Вашингтон - Анахайм, 15 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

В играх «столичных» внимание болельщиков по обе стороны океана приковано в первую очередь к Александру Овечкину. Капитан «Кэпиталз» продолжает погоню за Уэйном Гретцки, пока еще возглавляющего список лучших снайперов НХЛ всех времен. Сейчас отставание россиянина, на счету которого 873 гола, от великого канадца (894) составляет 21 шайбу. В предыдущем матче Александр прервал безрезультативную серию из трех матчей, поразив на последней минуте пустые ворота «Нэшвилла». Будем, надеяться, что в игре с «Дакс» форвард сделает еще один шаг навстречу выдающемуся рекорду.

Перед встречей «Вашингтона» с «Анахаймом» абсолютно все вводные на стороне «столичных». Команда Александра Овечкина с отрывом лидирует в Восточной конференции, а перспективы «Дакс» отобраться в плей-офф на Западе тают на глазах. В пользу «Кэпиталз» и фактор своего льда. Но главным аспектом может стать лучшая физическая готовность.

Для «Анахайма» матч на «Кэпитал Уан-Арене» станет уже третьим за четыре дня, в то время как игроки «Вашингтона» имели три дня на восстановление после выездной победы в Нэшвилле.