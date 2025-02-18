Аякс - Юнион, 20 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
В четверг, 20 февраля, в рамках 1/16 финала Лиги Европы по футболу бельгийский «Юнион» сыграет на выезде с «Аяксом». Встречу в Брюсселе «красно-белые» выиграли (0:2), и теперь им остается довести до логического завершения двухматчевое противостояние.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Аякс» (Амстердам, Нидерланды)
20.02.2025, Вс
23:00 МСК
«Юнион» (Брюссель, Бельгия)
|П1 - 1.85
Турнир: Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
Стадион: «Йохан Круифф Арена» (Амстердам, Нидерланды)
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Юнион»
|0
|0
|1
|0-2
|«Аякс»
|1
|0
|0
|2-0
Последние пять матчей «Юниона»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.02.2025
|«Юнион»
0:1
«Мехелен»
Лига Жюпиле
|13.02.2025
|«Юнион»
0:2
«Аякс»
Лига Европы
09.02.2025
«Кортрейк»
1:2
«Юнион»
Лига Жюпиле
02.02.2025
«Юнион»
2:1
«Сент-Трюйден»
Лига Жюпиле
30.01.2025
«Рейнджерс»
2:1
«Юнион»
Лига Европы
Последние пять матчей «Аякса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.02.2025
|«Аякс»
4:0
«Хераклес»
Эредивизия
|13.02.2025
|«Юнион»
0:2
«Аякс»
Лига Европы
09.02.2025
«Фортуна»
0:2
«Аякс»
Эредивизия
02.02.2025
«Аякс»
2:1
«Фейеноорд»
Эредивизия
30.01.2025
«Аякс»
2:1
«Галатасарай»
Эредивизия
13.02.2025. «Ференцварош» (Венгрия) – «Виктория Пльзень» (Чехия) - 1:0
13.02.2025. «Мидтьюлланд» (Дания) – «Реал Сосьедад» (Испания) - 1:2
13.02.2025. «Юнион» (Бельгия) – «Аякс» (Нидерланды) - 0:2
13.02.2025. «Фенербахче» (Турция) – «Андерлехт» (Бельгия) - 3:0
13.02.2025. «Порту» (Португалия) – «Рома» (Италия) - 1:1
13.02.2025. «АЗ Алкмар» (Нидерланды) – «Галатасарай» (Турция) - 4:1
13.02.2025. ПАОК (Греция) – «Стяуа» (Румыния) - 1:2
13.02.2025. «Твенте» (Нидерланды) – «Буде-Глимт» (Норвегия) - 2:1
«Сухая» победа в Брюсселе в первой встрече позволяет «Аяксу» особо не переживать за собственные перспективы попадания в 1/8 финала Лиги Европы. Амстердамцы идут в национальном первенстве с серией из семи побед, а в трех своих предыдущих матах «красно-белые» не пропускали голов.
«Юнион» не назвать мальчиком для битья, но и ровней «Аяксу» бельгийский клуб не является. Гости будут обязаны идти большими силами вперед, а на поле амстердамцев это может дорого обойтись. Не станем рисковать и выбирем осторожную ставку на общее количество голов в матче, коих, хочется надеяться будет больше двух.
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|Тип трансляции
|Условия
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Аякс»: Матеус (запрет на участие в играх), Аксель-Донген, Вейндал, Вегорст, Регир, Хендерсон (все - травмы)
«Юнион»: Перре (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Юнион» - «Аякс»:
|Позиция
|«Юнион»
|«Аякс»
|Позиция
|Вратарь
|49. Морис
|22. Пасвер
|Вратарь
|Защитник
|5. Мак Аллистер
|3. Гоэи
|Защитник
|Защитник
|16. Берджесс
|37. Шутало
|Защитник
|Защитник
|48. Лайсен
|15. Бас
|Защитник
|Защитник
|27. Садики
|31. Мокио
|Защитник
|Полузащитник
|24. Венхаутте
|18. Классен
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Аит-Эль-Хадж
|8. Тейлор
|Полузащитник
|Полузащитник
|25. Халаили
|28. Фитц-Джим
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Ньянг
|20. Траоре
|Нападающий
|Нападающий
|77. Фусейни
|9. Бробби
|Нападающий
|Нападающий
|9. Иванович
|23. Бергейс
|Нападающий
|Главный тренер
|Себастьен Поконьоли
|Франческо Фариоли
|Главный тренер
Аналитики установили высокий коэффициент на выигрыш гостей - 4.05. Победа «Аякса» идет за 1.85. В случае ничьей букмекер умножит номинал ставки на 3.75.
Партнерский проект