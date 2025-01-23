Эдмонтон - Вашингтон, 22 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

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В ночь со вторника на среду, 22 января, «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сыграет на выезде с «Эдмонтоном». Начало встречи в 05:00 по Москве. Александр Овечкин продолжает гонку за рекордом Уэйна Гретцки, а «Кэпиталз» уверенно возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. Встреча одного из главных претендентов на победу в Кубке Стэнли с лучшей командой Востока обещает быть крайне интересной.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Эдмонтон Ойлерз»
22.01.2025, Ср
05:00 МСК
«Вашингтон Кэпиталз»
|П1 - 1.70
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Эдмонтон»
|11
|12
|69-68
|«Вашингтон»
|12
|11
|68-69
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|19.01.2025
|«Вашингтон»
|4:1
|«Питтсбург»
|17.01.2025
|«Оттава»
|0:1 ОТ
|«Вашингтон»
|15.01.2025
|«Вашингтон»
|3:0
|«Анахайм»
|12.01.2025
|«Нэшвилл»
|1:4
|«Вашингтон»
|11.01.2025
|«Вашингтон»
|2:3 ОТ
|«Монреаль»
|09.01.2025
|«Вашингтон»
|2:1 ОТ
|«Ванкувер»
Последние пять матчей «Эдмонтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|19.01.2025
|«Ванкувер»
3:2
«Эдмонтон»
|17.01.2025
|«Колорадо»
3:4
«Эдмонтон»
|16.01.2025
|«Миннесота»
3:5
«Эдмонтон»
|14.01.2025
|«Эдмонтон»
1:0
«Кингз»
|12.01.2025
|«Чикаго»
3:4
«Эдмонтон»
Последние пять матчей «Эдмонтона» и «Вашингтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|14.03.2024
|«Эдмонтон»
7:2
«Вашингтон»
|24.11.2023
|«Вашингтон»
0:5
«Эдмонтон»
|06.12.2022
|«Эдмонтон»
2:3
«Вашингтон»
|08.11.2022
|«Вашингтон»
5:4
«Эдмонтон»
|10.03.2022
|«Эдмонтон»
4:3 ОТ
«Вашингтон»
|«Нэшвилл»
Показатель
«Вашингтон»
Показатель
|Бомбардир (очки)
Драйзайтель
69
Строум
46
|Снайпер (голы)
Драйзайтель
33
Овечкин
21
|Ассистент (передачи)
Макдэвид
45
Строум
34
|Вратарь (коэфф. надежности)
Пикар
2.46
Томпсон
2.09
Турнирная таблица Восточной конференции
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|46
|26
|5
|0
|2
|3
|10
|164-114
|67
|2. Торонто
|48
|25
|5
|0
|0
|2
|16
|152-137
|62
|3. Каролина
|47
|24
|4
|0
|2
|1
|16
|156-132
|59
|4. Нью-Джерси
|49
|24
|2
|0
|1
|5
|17
|148-125
|58
|5. Флорида
|47
|21
|2
|4
|0
|3
|17
|153-142
|57
|6. Тампа-Бэй
|45
|21
|3
|1
|1
|2
|17
|165-128
|53
|7. Оттава
|46
|18
|5
|1
|1
|3
|18
|132-127
|52
|8. Бостон
|48
|16
|7
|0
|1
|5
|19
|133-153
|52
|9. Коламбус
|47
|17
|1
|4
|1
|6
|18
|157-158
|51
|10. Монреаль
|46
|16
|5
|2
|2
|2
|19
|142-155
|50
|11. Рейнджерс
|46
|20
|1
|1
|0
|4
|20
|134-142
|48
|12. Филадельфия
|47
|13
|5
|3
|3
|3
|20
|145-161
|48
|13. Питтсбург
|49
|14
|5
|1
|4
|4
|21
|148-180
|48
|14. Детройт
|46
|17
|3
|1
|0
|4
|21
|131-150
|46
|15. Айлендерс
|46
|15
|2
|2
|1
|6
|20
|124-138
|45
|16. Баффало
|46
|13
|2
|2
|1
|4
|24
|142-159
|39
Турнирная таблица Западной конференции
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|48
|27
|4
|0
|0
|3
|14
