Аякс - Юнион, 20 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

«Сухая» победа в Брюсселе в первой встрече позволяет «Аяксу» особо не переживать за собственные перспективы попадания в 1/8 финала Лиги Европы. Амстердамцы идут в национальном первенстве с серией из семи побед, а в трех своих предыдущих матах «красно-белые» не пропускали голов.

«Юнион» не назвать мальчиком для битья, но и ровней «Аяксу» бельгийский клуб не является. Гости будут обязаны идти большими силами вперед, а на поле амстердамцев это может дорого обойтись. Не станем рисковать и выбирем осторожную ставку на общее количество голов в матче, коих, хочется надеяться будет больше двух.