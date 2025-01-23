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18 января 7:16ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Вашингтон - Питтсбург, 19 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Александру Овечкину осталось 20 голов до рекорда Уэйна Гретцки
Руслан Ипполитов

 

В ночь с субботы на воскресенье, 19 января, «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принимает на своей площадке «Питтсбург». Начало встречи в 03:00 по Москве. «Кэпиталз» уверенно лидируют в Восточной конференции, а Александр Овечкин поступательно приближается к великому рекорду Уэйна Гретцки. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вашингтон Кэпиталз»

19.01.2025, Вс

03:00 МСК

«Питтсбург Пингвинз»

П1 - 1.75

Х - 4.70

П2 - 3.75

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, Канада)

 

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вашингтон»4449288-276
«Питтсбург»4944276-288

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

17.02.2025«Оттава»0:1 ОТ«Вашингтон»
15.01.2025«Вашингтон»3:0«Анахайм»
12.01.2025«Нэшвилл»1:4«Вашингтон»
11.01.2025«Вашингтон»2:3 ОТ«Монреаль»
09.01.2025«Вашингтон»2:1 ОТ«Ванкувер»

Последние пять матчей «Питтсбурга» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

18.01.2025«Баффало»

2:5

«Питтсбург»

15.01.2025«Питтсбург»

2:4

«Сиэтл»

13.01.2025«Питтсбург»

2:5

«Тампа-Бэй»

12.01.2025«Питтсбург»

0:5

«Оттава»

10.01.2021«Питтсбург»

5:3

«Эдмонтон»

Последние пять матчей «Вашингтона» и «Питтсбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

09.11.2024«Вашингтон»2:4«Питтсбург»
05.04.2024«Вашингтон»1:4«Питтсбург»
08.03.2024«Питтсбург»0:6«Вашингтон»
03.01.2024«Питтсбург»3:4«Вашингтон»
14.10.2023«Вашингтон»0:4«Питтсбург»

Лидеры

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 «Вашингтон»

Показатель

«Питтсбург»

Показатель
Бомбардир (очки)Строум46Кросби48
Снайпер (голы)Овечкин21Ракелль23
Ассистент (передачи)Строум34Кросби36
Вратарь (коэфф. надежности)Томпсон2.13Джерри3.30

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон4525502310160-11365
2. Торонто4623500216140-13158
3. Нью-Джерси4724201515146-12058
4. Каролина4624302116152-12957
5. Флорида4620240317150-14255
6. Тампа-Бэй4320311216157-12251
7. Коламбус4517140617156-15450
8. Бостон4615700519122-14449
9. Оттава4417501318124-12148
10. Монреаль4416422218134-14448
11. Детройт4417310419129-14146
12. Филадельфия4612533320142-16046
13. Питтсбург4713514420142-17546
14. Рейнджерс4420100320129-13745
15. Айлендерс4413221620117-13641
16. Баффало4513221423138-15339

Потери

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«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)

«Питтсбург»: Сент-Айвани (травма)

Прогноз на матч

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Александр Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки, пока еще возглавляющим список лучших снайперов НХЛ всех времен. Сейчас отставание россиянина, на счету которого 874 гола, от великого канадца (894) составляет 20 шайб. В матче с «Нэшвиллом» Александр прервал безрезультативную серию из трех матчей. В предыдущей игре - с «Оттавой» - Ови забрил в овертайме единственный гол, принесший его команде победу.

На первый взгляд в предстоящем матче все просто. Лидер конференции встречается с аутсайдером. «Кэпиталз» на ходу. В трех последних встречах команда Спенсера Карбери неизменно побеждала, пропустив при этом за 183 игровые минуты всего однажды. Овечкин набирает форму, а болельщики станут дополнительным козырем хозяев. «Питтсбург» же в наступившем году проиграл в семи матчах из девяти, лишь однажды пропустив меньше четырех голов.

Но «пингвины» традиционно являются довольно неудобным для «Вашингтона» соперником, который явно знает секрет успеха на «Кэпитал Уан-Арене». Во всех трех последних домашних играх с «Питтсбургом» «столичные» уступили с общим счетом 3:12. Однако, это лишь одна из граней статистических выкладок. Пусть «Пингвинз» отлично умеют настраиваться на лидеров, делаем выбор в пользу победу хозяев льда в основное время.

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы хозяев площадки эксперты БК PARI оценивают коэффициентом 1.75. На ничью в основное время можно поставить за 4.70, а на выигрыш «Питтсбурга» - за 3.75.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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 Лидер «столичных» непременно сыграет в этом матче. В предыдущей игре с «Оттавой» капитан «Вашингтона» забросил в овертайме победную шайбу и еще на один шаг приблизился к Рекорду Уэйна Гретцки.

Выйдут ли «Питтсбург» и «Вашингтон» в плей-офф?

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«Вашингтон» уверенно возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. Аналитики не сомневаются, что команда Овечкина примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли, предлагая коэффициент за выход «столичных» в плей-офф - 1.01. Занимающий на Востоке 13-е место «Питтсбург» на данный момент не проходит в плей-офф. Шансы «пингвинов» побороться за Кубок Стэнли котируются за 6.50.

Кто выиграет кубок Стэнли?

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Топ-3 фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00

«Флорида Пантерз» - 10.00

«Каролина» - 10.00

На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 20.00, на «Питтсбург» - 40.00.

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