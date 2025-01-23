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21 января 11:27ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Эдмонтон - Вашингтон, 22 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Александр Овечкин продолжает погоню за Гретцки
Руслан Ипполитов

 

В ночь со вторника на среду, 22 января, «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сыграет на выезде с «Эдмонтоном». Начало встречи в 05:00 по Москве. Александр Овечкин продолжает гонку за рекордом Уэйна Гретцки, а «Кэпиталз» уверенно возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. Встреча одного из главных претендентов на победу в Кубке Стэнли с лучшей командой Востока обещает быть крайне интересной.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Эдмонтон Ойлерз»

22.01.2025, Ср

05:00 МСК

«Вашингтон Кэпиталз»

П1 - 1.70

Х - 4.40

П2 - 2.15

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада)

 

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Эдмонтон»111269-68
«Вашингтон»121168-69

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

19.01.2025«Вашингтон»4:1«Питтсбург»
17.01.2025«Оттава»0:1 ОТ«Вашингтон»
15.01.2025«Вашингтон»3:0«Анахайм»
12.01.2025«Нэшвилл»1:4«Вашингтон»
11.01.2025«Вашингтон»2:3 ОТ«Монреаль»
09.01.2025«Вашингтон»2:1 ОТ«Ванкувер»

Последние пять матчей «Эдмонтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

19.01.2025«Ванкувер»

3:2

«Эдмонтон»

17.01.2025«Колорадо»

3:4

«Эдмонтон»

16.01.2025«Миннесота»

3:5

«Эдмонтон»

14.01.2025«Эдмонтон»

1:0

«Кингз»

12.01.2025«Чикаго»

3:4

«Эдмонтон»

Последние пять матчей «Эдмонтона» и «Вашингтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

14.03.2024«Эдмонтон»

7:2

«Вашингтон»

24.11.2023«Вашингтон»

0:5

«Эдмонтон»

06.12.2022«Эдмонтон»

2:3

«Вашингтон»

08.11.2022«Вашингтон»

5:4

«Эдмонтон»

10.03.2022«Эдмонтон»

4:3 ОТ

«Вашингтон»

Лидеры

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 «Нэшвилл»

Показатель

«Вашингтон»

Показатель

Бомбардир (очки)

Драйзайтель

69

Строум

46

Снайпер (голы)

Драйзайтель

33

Овечкин

21

Ассистент (передачи)

Макдэвид

45

Строум

34

Вратарь (коэфф. надежности)

Пикар

2.46

Томпсон

2.09

Турнирное положение

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Турнирная таблица Восточной конференции

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон4626502310164-11467
2. Торонто4825500216152-13762
3. Каролина4724402116156-13259
4. Нью-Джерси4924201517148-12558
5. Флорида4721240317153-14257
6. Тампа-Бэй4521311217165-12853
7. Оттава4618511318132-12752
8. Бостон4816701519133-15352
9. Коламбус4717141618157-15851
10. Монреаль4616522219142-15550
11. Рейнджерс4620110420134-14248
12. Филадельфия4713533320145-16148
13. Питтсбург4914514421148-18048
14. Детройт4617310421131-15046
15. Айлендерс4615221620124-13845
16. Баффало4613221424142-15939

Турнирная таблица Западной конференции

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег4827400314167-11865
2. Вегас4726212214160-13262
3. Эдмонтон4622700314151-12661
4. Миннесота4722422215140-13360
5. Даллас4624320116148-11559
6. Колорадо4823411019160-15057
7. Лос-Анджелес4423201414129-11055
8. Калгари4516331616120-13251
9. Ванкувер4516311915129-14350
10. Сент-Луис4816520421138-14350
11. Юта4615502519132-13947
12. Сиэтл4817312124143-15445
13. Анахайм4612422422111-14542
14. Нэшвилл4513210722115-13939
15. Чикаго4713111328123-16234
16. Сан-Хосе4910404229125-17534

Потери

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«Эдмонтон»: Кейн (травма)

«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)

Прогноз на матч

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Лидирующий на Востоке «Вашингтон» выиграл четыре последних матча регулярного чемпионата. «Эдмонтон» тоже довольно уверенно идет по турнирной дистанции, пусть «нефтянники» и уступили в последней встрече первенства «Ванкуверу».

Букмекеры довольно резонно не называют «столичных» фаворитом предстоящей встречи, ведь команде Спенсера Карбери будет противостоять на своем льду главный претендент на победу в Кубке Стэнли.

В двух предыдущих очных встречах «Ойлерз» разгромили «Кэпиталз» с общим счетом 12:2, одержав победы и на своей площадке, и на выезде. Главныйм козырем команды Криса Ноблоха остается мощная атака, в которой есть лучший снайпер лиги - Леон Драйзайтель, идущий и на втором месте в рейтинге бомбардиров НХЛ. Помимо немца в расположении тренерского штаба «Эдмонтона» и сверхрезультативный Коннор Какдэвид. Сдержать эту пару выдающихся игроков гостям будет затруднительно.

Статистика намекает, что есть вероятность, что в этой встрече «Вашингтон» может  и не победить, но игра должна быт результативной. Делаем выбор в пользу ставки на гол Александра Овечкина. Свой кусок резултативного пирога, надеемся, россиянин откусит.

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы хозяев площадки эксперты БК PARI оценили коэффициентом 1.70. На ничью в основное время можно поставить за 4.40, а на выигрыш «Вашингтона» - за 2.15.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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Возвращения после травмы на лед капитана «Кэпиталз» состоялось еще 29 декабря в Торонто, где шайба Александра Овечкина помогла «Вашингтону» победить - 2:5. Лидер «столичных» непременно сыграет и в этой встрече.

Выйдут ли «Эдмонтон» и «Вашингтон» в плей-офф?

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«Кэпиталз» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. Букмекеры не сомневаются, что команда Овечкина примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли, предлагая коэффициент за выход «Вашингтона» в плей-офф - 1.01. Перспективы «Эдмонтона» на Западе и вовсе не обсуждаются. Ставки на выход в плей-офф главного претендента на победу в Кубке Стэнли не принимаются.

Кто выиграет кубок Стэнли?

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Топ-3 фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00

«Флорида Пантерз» - 9.50

«Даллас Старз» - 9.50

На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 19.00.

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