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13 января 12:32ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Вашингтон - Анахайм, 15 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Александр Овечкин в 21-м шаге от рекорда Уэйна Гретцки
Руслан Ипполитов

 

В ночь со вторника на среду, 15 января, «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги примет на своей площадке «Анахайм». Начало встречи в 03:00 по Москве. «Кэпиталз» продолжают удерживать первое место в Восточной конференции, а Александр Овечкин еще на один гол сократил отставание от Уэйна Гретцки в рейтинге лучших снайперов НХЛ. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вашингтон Кэпиталз»

15.01.2025, Ср

03:00 МСК

«Анахайм Дакс»

П1 - 1.75

Х - 4.70

П2 - 3.70

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)

 

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вашингтон»16983-76
«Анахайм»91676-83

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

12.01.2025«Нэшвилл»

1:4

«Вашингтон»

11.01.2025«Вашингтон»

2:3 ОТ

«Монреаль»

09.01.2025«Вашингтон»

2:1 ОТ

«Ванкувер»

07.01.2025«Баффало»

4:3 Б

«Вашингтон»

04.01.2025«Вашингтон»

7:4

«Рейнджерс»

Последние пять матчей «Анахайма» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

13.01.2025«Каролина»

2:3 ОТ

«Анахайм»

12.01.2025«Филадельфия»

6:0

«Анахайм»

10.01.2025«Сент-Луис»

6:2

«Анахайм»

08.01.2025«Анахайм»

2:3 ОТ

«Калгари»

06.01.2021«Анахайм»

4:1

«Тампа-Бэй»

Последние пять матчей «Вашингтона» и «Анахайма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

17.01.2024«Вашингтон»

2:0

«Анахайм»

01.12.2023«Анахайм»

4:5

«Вашингтон»

02.03.2023«Анахайм»

2:3 ОТ

«Вашингтон»

24.02.2023«Вашингтон»

2:4

«Анахайм»

07.11.2021«Вашингтон»

4:3 Б

«Анахайм»

Лидеры

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 «Анахайм»

Показатель

«Вашингтон»

Показатель

Бомбардир (очки)

Терри

33

Строум

46

Снайпер (голы)

Терри

14

Овечкин

20

Ассистент (передачи)

Терри

19

Строум

34

Вратарь (коэфф. надежности)

Достал

2.90

Томпсон

2.32

Турнирное положение

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Восточная конференция

КомандаИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон4324402310156-11361
2. Торонто4423400215135-12456
3. Нью-Джерси4524200415142-11456
4. Каролина4423302115147-12355
5. Флорида4320230315143-13253
6. Тампа-Бэй4120301215151-11349
7. Бостон4514700519116-14247
8. Коламбус4316130617149-15146
9. Оттава4216501218122-12045
10. Детройт4216310418121-13344
11. Монреаль4214422218126-14044
12. Питтсбург4512514419135-16944
13. Рейнджерс4219100220122-13142
14. Айлендерс4213221618114-12941
15. Филадельфия4310532320131-15141
16. Баффало4312221422132-14637

Западная конференция

КомандаИВВОВБПБПОПШО
1. Вегас4326211211148-11461
2. Виннипег4425400312156-10861
3. Миннесота4421422213132-12158
4. Даллас4222320114136-10455
5. Эдмонтон4219700313139-11755
6. Лос-Анджелес4022201411121-9953
7. Колорадо4422311017147-13853
8. Ванкувер4215311913124-13048
9. Калгари4114331614110-12347
10. Сент-Луис4414510420125-13344
11. Юта4213502517117-12543
12. Анахайм4312421420108-13541
13. Сиэтл4414312123128-14439
14. Нэшвилл4211200722101-13233
15. Сан-Хосе459404226114-15832
16. Чикаго4312110227111-14730

Потери

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«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано, Линдгрен (все - травма)

«Анахайм»: Заграс, Суханек (оба- травма)

Прогноз на матч

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В играх «столичных» внимание болельщиков по обе стороны океана приковано в первую очередь к Александру Овечкину. Капитан «Кэпиталз» продолжает погоню за Уэйном Гретцки, пока еще возглавляющего список лучших снайперов НХЛ всех времен. Сейчас отставание россиянина, на счету которого 873 гола, от великого канадца (894) составляет 21 шайбу. В предыдущем матче Александр прервал безрезультативную серию из трех матчей, поразив на последней минуте пустые ворота «Нэшвилла». Будем, надеяться, что в игре с «Дакс» форвард сделает еще один шаг навстречу выдающемуся рекорду. 

Перед встречей «Вашингтона» с «Анахаймом» абсолютно все вводные на стороне «столичных». Команда Александра Овечкина с отрывом лидирует в Восточной конференции, а перспективы «Дакс» отобраться в плей-офф на Западе тают на глазах. В пользу «Кэпиталз» и фактор своего льда. Но главным аспектом может стать лучшая физическая готовность.

Для «Анахайма» матч на «Кэпитал Уан-Арене» станет уже третьим за четыре дня, в то время как игроки «Вашингтона» имели три дня на восстановление после выездной победы в Нэшвилле.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы хозяев площадки эксперты БК PARI оценивают коэффициентом 1.75. На ничью в основное время можно поставить за 4.70, а на выигрыш «Анахайма» - за 3.70.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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 Лидер «столичных» непременно сыграет в этом матче. В предыдущей встрече Ови, забросив шайбу и отдав голевую передачу, прервал трехматчевую серию без результативных очков и постарается сделать еще один шаг к рекорду Гретцки.

Выйдут ли «Анахайм» и «Вашингтон» в плей-офф?

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«Кэпиталз» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. Букмекеры не сомневаются, что команда Овечкина примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли, предлагая коэффициент за выход «Вашингтона» в плей-офф - 1.01. Перспективы «Анахайма», занимающего место в подвале турнирной таблицы Запада, не радуют болельщиков. Попадание в Кубок Стэнли котируется за 40.00.

Кто выиграет кубок Стэнли?

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Топ-3 фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00

«Флорида Пантерз» - 10.00

«Даллас Старз» - 12.00

На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 20.00, на «Анахайм» - 500.00.

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