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18 января 10:11ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Аталанта - Наполи, 18 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Клуб из Бергамо не проигрывает в Серии А уже 15 матчей подряд
Руслан Ипполитов

В субботу, 18 января, в центральной встрече 21-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» принимает «Наполи».  Беспроигрышная серия команды Джан Пьеро Гасперини в национальном первенстве составляет уже 15 матчей, и неаполитанцам сложно рассчитывать на победу в Бергамо. Тем более, что у гостей не будет в составе Квичи Кварацхелии.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Аталанта» (Бергамо)

18.01.2025, Сб

22:45 МСК

«Наполи» (Турин)

П1 - 2.45

Х - 3.20

П2 - 3.30

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 21-й тур

Стадион: «Джевисс» (Бергамо, Италия)

Главный судья: Андреа Коломбо

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Форма команд

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История матчей:

 КомандаПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Аталанта»175275134-265
«Наполи»755217265-134

Последние пять матчей «Аталанты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.01.2025«Аталанта»1:1«Ювентус»Серия А
11.01.2025«Удинезе»0:0«Аталанта»Серия А
02.01.2025«Интер»2:0«Аталанта»Суперкубок Италии
28.12.2024«Лацио»1:1«Аталанта»Серия А
22.12.2024«Аталанта»

3:2

«Эмполи»

Серия А

Последние пять матчей «Наполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.01.2025«Наполи»2:0«Верона»Серия А
04.01.2025«Фиорентина»0:3«Наполи»Серия А
29.12.2024«Наполи»1:0«Венеция»Серия А
21.12.2024«Дженоа»

1:2

«Наполи»

Серия А

14.12.2024«Удинезе»

1:3

«Наполи»

Серия А

Последние пять матчей «Аталанты» и «Наполи» :

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.11.2024«Наполи»0:3«Аталанта»Серия А
30.03.2024«Наполи»0:3«Аталанта»Серия А
25.11.2023«Аталанта»

1:2

«Наполи»

Серия А

11.03.2023«Наполи»

2:0

«Аталанта»

Серия А

05.11.2022«Аталанта»

1:2

«Наполи»

Серия А

Турнирное положение

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КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи20152332-1247
2. Интер19135148-1744
3. Аталанта20134344-2143
4. Лацио20113634-2836
5. Ювентус20713032-1734
6. Фиорентина1995532-2032
7. Милан1987429-1931
8. Болонья1979329-2530
9. Рома2176831-2727
10. Удинезе2075823-2826
11. Дженоа2158818-3023
12. Торино2057820-2522
13. Лечче20551014-3220
14. Эмполи2048819-2520
15. Парма2047925-3519
16. Комо2047922-3319
17. Верона20611324-4419
18. Кальяри20461019-3318
19. Венеция20351218-3314
20. Монца20271119-2813

Прогноз на матч

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В двух последних встречах этих соперников крупно побеждала «Аталанта», дважды выиграв с одинаковым счетом 0:0. Беспроигрышная серия бергамцев достигла показателя в 15 матчей, и прервать ее неаполитанцам будет затруднительно. Связанная с травмами чехарда защитников в команде Пелегрини если и является проблемой, то не критичной.

Но встречаться «Аталанте» предстоит с лидером Серии А, пусть и потерявшего одного из ведущих игроков - Хвичу Кварацхелию. 5 предыдущих матчей национального первенства команда Антонио Конте выиграла, а в трех последних еще и не пропустила ни одного гола.

Оба соперника умеют и атаковать, и обороняться. Цена очков довольно высока, так что не стоит ждать игры на встречных курсах все 90 минут. Даже фактор своего поля не позволяет назвать бергамцев фаворитами. Делаем выпор в пользу ничьей, которая не устроит ни «Аталанту», ни «Наполи».  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ!»  покажет встречу «Милан» - «Кальяри» в прямом эфире. Найти трансляцию можно и на сайтах букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Аталанта»: Колошинац (дисквалификация). Куадрадо, Коссуну, Скамакка (все - травма)

«Наполи»: Боунджорно (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Аталанта» - «Наполи»:

Позиция«Аталанта»«Наполи»Позиция
Вратарь29. Карнезекки1. МеретВратарь
Защитник4. Хин22. Ди ЛоренцоЗащитник
Защитник19. Джимсити13. РрахманиЗащитник
Защитник42. Скальвини5. ЖезусЗащитник
Полузащитник16. Белланова17. ОливераЗащитник
Полузащитник22. Руджери68. ЛоботкаПолузащитник
Полузащитник 15. Де Рон99. АнгиссаПолузащитник 
Полузащитник13. Эдерсон8. МактоминейПолузащитник
Полузащитник8. Пашалич7. НересНападающий
Нападающий17. Де Кателаро21. ПолитаноНападающий
Нападающий11. Лукман11. ЛукакуНападающий
Главный тренерДжан Пьеро ГаспериниАнтонио КонтеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Аталанты» аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 2.45. На ничью можно поставить за 3.20, а на выигрыш «Наполи» - за 3.30.

Вопросы и ответы

Какой счет будет в матче «Аталанта» - «Наполи»?

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Самые скромные коэффициента при ставке на точный счет предлагаются за ничью 1:1, на которую можно поставить за 6.00. 0:0 котируется за 7.50. Победа хозяев с минимальным счетом 1:0 - за 8.00. 

Где бесплатно смотреть матч «Аталанта» - «Наполи»?

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Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в прямом эфире. Бесплатную трансляцию можно найти на сайтах букмекеров.

Кто станет чемпионом Италии?

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Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.60

«Наполи» - 4.30

«Аталанта» - 4.60

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