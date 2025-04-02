Эмполи - Болонья, 1 апреля: где смотреть полуфинал Кубка Италии, прогноз, составы

В прошлом году «Болонья» немного пошумела в национальном кубке. В 1/8 финала был выбит в дополнительное время грозный «Интер», а путевку в полуфинал болонцы уступили «Фиорентине» лишь в серии пенальти. В этом сезоне «Болонья» уже превзошла свое предыдущее достижение, выйдя в полуфинал. При этом красно-синие являются явными фаворитами на выход в финал.

Находящийся в зоне вылета Серии А и давно не побеждавший в чемпионате «Эмполи» дарит своим поклонникам положительные эмоции исключительно в кубке. На предыдущей стадии «синие» выбили в серии пенальти «Ювентус», а в 1/8 финала все в той же футбольной лотерее были удачливей «Фиорентины». Две сенсации команда Роберто Д'Аверсо уже сотворила. Не израсходован ли после этого запас удачи?

«Болонья» - записной фаворит пары, но матч в Эмполи будет лишь первым в двухсерийном противостоянии. У гостей нет необходимости непременно побежать. Две последние встречи соперников завершились ничьими, а результативность в матчах этих команд обычно в лучшем случае дотягивает до двух голов. Предположим, что и во вторник команды не смогут выявить победителя, а судьба путевки в финал будет решаться в Болонье.