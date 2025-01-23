Вашингтон - Питтсбург, 19 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Александр Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки, пока еще возглавляющим список лучших снайперов НХЛ всех времен. Сейчас отставание россиянина, на счету которого 874 гола, от великого канадца (894) составляет 20 шайб. В матче с «Нэшвиллом» Александр прервал безрезультативную серию из трех матчей. В предыдущей игре - с «Оттавой» - Ови забрил в овертайме единственный гол, принесший его команде победу.

На первый взгляд в предстоящем матче все просто. Лидер конференции встречается с аутсайдером. «Кэпиталз» на ходу. В трех последних встречах команда Спенсера Карбери неизменно побеждала, пропустив при этом за 183 игровые минуты всего однажды. Овечкин набирает форму, а болельщики станут дополнительным козырем хозяев. «Питтсбург» же в наступившем году проиграл в семи матчах из девяти, лишь однажды пропустив меньше четырех голов.

Но «пингвины» традиционно являются довольно неудобным для «Вашингтона» соперником, который явно знает секрет успеха на «Кэпитал Уан-Арене». Во всех трех последних домашних играх с «Питтсбургом» «столичные» уступили с общим счетом 3:12. Однако, это лишь одна из граней статистических выкладок. Пусть «Пингвинз» отлично умеют настраиваться на лидеров, делаем выбор в пользу победу хозяев льда в основное время.