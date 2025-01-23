Вашингтон - Питтсбург, 19 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

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В ночь с субботы на воскресенье, 19 января, «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принимает на своей площадке «Питтсбург». Начало встречи в 03:00 по Москве. «Кэпиталз» уверенно лидируют в Восточной конференции, а Александр Овечкин поступательно приближается к великому рекорду Уэйна Гретцки.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Вашингтон Кэпиталз»
19.01.2025, Вс
03:00 МСК
«Питтсбург Пингвинз»
|П1 - 1.75
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, Канада)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|44
|49
|288-276
|«Питтсбург»
|49
|44
|276-288
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|17.02.2025
|«Оттава»
|0:1 ОТ
|«Вашингтон»
|15.01.2025
|«Вашингтон»
|3:0
|«Анахайм»
|12.01.2025
|«Нэшвилл»
|1:4
|«Вашингтон»
|11.01.2025
|«Вашингтон»
|2:3 ОТ
|«Монреаль»
|09.01.2025
|«Вашингтон»
|2:1 ОТ
|«Ванкувер»
Последние пять матчей «Питтсбурга» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|18.01.2025
|«Баффало»
2:5
«Питтсбург»
|15.01.2025
|«Питтсбург»
2:4
«Сиэтл»
|13.01.2025
|«Питтсбург»
2:5
«Тампа-Бэй»
|12.01.2025
|«Питтсбург»
0:5
«Оттава»
|10.01.2021
|«Питтсбург»
5:3
«Эдмонтон»
Последние пять матчей «Вашингтона» и «Питтсбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|09.11.2024
|«Вашингтон»
|2:4
|«Питтсбург»
|05.04.2024
|«Вашингтон»
|1:4
|«Питтсбург»
|08.03.2024
|«Питтсбург»
|0:6
|«Вашингтон»
|03.01.2024
|«Питтсбург»
|3:4
|«Вашингтон»
|14.10.2023
|«Вашингтон»
|0:4
|«Питтсбург»
|«Вашингтон»
Показатель
«Питтсбург»
|Показатель
|Бомбардир (очки)
|Строум
|46
|Кросби
|48
|Снайпер (голы)
|Овечкин
|21
|Ракелль
|23
|Ассистент (передачи)
|Строум
|34
|Кросби
|36
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Томпсон
|2.13
|Джерри
|3.30
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|45
|25
|5
|0
|2
|3
|10
|160-113
|65
|2. Торонто
|46
|23
|5
|0
|0
|2
|16
|140-131
|58
|3. Нью-Джерси
|47
|24
|2
|0
|1
|5
|15
|146-120
|58
|4. Каролина
|46
|24
|3
|0
|2
|1
|16
|152-129
|57
|5. Флорида
|46
|20
|2
|4
|0
|3
|17
|150-142
|55
|6. Тампа-Бэй
|43
|20
|3
|1
|1
|2
|16
|157-122
|51
|7. Коламбус
|45
|17
|1
|4
|0
|6
|17
|156-154
|50
|8. Бостон
|46
|15
|7
|0
|0
|5
|19
|122-144
|49
|9. Оттава
|44
|17
|5
|0
|1
|3
|18
|124-121
|48
|10. Монреаль
|44
|16
|4
|2
|2
|2
|18
|134-144
|48
|11. Детройт
|44
|17
|3
|1
|0
|4
|19
|129-141
|46
|12. Филадельфия
|46
|12
|5
|3
|3
|3
|20
|142-160
|46
|13. Питтсбург
|47
|13
|5
|1
|4
|4
|20
|142-175
|46
|14. Рейнджерс
|44
|20
|1
|0
|0
|3
|20
|129-137
|45
|15. Айлендерс
|44
|13
|2
|2
|1
|6
|20
|117-136
|41
|16. Баффало
|45
|13
|2
|2
|1
|4
|23
|138-153
|39
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)
«Питтсбург»: Сент-Айвани (травма)
Александр Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки, пока еще возглавляющим список лучших снайперов НХЛ всех времен. Сейчас отставание россиянина, на счету которого 874 гола, от великого канадца (894) составляет 20 шайб. В матче с «Нэшвиллом» Александр прервал безрезультативную серию из трех матчей. В предыдущей игре - с «Оттавой» - Ови забрил в овертайме единственный гол, принесший его команде победу.
На первый взгляд в предстоящем матче все просто. Лидер конференции встречается с аутсайдером. «Кэпиталз» на ходу. В трех последних встречах команда Спенсера Карбери неизменно побеждала, пропустив при этом за 183 игровые минуты всего однажды. Овечкин набирает форму, а болельщики станут дополнительным козырем хозяев. «Питтсбург» же в наступившем году проиграл в семи матчах из девяти, лишь однажды пропустив меньше четырех голов.
Но «пингвины» традиционно являются довольно неудобным для «Вашингтона» соперником, который явно знает секрет успеха на «Кэпитал Уан-Арене». Во всех трех последних домашних играх с «Питтсбургом» «столичные» уступили с общим счетом 3:12. Однако, это лишь одна из граней статистических выкладок. Пусть «Пингвинз» отлично умеют настраиваться на лидеров, делаем выбор в пользу победу хозяев льда в основное время.
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Вероятность победы хозяев площадки эксперты БК PARI оценивают коэффициентом 1.75. На ничью в основное время можно поставить за 4.70, а на выигрыш «Питтсбурга» - за 3.75.
Лидер «столичных» непременно сыграет в этом матче. В предыдущей игре с «Оттавой» капитан «Вашингтона» забросил в овертайме победную шайбу и еще на один шаг приблизился к Рекорду Уэйна Гретцки.
«Вашингтон» уверенно возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. Аналитики не сомневаются, что команда Овечкина примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли, предлагая коэффициент за выход «столичных» в плей-офф - 1.01. Занимающий на Востоке 13-е место «Питтсбург» на данный момент не проходит в плей-офф. Шансы «пингвинов» побороться за Кубок Стэнли котируются за 6.50.
Топ-3 фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00
«Флорида Пантерз» - 10.00
«Каролина» - 10.00
На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 20.00, на «Питтсбург» - 40.00.
Партнерский проект