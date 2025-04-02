Эмполи - Болонья, 1 апреля: где смотреть полуфинал Кубка Италии, прогноз, составы

Партнерский проект
1 апреля в Эмполи местная команда встретится в первом полуфинальном матче Кубка Италии с «Болоньей». В финале победитель пары сразиться с сильнейшим из дуэта «Интер» - «Милан». Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком на стадионе «Карло Кастеллани».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Эмполи» (Эмполи)
01.04.2024, Вт
22:00 МСК
«Болонья» (Болонья)
|П1 - 1.77
Турнир: Кубок Италии, полуфинал, первый матч
Стадион: «Карло Кастеллани» (Эмполи, Италия)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Эмполи»
|9
|13
|8
|30-31
|«Болонья»
|8
|13
|9
|31-30
Последние пять матчей «Эмполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.03.2025
|«Комо»
1:1
«Эмполи»
Серия А
|15.03.2025
|«Торино»
1:0
«Эмполи»
Серия А
|09.03.2025
|«Эмполи»
0:1
«Рома»
Серия А
|02.03.2025
|«Дженоа»
1:1
«Эмполи»
Серия А
|26.02.2025
|«Ювентус»
1:1 (2:4 - пен.)
«Эмполи»
Кубок Италии
Последние пять матчей «Болонья»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.03.2025
|«Венеция»
0:1
«Болонья»
Серия А
|16.03.2025
|«Болонья»
5:0
«Лацио»
Серия А
|09.03.2025
|«Верона»
1:2
«Болонья»
Серия А
|02.03.2025
|«Болонья»
2:1
«Кальяри»
Серия А
|27.02.2025
|«Болонья»
2:1
«Милан»
Серия А
Последние пять матчей «Эмполи» и «Болоньи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.01.2025
|«Эмполи»
1:1
«Болонья»
Серия А
|31.08.2024
|«Болонья»
1:1
«Эмполи»
Серия А
|15.03.2024
|«Эмполи»
0:1
«Болонья»
Серия А
|01.10.2023
|«Болонья»
3:0
«Эмполи»
Серия А
|04.05.2023
|«Эмполи»
3:1
«Болонья»
Серия А
В прошлом году «Болонья» немного пошумела в национальном кубке. В 1/8 финала был выбит в дополнительное время грозный «Интер», а путевку в полуфинал болонцы уступили «Фиорентине» лишь в серии пенальти. В этом сезоне «Болонья» уже превзошла свое предыдущее достижение, выйдя в полуфинал. При этом красно-синие являются явными фаворитами на выход в финал.
Находящийся в зоне вылета Серии А и давно не побеждавший в чемпионате «Эмполи» дарит своим поклонникам положительные эмоции исключительно в кубке. На предыдущей стадии «синие» выбили в серии пенальти «Ювентус», а в 1/8 финала все в той же футбольной лотерее были удачливей «Фиорентины». Две сенсации команда Роберто Д'Аверсо уже сотворила. Не израсходован ли после этого запас удачи?
«Болонья» - записной фаворит пары, но матч в Эмполи будет лишь первым в двухсерийном противостоянии. У гостей нет необходимости непременно побежать. Две последние встречи соперников завершились ничьими, а результативность в матчах этих команд обычно в лучшем случае дотягивает до двух голов. Предположим, что и во вторник команды не смогут выявить победителя, а судьба путевки в финал будет решаться в Болонье.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Эмполи в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка 299 рублей в месяц
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Эмполи»: Хендерсон (дисквалификация). Хаас, Пеллегри, Сазонов, Вити, Исмайли, Журковский (все - травма)
«Болонья»: Сильвестри, Кастро (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Эмполи» - «Болонья»:
|Позиция
|«Эмполи»
«Болонья»
Позиция
|Вратарь
|1. Сильвестри
1. Скоропуски
Вратарь
|Защитник
|22. Де Шильо
33. Миранда
Защитник
|Защитник
|2. Гогличидзе
26. Лукуми
Защитник
|Защитник
|13. Кэкачей
31. Бекема
Защитник
|Защитник
|3. Пеццелла
22. Ликояннис
Полузащитник
|Полузащитник
|36. Баччи
80. Фаббьян
Полузащитник
|Полузащитник
|5. Грасси
8. Фройлер
Полузащитник
|Полузащитник
|93. Малле
18. Побега
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Гьяси
11. Ндой
Полузащитник
|Полузащитник
|29. Коломбо
30. Домингес
Нападающий
|Нападающий
|18. Куаме
24. Даллинга
Нападающий
|Главный тренер
|Роберто Д'Аверсо
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Winline умножит на 4.59 номинал успешной ставки на победу хозяев. Коэффициент на победу гостей - 1.82. Ничья котируется за 3.55.
🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE
Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за победу гостей 0:1. На такой итог можно поставить с котировкой 5.40.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Эмполи в прямом эфире.
Букмекерская линия говорит, что забитых мячей много не будет. На тотал больше 2.5 установлен коэффициент 2.15, а на тотал меньше 2.5 - 1.65.
Партнерский проект