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18 февраля 15:32ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Аякс - Юнион, 20 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Амстердамцы заберут свою путевку в 1/8 финала
Валентин Васильев

В четверг, 20 февраля, в рамках 1/16 финала Лиги Европы по футболу бельгийский «Юнион» сыграет на выезде с «Аяксом». Встречу в Брюсселе «красно-белые» выиграли (0:2), и теперь им остается довести до логического завершения двухматчевое противостояние.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Аякс» (Амстердам, Нидерланды)

20.02.2025, Вс

23:00 МСК

«Юнион» (Брюссель, Бельгия)

П1 - 1.85

Х - 3.75

П2 - 4.05

Турнир: Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч

Стадион: «Йохан Круифф Арена»  (Амстердам, Нидерланды)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Юнион» 0010-2
«Аякс»1002-0

Последние пять матчей «Юниона»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.02.2025«Юнион»

0:1

«Мехелен»

Лига Жюпиле

13.02.2025«Юнион»

0:2

«Аякс»

Лига Европы

09.02.2025

«Кортрейк»

1:2

«Юнион»

Лига Жюпиле

02.02.2025

«Юнион»

2:1

«Сент-Трюйден»

Лига Жюпиле

30.01.2025

«Рейнджерс»

2:1

«Юнион»

Лига Европы

Последние пять матчей «Аякса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.02.2025«Аякс»

4:0

«Хераклес»

Эредивизия

13.02.2025«Юнион»

0:2

«Аякс»

Лига Европы

09.02.2025

«Фортуна»

0:2

«Аякс»

Эредивизия

02.02.2025

«Аякс»

2:1

«Фейеноорд»

Эредивизия

30.01.2025

«Аякс»

2:1

«Галатасарай»

Эредивизия

Результаты

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1/16 финала. Первые матчи

13.02.2025. «Ференцварош» (Венгрия) – «Виктория Пльзень»  (Чехия) - 1:0
13.02.2025. «Мидтьюлланд»  (Дания) – «Реал Сосьедад»  (Испания) - 1:2
13.02.2025. «Юнион» (Бельгия) – «Аякс» (Нидерланды) - 0:2
13.02.2025. «Фенербахче» (Турция) – «Андерлехт» (Бельгия) - 3:0
13.02.2025. «Порту» (Португалия) – «Рома» (Италия) - 1:1
13.02.2025. «АЗ Алкмар»  (Нидерланды) – «Галатасарай» (Турция) - 4:1
13.02.2025. ПАОК (Греция) – «Стяуа» (Румыния) - 1:2
13.02.2025. «Твенте» (Нидерланды) – «Буде-Глимт»  (Норвегия) - 2:1

Прогноз на матч

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«Сухая» победа в Брюсселе в первой встрече позволяет «Аяксу» особо не переживать за собственные перспективы попадания в 1/8 финала Лиги Европы. Амстердамцы идут в национальном первенстве с серией из семи побед, а в трех своих предыдущих матах «красно-белые» не пропускали голов.

«Юнион» не назвать мальчиком для битья, но и ровней «Аяксу» бельгийский клуб не является. Гости будут обязаны идти большими силами вперед, а на поле амстердамцев это может дорого обойтись. Не станем рисковать и выбирем осторожную ставку на общее количество голов в матче, коих, хочется надеяться будет больше двух.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Легальную трансляцию из Брюсселя можно найти на платформе Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Аякс»:  Матеус (запрет на участие в играх), Аксель-Донген, Вейндал, Вегорст, Регир, Хендерсон (все - травмы)

 «Юнион»: Перре (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч  «Юнион» - «Аякс»:

Позиция «Юнион»«Аякс»Позиция
Вратарь49. Морис22. ПасверВратарь
Защитник5. Мак Аллистер3. ГоэиЗащитник
Защитник16. Берджесс37. ШуталоЗащитник
Защитник48. Лайсен15. БасЗащитник
Защитник27. Садики31. МокиоЗащитник
Полузащитник 24. Венхаутте18. КлассенПолузащитник
Полузащитник 10. Аит-Эль-Хадж8. ТейлорПолузащитник 
Полузащитник25. Халаили28. Фитц-ДжимПолузащитник
Полузащитник22. Ньянг20. ТраореНападающий
Нападающий77. Фусейни9. БроббиНападающий
Нападающий9. Иванович23. БергейсНападающий
Главный тренерСебастьен ПоконьолиФранческо ФариолиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики установили высокий коэффициент на выигрыш гостей - 4.05. Победа «Аякса» идет за 1.85. В случае ничьей букмекер умножит номинал ставки на 3.75. 

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