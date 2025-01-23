Вашингтон - Анахайм, 15 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

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В ночь со вторника на среду, 15 января, «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги примет на своей площадке «Анахайм». Начало встречи в 03:00 по Москве. «Кэпиталз» продолжают удерживать первое место в Восточной конференции, а Александр Овечкин еще на один гол сократил отставание от Уэйна Гретцки в рейтинге лучших снайперов НХЛ.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Вашингтон Кэпиталз»
15.01.2025, Ср
03:00 МСК
«Анахайм Дакс»
|П1 - 1.75
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|16
|9
|83-76
|«Анахайм»
|9
|16
|76-83
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|12.01.2025
|«Нэшвилл»
1:4
«Вашингтон»
|11.01.2025
|«Вашингтон»
2:3 ОТ
«Монреаль»
|09.01.2025
|«Вашингтон»
2:1 ОТ
«Ванкувер»
|07.01.2025
|«Баффало»
4:3 Б
«Вашингтон»
|04.01.2025
|«Вашингтон»
7:4
«Рейнджерс»
Последние пять матчей «Анахайма» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|13.01.2025
|«Каролина»
2:3 ОТ
«Анахайм»
|12.01.2025
|«Филадельфия»
6:0
«Анахайм»
|10.01.2025
|«Сент-Луис»
6:2
«Анахайм»
|08.01.2025
|«Анахайм»
2:3 ОТ
«Калгари»
|06.01.2021
|«Анахайм»
4:1
«Тампа-Бэй»
Последние пять матчей «Вашингтона» и «Анахайма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|17.01.2024
|«Вашингтон»
2:0
«Анахайм»
|01.12.2023
|«Анахайм»
4:5
«Вашингтон»
|02.03.2023
|«Анахайм»
2:3 ОТ
«Вашингтон»
|24.02.2023
|«Вашингтон»
2:4
«Анахайм»
|07.11.2021
|«Вашингтон»
4:3 Б
«Анахайм»
|«Анахайм»
Показатель
«Вашингтон»
Показатель
|Бомбардир (очки)
Терри
33
Строум
46
|Снайпер (голы)
Терри
14
Овечкин
20
|Ассистент (передачи)
Терри
19
Строум
34
|Вратарь (коэфф. надежности)
Достал
2.90
Томпсон
2.32
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|43
|24
|4
|0
|2
|3
|10
|156-113
|61
|2. Торонто
|44
|23
|4
|0
|0
|2
|15
|135-124
|56
|3. Нью-Джерси
|45
|24
|2
|0
|0
|4
|15
|142-114
|56
|4. Каролина
|44
|23
|3
|0
|2
|1
|15
|147-123
|55
|5. Флорида
|43
|20
|2
|3
|0
|3
|15
|143-132
|53
|6. Тампа-Бэй
|41
|20
|3
|0
|1
|2
|15
|151-113
|49
|7. Бостон
|45
|14
|7
|0
|0
|5
|19
|116-142
|47
|8. Коламбус
|43
|16
|1
|3
|0
|6
|17
|149-151
|46
|9. Оттава
|42
|16
|5
|0
|1
|2
|18
|122-120
|45
|10. Детройт
|42
|16
|3
|1
|0
|4
|18
|121-133
|44
|11. Монреаль
|42
|14
|4
|2
|2
|2
|18
|126-140
|44
|12. Питтсбург
|45
|12
|5
|1
|4
|4
|19
|135-169
|44
|13. Рейнджерс
|42
|19
|1
|0
|0
|2
|20
|122-131
|42
|14. Айлендерс
|42
|13
|2
|2
|1
|6
|18
|114-129
|41
|15. Филадельфия
|43
|10
|5
|3
|2
|3
|20
|131-151
|41
|16. Баффало
|43
|12
|2
|2
|1
|4
|22
|132-146
|37
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вегас
|43
|26
|2
|1
|1
|2
|11
|148-114
|61
|2. Виннипег
|44
|25
|4
|0
|0
|3
|12
|156-108
|61
|3. Миннесота
|44
|21
|4
|2
|2
|2
|13
|132-121
|58
|4. Даллас
|42
|22
|3
|2
|0
|1
|14
|136-104
|55
|5. Эдмонтон
|42
|19
|7
|0
|0
|3
|13
|139-117
|55
|6. Лос-Анджелес
|40
|22
|2
|0
|1
|4
|11
|121-99
|53
|7. Колорадо
|44
|22
|3
|1
|1
|0
|17
|147-138
|53
|8. Ванкувер
|42
|15
|3
|1
|1
|9
|13
|124-130
|48
|9. Калгари
|41
|14
|3
|3
|1
|6
|14
|110-123
|47
|10. Сент-Луис
|44
|14
|5
|1
|0
|4
|20
|125-133
|44
|11. Юта
|42
|13
|5
|0
|2
|5
|17
|117-125
|43
|12. Анахайм
|43
|12
|4
|2
|1
|4
|20
|108-135
|41
|13. Сиэтл
|44
|14
|3
|1
|2
|1
|23
|128-144
|39
|14. Нэшвилл
|42
|11
|2
|0
|0
|7
|22
|101-132
|33
|15. Сан-Хосе
|45
|9
|4
|0
|4
|2
|26
|114-158
|32
|16. Чикаго
|43
|12
|1
|1
|0
|2
|27
|111-147
|30
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано, Линдгрен (все - травма)
«Анахайм»: Заграс, Суханек (оба- травма)
В играх «столичных» внимание болельщиков по обе стороны океана приковано в первую очередь к Александру Овечкину. Капитан «Кэпиталз» продолжает погоню за Уэйном Гретцки, пока еще возглавляющего список лучших снайперов НХЛ всех времен. Сейчас отставание россиянина, на счету которого 873 гола, от великого канадца (894) составляет 21 шайбу. В предыдущем матче Александр прервал безрезультативную серию из трех матчей, поразив на последней минуте пустые ворота «Нэшвилла». Будем, надеяться, что в игре с «Дакс» форвард сделает еще один шаг навстречу выдающемуся рекорду.
Перед встречей «Вашингтона» с «Анахаймом» абсолютно все вводные на стороне «столичных». Команда Александра Овечкина с отрывом лидирует в Восточной конференции, а перспективы «Дакс» отобраться в плей-офф на Западе тают на глазах. В пользу «Кэпиталз» и фактор своего льда. Но главным аспектом может стать лучшая физическая готовность.
Для «Анахайма» матч на «Кэпитал Уан-Арене» станет уже третьим за четыре дня, в то время как игроки «Вашингтона» имели три дня на восстановление после выездной победы в Нэшвилле.
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Вероятность победы хозяев площадки эксперты БК PARI оценивают коэффициентом 1.75. На ничью в основное время можно поставить за 4.70, а на выигрыш «Анахайма» - за 3.70.
Лидер «столичных» непременно сыграет в этом матче. В предыдущей встрече Ови, забросив шайбу и отдав голевую передачу, прервал трехматчевую серию без результативных очков и постарается сделать еще один шаг к рекорду Гретцки.
«Кэпиталз» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. Букмекеры не сомневаются, что команда Овечкина примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли, предлагая коэффициент за выход «Вашингтона» в плей-офф - 1.01. Перспективы «Анахайма», занимающего место в подвале турнирной таблицы Запада, не радуют болельщиков. Попадание в Кубок Стэнли котируется за 40.00.
Топ-3 фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00
«Флорида Пантерз» - 10.00
«Даллас Старз» - 12.00
На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 20.00, на «Анахайм» - 500.00.
Партнерский проект