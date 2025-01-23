Аталанта - Наполи, 18 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

В двух последних встречах этих соперников крупно побеждала «Аталанта», дважды выиграв с одинаковым счетом 0:0. Беспроигрышная серия бергамцев достигла показателя в 15 матчей, и прервать ее неаполитанцам будет затруднительно. Связанная с травмами чехарда защитников в команде Пелегрини если и является проблемой, то не критичной.

Но встречаться «Аталанте» предстоит с лидером Серии А, пусть и потерявшего одного из ведущих игроков - Хвичу Кварацхелию. 5 предыдущих матчей национального первенства команда Антонио Конте выиграла, а в трех последних еще и не пропустила ни одного гола.

Оба соперника умеют и атаковать, и обороняться. Цена очков довольно высока, так что не стоит ждать игры на встречных курсах все 90 минут. Даже фактор своего поля не позволяет назвать бергамцев фаворитами. Делаем выпор в пользу ничьей, которая не устроит ни «Аталанту», ни «Наполи».