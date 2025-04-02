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30 марта 10:33ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Италии по футболу

Эмполи - Болонья, 1 апреля: где смотреть полуфинал Кубка Италии, прогноз, составы

Болонцы - явные фавориты в борьбе за выход в финал
Руслан Ипполитов

1 апреля в Эмполи местная команда встретится в первом полуфинальном матче Кубка Италии с «Болоньей». В финале победитель пары сразиться с сильнейшим из дуэта «Интер» - «Милан». Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком на стадионе «Карло Кастеллани».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Эмполи» (Эмполи)

01.04.2024, Вт

22:00 МСК

«Болонья» (Болонья)

П1 - 1.77

Х - 3.55

П2 - 4.70

Турнир:  Кубок Италии, полуфинал, первый матч

Стадион: «Карло Кастеллани» (Эмполи, Италия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Эмполи» 913830-31
«Болонья»813931-30

Последние пять матчей «Эмполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.03.2025«Комо»

1:1

«Эмполи»

Серия А

15.03.2025«Торино»

1:0

«Эмполи»

Серия А

09.03.2025«Эмполи»

0:1

«Рома»

Серия А

02.03.2025«Дженоа»

1:1

«Эмполи»

Серия А

26.02.2025«Ювентус»

1:1 (2:4 - пен.)

«Эмполи»

Кубок Италии

Последние пять матчей «Болонья»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.03.2025«Венеция»

0:1

«Болонья»

Серия А

16.03.2025«Болонья»

5:0

«Лацио»

Серия А

09.03.2025«Верона»

1:2

«Болонья»

Серия А

02.03.2025«Болонья»

2:1

«Кальяри»

Серия А

27.02.2025«Болонья»

2:1

«Милан»

Серия А

Последние пять матчей «Эмполи» и «Болоньи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.01.2025«Эмполи»

1:1

«Болонья»

Серия А

31.08.2024«Болонья»

1:1

«Эмполи»

Серия А

15.03.2024«Эмполи»

0:1

«Болонья»

Серия А

01.10.2023«Болонья»

3:0

«Эмполи»

Серия А

04.05.2023«Эмполи»

3:1

«Болонья»

Серия А

Прогноз на матч

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В прошлом году «Болонья» немного пошумела в национальном кубке. В 1/8 финала был выбит в дополнительное время грозный «Интер», а путевку в полуфинал болонцы уступили «Фиорентине» лишь в серии пенальти. В этом сезоне «Болонья» уже превзошла свое предыдущее достижение, выйдя в полуфинал. При этом красно-синие являются явными фаворитами на выход в финал.

Находящийся в зоне вылета Серии А и давно не побеждавший в чемпионате «Эмполи» дарит своим поклонникам положительные эмоции исключительно в кубке. На предыдущей стадии «синие» выбили в серии пенальти «Ювентус», а в 1/8 финала все в той же футбольной лотерее были удачливей «Фиорентины». Две сенсации команда Роберто Д'Аверсо уже сотворила. Не израсходован ли после этого запас удачи?

«Болонья» - записной фаворит пары, но матч в Эмполи будет лишь первым в двухсерийном противостоянии. У гостей нет необходимости непременно побежать. Две последние встречи соперников завершились ничьими, а результативность в матчах этих команд обычно в лучшем случае дотягивает до двух голов. Предположим, что и во вторник команды не смогут выявить победителя, а судьба путевки в финал будет решаться в Болонье.   

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Эмполи в прямом эфире.  

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка 299 рублей в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Эмполи»: Хендерсон (дисквалификация). Хаас, Пеллегри, Сазонов, Вити, Исмайли, Журковский (все - травма)

«Болонья»: Сильвестри, Кастро (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Эмполи» - «Болонья»:

Позиция«Эмполи»

«Болонья»

Позиция

Вратарь1. Сильвестри

1. Скоропуски

Вратарь

Защитник22. Де Шильо

33. Миранда

Защитник

Защитник2. Гогличидзе

26. Лукуми

Защитник

Защитник13. Кэкачей

31. Бекема

Защитник

Защитник3. Пеццелла

22. Ликояннис

Полузащитник

Полузащитник36. Баччи

80. Фаббьян

Полузащитник

Полузащитник 5. Грасси

8. Фройлер 

Полузащитник 

Полузащитник 93. Малле

18. Побега

Полузащитник

Полузащитник 11. Гьяси

11. Ндой

Полузащитник

Полузащитник 29. Коломбо

30. Домингес

Нападающий

Нападающий18. Куаме

24. Даллинга

Нападающий

Главный тренерРоберто Д'Аверсо

Винченцо Итальяно

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline умножит на 4.59 номинал успешной ставки на победу хозяев. Коэффициент на победу гостей - 1.82. Ничья котируется за 3.55.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Эмполи» - «Болонья»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за победу гостей 0:1. На такой итог можно поставить с котировкой 5.40.

Где смотреть бесплатно матч «Эмполи» - «Болонья»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Эмполи в прямом эфире.  

Будет ли много голов в матче «Эмполи» - «Болонья»?

Букмекерская линия говорит, что забитых мячей много не будет. На тотал больше 2.5 установлен коэффициент 2.15, а на тотал меньше 2.5 - 1.65.

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