Аталанта - Наполи, 18 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу, 18 января, в центральной встрече 21-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» принимает «Наполи». Беспроигрышная серия команды Джан Пьеро Гасперини в национальном первенстве составляет уже 15 матчей, и неаполитанцам сложно рассчитывать на победу в Бергамо. Тем более, что у гостей не будет в составе Квичи Кварацхелии.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Аталанта» (Бергамо)
18.01.2025, Сб
22:45 МСК
«Наполи» (Турин)
|П1 - 2.45
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 21-й тур
Стадион: «Джевисс» (Бергамо, Италия)
Главный судья: Андреа Коломбо
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История матчей:
|Команда
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Аталанта»
|17
|52
|75
|134-265
|«Наполи»
|75
|52
|17
|265-134
Последние пять матчей «Аталанты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.01.2025
|«Аталанта»
|1:1
|«Ювентус»
|Серия А
|11.01.2025
|«Удинезе»
|0:0
|«Аталанта»
|Серия А
|02.01.2025
|«Интер»
|2:0
|«Аталанта»
|Суперкубок Италии
|28.12.2024
|«Лацио»
|1:1
|«Аталанта»
|Серия А
|22.12.2024
|«Аталанта»
3:2
«Эмполи»
Серия А
Последние пять матчей «Наполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.01.2025
|«Наполи»
|2:0
|«Верона»
|Серия А
|04.01.2025
|«Фиорентина»
|0:3
|«Наполи»
|Серия А
|29.12.2024
|«Наполи»
|1:0
|«Венеция»
|Серия А
|21.12.2024
|«Дженоа»
1:2
«Наполи»
Серия А
|14.12.2024
|«Удинезе»
1:3
«Наполи»
Серия А
Последние пять матчей «Аталанты» и «Наполи» :
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.11.2024
|«Наполи»
|0:3
|«Аталанта»
|Серия А
|30.03.2024
|«Наполи»
|0:3
|«Аталанта»
|Серия А
|25.11.2023
|«Аталанта»
1:2
«Наполи»
Серия А
|11.03.2023
|«Наполи»
2:0
«Аталанта»
Серия А
|05.11.2022
|«Аталанта»
1:2
«Наполи»
Серия А
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|20
|15
|2
|3
|32-12
|47
|2. Интер
|19
|13
|5
|1
|48-17
|44
|3. Аталанта
|20
|13
|4
|3
|44-21
|43
|4. Лацио
|20
|11
|3
|6
|34-28
|36
|5. Ювентус
|20
|7
|13
|0
|32-17
|34
|6. Фиорентина
|19
|9
|5
|5
|32-20
|32
|7. Милан
|19
|8
|7
|4
|29-19
|31
|8. Болонья
|19
|7
|9
|3
|29-25
|30
|9. Рома
|21
|7
|6
|8
|31-27
|27
|10. Удинезе
|20
|7
|5
|8
|23-28
|26
|11. Дженоа
|21
|5
|8
|8
|18-30
|23
|12. Торино
|20
|5
|7
|8
|20-25
|22
|13. Лечче
|20
|5
|5
|10
|14-32
|20
|14. Эмполи
|20
|4
|8
|8
|19-25
|20
|15. Парма
|20
|4
|7
|9
|25-35
|19
|16. Комо
|20
|4
|7
|9
|22-33
|19
|17. Верона
|20
|6
|1
|13
|24-44
|19
|18. Кальяри
|20
|4
|6
|10
|19-33
|18
|19. Венеция
|20
|3
|5
|12
|18-33
|14
|20. Монца
|20
|2
|7
|11
|19-28
|13
В двух последних встречах этих соперников крупно побеждала «Аталанта», дважды выиграв с одинаковым счетом 0:0. Беспроигрышная серия бергамцев достигла показателя в 15 матчей, и прервать ее неаполитанцам будет затруднительно. Связанная с травмами чехарда защитников в команде Пелегрини если и является проблемой, то не критичной.
Но встречаться «Аталанте» предстоит с лидером Серии А, пусть и потерявшего одного из ведущих игроков - Хвичу Кварацхелию. 5 предыдущих матчей национального первенства команда Антонио Конте выиграла, а в трех последних еще и не пропустила ни одного гола.
Оба соперника умеют и атаковать, и обороняться. Цена очков довольно высока, так что не стоит ждать игры на встречных курсах все 90 минут. Даже фактор своего поля не позволяет назвать бергамцев фаворитами. Делаем выпор в пользу ничьей, которая не устроит ни «Аталанту», ни «Наполи».
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Аталанта»: Колошинац (дисквалификация). Куадрадо, Коссуну, Скамакка (все - травма)
«Наполи»: Боунджорно (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Аталанта» - «Наполи»:
|Позиция
|«Аталанта»
|«Наполи»
|Позиция
|Вратарь
|29. Карнезекки
|1. Мерет
|Вратарь
|Защитник
|4. Хин
|22. Ди Лоренцо
|Защитник
|Защитник
|19. Джимсити
|13. Ррахмани
|Защитник
|Защитник
|42. Скальвини
|5. Жезус
|Защитник
|Полузащитник
|16. Белланова
|17. Оливера
|Защитник
|Полузащитник
|22. Руджери
|68. Лоботка
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Де Рон
|99. Ангисса
|Полузащитник
|Полузащитник
|13. Эдерсон
|8. Мактоминей
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Пашалич
|7. Нерес
|Нападающий
|Нападающий
|17. Де Кателаро
|21. Политано
|Нападающий
|Нападающий
|11. Лукман
|11. Лукаку
|Нападающий
|Главный тренер
|Джан Пьеро Гасперини
|Антонио Конте
|Главный тренер
Вероятность победы «Аталанты» аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 2.45. На ничью можно поставить за 3.20, а на выигрыш «Наполи» - за 3.30.
Самые скромные коэффициента при ставке на точный счет предлагаются за ничью 1:1, на которую можно поставить за 6.00. 0:0 котируется за 7.50. Победа хозяев с минимальным счетом 1:0 - за 8.00.
Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в прямом эфире. Бесплатную трансляцию можно найти на сайтах букмекеров.
Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Интер» - 1.60
«Наполи» - 4.30
«Аталанта» - 4.60
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