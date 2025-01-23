Эдмонтон - Вашингтон, 22 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Лидирующий на Востоке «Вашингтон» выиграл четыре последних матча регулярного чемпионата. «Эдмонтон» тоже довольно уверенно идет по турнирной дистанции, пусть «нефтянники» и уступили в последней встрече первенства «Ванкуверу».

Букмекеры довольно резонно не называют «столичных» фаворитом предстоящей встречи, ведь команде Спенсера Карбери будет противостоять на своем льду главный претендент на победу в Кубке Стэнли.

В двух предыдущих очных встречах «Ойлерз» разгромили «Кэпиталз» с общим счетом 12:2, одержав победы и на своей площадке, и на выезде. Главныйм козырем команды Криса Ноблоха остается мощная атака, в которой есть лучший снайпер лиги - Леон Драйзайтель, идущий и на втором месте в рейтинге бомбардиров НХЛ. Помимо немца в расположении тренерского штаба «Эдмонтона» и сверхрезультативный Коннор Какдэвид. Сдержать эту пару выдающихся игроков гостям будет затруднительно.

Статистика намекает, что есть вероятность, что в этой встрече «Вашингтон» может и не победить, но игра должна быт результативной. Делаем выбор в пользу ставки на гол Александра Овечкина. Свой кусок резултативного пирога, надеемся, россиянин откусит.