|167-118
|65
|2. Вегас
|47
|26
|2
|1
|2
|2
|14
|160-132
|62
|3. Эдмонтон
|46
|22
|7
|0
|0
|3
|14
|151-126
|61
|4. Миннесота
|47
|22
|4
|2
|2
|2
|15
|140-133
|60
|5. Даллас
|46
|24
|3
|2
|0
|1
|16
|148-115
|59
|6. Колорадо
|48
|23
|4
|1
|1
|0
|19
|160-150
|57
|7. Лос-Анджелес
|44
|23
|2
|0
|1
|4
|14
|129-110
|55
|8. Калгари
|45
|16
|3
|3
|1
|6
|16
|120-132
|51
|9. Ванкувер
|45
|16
|3
|1
|1
|9
|15
|129-143
|50
|10. Сент-Луис
|48
|16
|5
|2
|0
|4
|21
|138-143
|50
|11. Юта
|46
|15
|5
|0
|2
|5
|19
|132-139
|47
|12. Сиэтл
|48
|17
|3
|1
|2
|1
|24
|143-154
|45
|13. Анахайм
|46
|12
|4
|2
|2
|4
|22
|111-145
|42
|14. Нэшвилл
|45
|13
|2
|1
|0
|7
|22
|115-139
|39
|15. Чикаго
|47
|13
|1
|1
|1
|3
|28
|123-162
|34
|16. Сан-Хосе
|49
|10
|4
|0
|4
|2
|29
|125-175
|34
«Эдмонтон»: Кейн (травма)
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)
Лидирующий на Востоке «Вашингтон» выиграл четыре последних матча регулярного чемпионата. «Эдмонтон» тоже довольно уверенно идет по турнирной дистанции, пусть «нефтянники» и уступили в последней встрече первенства «Ванкуверу».
Букмекеры довольно резонно не называют «столичных» фаворитом предстоящей встречи, ведь команде Спенсера Карбери будет противостоять на своем льду главный претендент на победу в Кубке Стэнли.
В двух предыдущих очных встречах «Ойлерз» разгромили «Кэпиталз» с общим счетом 12:2, одержав победы и на своей площадке, и на выезде. Главныйм козырем команды Криса Ноблоха остается мощная атака, в которой есть лучший снайпер лиги - Леон Драйзайтель, идущий и на втором месте в рейтинге бомбардиров НХЛ. Помимо немца в расположении тренерского штаба «Эдмонтона» и сверхрезультативный Коннор Какдэвид. Сдержать эту пару выдающихся игроков гостям будет затруднительно.
Статистика намекает, что есть вероятность, что в этой встрече «Вашингтон» может и не победить, но игра должна быт результативной. Делаем выбор в пользу ставки на гол Александра Овечкина. Свой кусок резултативного пирога, надеемся, россиянин откусит.
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Вероятность победы хозяев площадки эксперты БК PARI оценили коэффициентом 1.70. На ничью в основное время можно поставить за 4.40, а на выигрыш «Вашингтона» - за 2.15.
Возвращения после травмы на лед капитана «Кэпиталз» состоялось еще 29 декабря в Торонто, где шайба Александра Овечкина помогла «Вашингтону» победить - 2:5. Лидер «столичных» непременно сыграет и в этой встрече.
«Кэпиталз» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. Букмекеры не сомневаются, что команда Овечкина примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли, предлагая коэффициент за выход «Вашингтона» в плей-офф - 1.01. Перспективы «Эдмонтона» на Западе и вовсе не обсуждаются. Ставки на выход в плей-офф главного претендента на победу в Кубке Стэнли не принимаются.
Топ-3 фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00
«Флорида Пантерз» - 9.50
«Даллас Старз» - 9.50
На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 19.00.
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