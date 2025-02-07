Наполи — Удинезе, 9 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

В последний раз «Удинезе» обыгрывал «Наполи» весной 2016-го года. С тех пор соперники встречались на поле 18 раз, и «черно-белые» лишь трижды смогли уйти от поражения. В первом круге в Удине был зафиксирован счет 1:3 в пользу гостей.

«Удинезе» не лучшим образом начал календарный год. Пятиматчевая безвыигрышная серия, в ходе которой было набрано лишь три очка, была прервана в предыдущем туре, когда удинцы обыграли на своем поле «Венецию» (3:2). Неудачная серия и является причиной нахождения команды Косты Руньяича в нижней части турнирной таблицы.

Прервалась в минувшем туре и неаполитанская серия, только это вряд ли порадовало болельщиков команды Антонио Конто. После семи подряд побед в чемпионате «Наполи» потерял очки в Риме, где сыграл вничью с «Ромой» (1:1).

Хозяева поля в предстоящей встрече являются безусловными фаворитами. Если вспомнить, что матч пройдет в Неаполе, то поиск аргументов на чашу весов «Удинезе» превращается в практически невыполнимую задачу. Берем в расчет тот факт, что команда из Удине забивает в среднем чуть больше одного гола за матч, у неаполитанцев самая надежная линия обороны в Серии А. Наш выбор - победа команды Конте и ноль голов в графе «забитые мячи» у гостей.