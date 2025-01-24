Сиэтл - Вашингтон, 24 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

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В ночь с четверга на пятницу, 24 января, «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сыграет на выезде с «Сиэтлом». Начало встречи в 06:00 по Москве. Александр Овечкин продолжает преследовать Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов лиги всех времен.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Сиэтл Кракен»
24.01.2025, Пт
06:00 МСК
«Вашингтон Кэпиталз»
|П1 - 2.20
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Клаймэт Пледж-Арена» (Сиэтл, Канада)
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История последних личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Сиэтл»
|3
|3
|16-16
|«Вашингтон»
|3
|3
|16-16
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|22.01.2025
|«Эдмонтон»
|2:3
|«Вашингтон»
|19.01.2025
|«Вашингтон»
|4:1
|«Питтсбург»
|17.01.2025
|«Оттава»
|0:1 ОТ
|«Вашингтон»
|15.01.2025
|«Вашингтон»
|3:0
|«Анахайм»
|12.01.2025
|«Нэшвилл»
|1:4
|«Вашингтон»
|11.01.2025
|«Вашингтон»
|2:3 ОТ
|«Монреаль»
Последние пять матчей «Сиэтла» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|21.01.2025
|«Сиэтл»
6:4
«Баффало»
|19.01.2025
|«Сиэтл»
4:2
«Кингз»
|17.01.2025
|«Виннипег»
2:1
«Сиэтл»
|15.01.2025
|«Питтсбург»
2:4
«Сиэтл»
|12.01.2025
|«Детройт»
6:2
«Сиэтл»
Последние пять матчей «Сиэтла» и «Вашингтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|15.03.2024
|«Сиэтл»
1:2
«Вашингтон»
|12.01.2024
|«Вашингтон»
1:4
«Сиэтл»
|10.12.2022
|«Вашингтон»
4:1
«Сиэтл»
|02.12.2022
|«Сиэтл»
3:2 ОТ
«Вашингтон»
|22.11.2021
|«Сиэтл»
5:2
«Вашингтон»
|«Сиэтл»
Показатель
«Вашингтон»
Показатель
|Бомбардир (очки)
Маккэн
36
Строум
46
|Снайпер (голы)
Шварц
16
Овечкин
21
|Ассистент (передачи)
Стивенсон
25
Строум
34
|Вратарь (коэфф. надежности)
Даккорд
2.49
Томпсон
2.08
Турнирная таблица Восточной конференции
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|47
|27
|5
|0
|2
|3
|10
|167-116
|69
|2. Торонто
|49
|25
|5
|0
|0
|2
|17
|153-142
|62
|3. Каролина
|48
|25
|4
|0
|2
|1
|16
|158-133
|61
|4. Нью-Джерси
|50
|25
|2
|0
|1
|5
|17
|153-126
|60
|5. Флорида
|49
|22
|2
|4
|0
|3
|18
|159-146
|59
|6. Тампа-Бэй
|46
|21
|3
|1
|1
|2
|18
|167-131
|53
|7. Коламбус
|48
|18
|1
|4
|1
|6
|18
|162-159
|53
|8. Оттава
|47
|18
|5
|1
|1
|3
|19
|132-132
|52
|9. Монреаль
|47
|17
|5
|2
|2
|2
|19
|145-157
|52
|10. Бостон
|49
|16
|7
|0
|1
|5
|20
|134-158
|52
|11. Рейнджерс
|47
|21
|1
|1
|0
|4
|20
|139-142
|50
|12. Филадельфия
|48
|13
|6
|3
|3
|3
|20
|147-162
|50
|13. Питтсбург
|49
|14
|5
|1
|4
|4
|21
|148-180
|48
|14. Детройт
|47
|17
|3
|1
|0
|5
|21
|132-152
|47
|15. Айлендерс
|46
|15
|2
|2
|1
|6
|20
|124-138
|45
|16. Баффало
|47
|14
|2
|2
|1
|4
|24
|145-161
|41
Турнирная таблица Западной конференции
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|49
|27
|5
|0
|0
|3
|14
|170-120
|67
|2. Вегас
|47
|26
|2
|1
|2
|2
|14
|160-132
|62
|3. Эдмонтон
|47
|22
|7
|0
|0
|3
|15
|153-129
|61
|4. Миннесота
|47
|22
|4
|2
|2
|2
|15
|140-133
|60
|5. Даллас
|47
|24
|3
|2
|0
|1
|17
|149-117
|59
|6. Колорадо
|49
|23
|4
|1
|1
|1
|19
|162-153
|58
|7. Кингз
|45
|24
|2
|0
|1
|4
|14
|131-111
|57
|8. Калгари
|45
|16
|3
|3
|1
|6
|16
|120-132
|51
|9. Ванкувер
|46
|16
|3
|1
|1
|9
|16
|131-146
|50
|10. Сент-Луис
|48
|16
|5
|2
|0
|4
|21
|138-143
|50
|11. Юта
|46
|15
|5
|0
|2
|5
|19
|132-139
|47
|12. Сиэтл
|48
|17
|3
|1
|2
|1
|24
|143-154
|45
|13. Анахайм
|47
|12
|4
|2
|2
|4
|23
|113-150
|42
|14. Нэшвилл
|46
|14
|2
|1
|0
|7
|22
|122-144
|41
|15. Чикаго
|47
|13
|1
|1
|1
|3
|28
|123-162
|34
|16. Сан-Хосе
|50
|10
|4
|0
|4
|2
|30
|130-182
|34
«Сиэтл»: Гурд, Эберли (оба - травма)
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)
Лидирующий на Востоке «Вашингтон» выиграл уже пять последних матчей регулярного чемпионата. «Сиэтл» в двух последних встречах побеждал, но команда Дэна Байлсма в январе выиграла лишь четыре матча из десяти.
Букмекеры вполне основательно называют «столичных» фаворитом предстоящей игры, ведь команде Спенсера Карбери будет противостоять на своем льду не самый сильный клуб Запада. Играют «Кракены» довольно результативно, но очки им это набирать не помогает.
Турнирное положение гостей не изменится при любом исходе встречи в Сиэтле, а вот капитан гостей Александр Овечкин может сократить отставание в рейтинге лучших снайперов НХЛ всех времен от Уэйна Гретцки. Перед этим матчем на счету российского форварда 874гола. и он на 20 шайб отстает от великого канадца. Закладываемся на то, что в этой встрече Ови пополнит свой голевой запас.
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КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Вероятность победы хозяев площадки эксперты БК PARI оценили коэффициентом 2.20. На ничью в основное время можно поставить за 4.30, а на выигрыш «Вашингтона» - за 1.68.
Возвращения после травмы на лед капитана «Кэпиталз» состоялось еще 29 декабря в Торонто. Лидер «столичных» непременно сыграет и в этой встрече.
«Кэпиталз» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. Букмекеры не сомневаются, что команда Овечкина примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли, предлагая коэффициент за выход «Вашингтона» в плей-офф - 1.01. А вот перспективы «Сиэтла» на Западе не так привлекательны. Ставки на выход в плей-офф принимаются с коэффициентом 17.00, а на то, что «Кракены» не попадут в число лучших восьми команд Конференции - 1.01.
Топ-3 фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00
«Флорида Пантерз» - 9.50
«Даллас Старз» - 9.50
На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 19.00. На «Сиэтл» - за 175.00.
Партнерский проект