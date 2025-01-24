Сиэтл - Вашингтон, 24 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Лидирующий на Востоке «Вашингтон» выиграл уже пять последних матчей регулярного чемпионата. «Сиэтл» в двух последних встречах побеждал, но команда Дэна Байлсма в январе выиграла лишь четыре матча из десяти.

Букмекеры вполне основательно называют «столичных» фаворитом предстоящей игры, ведь команде Спенсера Карбери будет противостоять на своем льду не самый сильный клуб Запада. Играют «Кракены» довольно результативно, но очки им это набирать не помогает.

Турнирное положение гостей не изменится при любом исходе встречи в Сиэтле, а вот капитан гостей Александр Овечкин может сократить отставание в рейтинге лучших снайперов НХЛ всех времен от Уэйна Гретцки. Перед этим матчем на счету российского форварда 874гола. и он на 20 шайб отстает от великого канадца. Закладываемся на то, что в этой встрече Ови пополнит свой голевой запас.