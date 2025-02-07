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7 февраля 7:21ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Наполи — Удинезе, 9 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Лидер Серии А не должен позволить «Интеру» сократить отставание в чемпионской гонке
Руслан Ипполитов

9 февраля «Наполи» и «Ювентус» встретятся в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу. Хозяева занимают первую строчку в турнирной таблице Серии А. После поражения «Интера» в отложенном матче с «Фиорентиной» неаполитанцы единолично лидируют в первенстве без каких-либо оговорок, но сбавлять набранный темп команде Антонио Конте нельзя.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Наполи» (Неаполь)

09.02.2025, Вс

22:45 МСК

«Удинезе» (Удине)

П1 - 1.45

Х - 4.40

П2 - 7.80

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 24-й тур

Стадион: «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия)

Главный судья: еще не назначен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Наполи»433319159-122
«Удинезе»193343122-159

Последние пять матчей «Наполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.02.2025«Рома»1:1«Наполи»Серия А
25.01.2025«Наполи»2:1«Ювентус»Серия А
18.01.2025«Аталанта»2:3«Наполи»Серия А
12.01.2025«Наполи»2:0«Верона»Серия А
04.01.2025«Фиорентина»0:3«Наполи»Серия А

Последние пять матчей «Удинезе»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2025«Удинезе»3:2«Венеция»Серия А
26.01.2025«Удинезе»1:2«Рома»Серия А

20.01.2025

«Комо»

4:1

«Удинезе»

Серия А

11.01.2025

«Удинезе»

0:0

«Аталанта»

Серия А

04.01.2025

«Верона»

0:0

«Удинезе»

Серия А

Последние пять матчей «Наполи» и «Удинезе»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.12.2024«Удинезе»1:3«Наполи»Серия А
06.05.2024«Удинезе»1:1«Наполи»Серия А
27.09.2023«Наполи»

4:1

«Удинезе»

Серия А

04.05.2023«Удинезе»

1:1

«Наполи»

Серия А

12.11.2022«Наполи»

3:2

«Удинезе»

Серия А

Турнирное положение

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После 23-х туров «Наполи» занимает первое место в турнирной таблице Серии А, а «Удинезе» - десятое.

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи23173338-1654
2. Интер23156256-2251
3. Аталанта23145449-2647
4. Фиорентина23126540-2342
5. Лацио23133740-3142
6. Ювентус23913139-2040
7. Болонья22910335-2737
8. Милан2298533-2435
9. Рома2387834-2931
10. Удинезе23851028-3629
11. Торино2369824-2727
12. Дженоа2368921-3226
13. Лечче23651218-4123
14. Верона23721426-4823
15. Комо23571127-3822
16. Эмполи23491022-3321
17. Кальяри23561224-3821
18. Парма23481129-4220
19. Венеция23371322-3816
20. Монца23271420-3413

Прогноз на матч

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В последний раз «Удинезе» обыгрывал «Наполи» весной 2016-го года. С тех пор соперники встречались на поле 18 раз, и «черно-белые» лишь трижды смогли уйти от поражения. В первом круге в Удине был зафиксирован счет 1:3 в пользу гостей.

«Удинезе» не лучшим образом начал календарный год. Пятиматчевая безвыигрышная серия, в ходе которой было набрано лишь три очка, была прервана в предыдущем туре, когда удинцы обыграли на своем поле «Венецию» (3:2). Неудачная серия и является причиной нахождения команды Косты Руньяича в нижней части турнирной таблицы.

Прервалась в минувшем туре и неаполитанская серия, только это вряд ли порадовало болельщиков команды Антонио Конто. После семи подряд побед в чемпионате «Наполи» потерял очки в Риме, где сыграл вничью с «Ромой» (1:1).

Хозяева поля в предстоящей встрече являются безусловными фаворитами. Если вспомнить, что матч пройдет в Неаполе, то поиск аргументов на чашу весов «Удинезе» превращается в практически невыполнимую задачу. Берем в расчет тот факт, что команда из Удине забивает в среднем чуть больше одного гола за матч, у неаполитанцев самая надежная линия обороны в Серии А. Наш выбор - победа команды Конте и ноль голов в графе «забитые мячи» у гостей.   

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1»  покажет встречу «Комо» - «Ювентус» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Наполи»: Оливера (травма)

«Удинезе»: Окойе (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Наполи» - «Удинезе»:

Позиция«Наполи»«Удинезе»Позиция
Вратарь1. Мерет90. СаваВратарь
Защитник22. Ди Лоренцо28. СолеЗащитник
Защитник13. Ррахмани31. КристенсенЗащитник
Защитник5. Жезус29. БийолЗащитник
Защитник37. Спинаццола33. ЗемураПолуащитник
Полузащитник68. Лоботка5. ПайероПолузащитник 
Полузащитник 99. Ангисса25. КарлстремПолузащитник 
Полузащитник8. Мактоминей8. ЛовричПолузащитник
Нападающий7. Нерес19. ЭхизибуэПолузащитник
Нападающий21. Политано7. СанчесНападающий
Нападающий11. Лукаку10. ТовенНападающий
Главный тренерАнтонио КонтеКоста РуньяичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Удинезе» аналитики БК PARI оценивают щедрым коэффициентом 7.80. На ничью можно поставить за 4.40, а заключить пари на выигрыш «Наполи» - за 1.45.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Наполи» - «Удинезе»?

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Наиболее вероятными исходами встречи букмекеры называют «сухие» победы неаполитанцев 1:0 и 2:0.  Поставить на эти счета можно с коэффициентом 6.00. Сыгравшая ставка на нулевую ничью будет умножена на 8.50, а 1:1 - на 9.50.

Где бесплатно смотреть матч «Наполи» - «Удинезе»?

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1»  покажет встречу «Комо» - «Ювентус» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

Кто станет чемпионом Италии?

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Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.55

«Наполи» - 2.60

«Аталанта» - 25.00

На чемпионство «Удинезе» ставки принимаются с коэффициентом 5000.00.

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