе»
Серия А
|04.05.2023
|«Удинезе»
1:1
«Наполи»
Серия А
|12.11.2022
|«Наполи»
3:2
«Удинезе»
Серия А
После 23-х туров «Наполи» занимает первое место в турнирной таблице Серии А, а «Удинезе» - десятое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|23
|17
|3
|3
|38-16
|54
|2. Интер
|23
|15
|6
|2
|56-22
|51
|3. Аталанта
|23
|14
|5
|4
|49-26
|47
|4. Фиорентина
|23
|12
|6
|5
|40-23
|42
|5. Лацио
|23
|13
|3
|7
|40-31
|42
|6. Ювентус
|23
|9
|13
|1
|39-20
|40
|7. Болонья
|22
|9
|10
|3
|35-27
|37
|8. Милан
|22
|9
|8
|5
|33-24
|35
|9. Рома
|23
|8
|7
|8
|34-29
|31
|10. Удинезе
|23
|8
|5
|10
|28-36
|29
|11. Торино
|23
|6
|9
|8
|24-27
|27
|12. Дженоа
|23
|6
|8
|9
|21-32
|26
|13. Лечче
|23
|6
|5
|12
|18-41
|23
|14. Верона
|23
|7
|2
|14
|26-48
|23
|15. Комо
|23
|5
|7
|11
|27-38
|22
|16. Эмполи
|23
|4
|9
|10
|22-33
|21
|17. Кальяри
|23
|5
|6
|12
|24-38
|21
|18. Парма
|23
|4
|8
|11
|29-42
|20
|19. Венеция
|23
|3
|7
|13
|22-38
|16
|20. Монца
|23
|2
|7
|14
|20-34
|13
В последний раз «Удинезе» обыгрывал «Наполи» весной 2016-го года. С тех пор соперники встречались на поле 18 раз, и «черно-белые» лишь трижды смогли уйти от поражения. В первом круге в Удине был зафиксирован счет 1:3 в пользу гостей.
«Удинезе» не лучшим образом начал календарный год. Пятиматчевая безвыигрышная серия, в ходе которой было набрано лишь три очка, была прервана в предыдущем туре, когда удинцы обыграли на своем поле «Венецию» (3:2). Неудачная серия и является причиной нахождения команды Косты Руньяича в нижней части турнирной таблицы.
Прервалась в минувшем туре и неаполитанская серия, только это вряд ли порадовало болельщиков команды Антонио Конто. После семи подряд побед в чемпионате «Наполи» потерял очки в Риме, где сыграл вничью с «Ромой» (1:1).
Хозяева поля в предстоящей встрече являются безусловными фаворитами. Если вспомнить, что матч пройдет в Неаполе, то поиск аргументов на чашу весов «Удинезе» превращается в практически невыполнимую задачу. Берем в расчет тот факт, что команда из Удине забивает в среднем чуть больше одного гола за матч, у неаполитанцев самая надежная линия обороны в Серии А. Наш выбор - победа команды Конте и ноль голов в графе «забитые мячи» у гостей.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу «Комо» - «Ювентус» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Наполи»: Оливера (травма)
«Удинезе»: Окойе (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Наполи» - «Удинезе»:
|Позиция
|«Наполи»
|«Удинезе»
|Позиция
|Вратарь
|1. Мерет
|90. Сава
|Вратарь
|Защитник
|22. Ди Лоренцо
|28. Соле
|Защитник
|Защитник
|13. Ррахмани
|31. Кристенсен
|Защитник
|Защитник
|5. Жезус
|29. Бийол
|Защитник
|Защитник
|37. Спинаццола
|33. Земура
|Полуащитник
|Полузащитник
|68. Лоботка
|5. Пайеро
|Полузащитник
|Полузащитник
|99. Ангисса
|25. Карлстрем
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Мактоминей
|8. Ловрич
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Нерес
|19. Эхизибуэ
|Полузащитник
|Нападающий
|21. Политано
|7. Санчес
|Нападающий
|Нападающий
|11. Лукаку
|10. Товен
|Нападающий
|Главный тренер
|Антонио Конте
|Коста Руньяич
|Главный тренер
Вероятность победы «Удинезе» аналитики БК PARI оценивают щедрым коэффициентом 7.80. На ничью можно поставить за 4.40, а заключить пари на выигрыш «Наполи» - за 1.45.
Наиболее вероятными исходами встречи букмекеры называют «сухие» победы неаполитанцев 1:0 и 2:0. Поставить на эти счета можно с коэффициентом 6.00. Сыгравшая ставка на нулевую ничью будет умножена на 8.50, а 1:1 - на 9.50.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу «Комо» - «Ювентус» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Интер» - 1.55
«Наполи» - 2.60
«Аталанта» - 25.00
На чемпионство «Удинезе» ставки принимаются с коэффициентом 5000.00.
Партнерский проект