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23 января 13:46ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Сиэтл - Вашингтон, 24 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Александр Овечкин преследует Гретцки
Руслан Ипполитов

 

В ночь с четверга на пятницу, 24 января, «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сыграет на выезде с «Сиэтлом». Начало встречи в 06:00 по Москве. Александр Овечкин продолжает преследовать Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов лиги всех времен.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сиэтл Кракен»

24.01.2025, Пт

06:00 МСК

«Вашингтон Кэпиталз»

П1 - 2.20

Х - 4.30

П2 - 1.68

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Клаймэт Пледж-Арена» (Сиэтл, Канада)

 

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Форма команд

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История последних личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Сиэтл»3316-16
«Вашингтон»3316-16

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

22.01.2025«Эдмонтон»2:3«Вашингтон»
19.01.2025«Вашингтон»4:1«Питтсбург»
17.01.2025«Оттава»0:1 ОТ«Вашингтон»
15.01.2025«Вашингтон»3:0«Анахайм»
12.01.2025«Нэшвилл»1:4«Вашингтон»
11.01.2025«Вашингтон»2:3 ОТ«Монреаль»

Последние пять матчей «Сиэтла» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

21.01.2025«Сиэтл»

6:4

«Баффало»

19.01.2025«Сиэтл»

4:2

«Кингз»

17.01.2025«Виннипег»

2:1

«Сиэтл»

15.01.2025«Питтсбург»

2:4

«Сиэтл»

12.01.2025«Детройт»

6:2

«Сиэтл»

Последние пять матчей «Сиэтла» и «Вашингтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

15.03.2024«Сиэтл»

1:2

«Вашингтон»

12.01.2024«Вашингтон»

1:4

«Сиэтл»

10.12.2022«Вашингтон»

4:1

«Сиэтл»

02.12.2022«Сиэтл»

3:2 ОТ

«Вашингтон»

22.11.2021«Сиэтл»

5:2

«Вашингтон»

Лидеры

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 «Сиэтл»

Показатель

«Вашингтон»

Показатель

Бомбардир (очки)

Маккэн

36

Строум

46

Снайпер (голы)

Шварц

16

Овечкин

21

Ассистент (передачи)

Стивенсон

25

Строум

34

Вратарь (коэфф. надежности)

Даккорд

2.49

Томпсон

2.08

Турнирное положение

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Турнирная таблица Восточной конференции

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон4727502310167-11669
2. Торонто4925500217153-14262
3. Каролина4825402116158-13361
4. Нью-Джерси5025201517153-12660
5. Флорида4922240318159-14659
6. Тампа-Бэй4621311218167-13153
7. Коламбус4818141618162-15953
8. Оттава4718511319132-13252
9. Монреаль4717522219145-15752
10. Бостон4916701520134-15852
11. Рейнджерс4721110420139-14250
12. Филадельфия4813633320147-16250
13. Питтсбург4914514421148-18048
14. Детройт4717310521132-15247
15. Айлендерс4615221620124-13845
16. Баффало4714221424145-16141

Турнирная таблица Западной конференции

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег4927500314170-12067
2. Вегас4726212214160-13262
3. Эдмонтон4722700315153-12961
4. Миннесота4722422215140-13360
5. Даллас4724320117149-11759
6. Колорадо4923411119162-15358
7. Кингз4524201414131-11157
8. Калгари4516331616120-13251
9. Ванкувер4616311916131-14650
10. Сент-Луис4816520421138-14350
11. Юта4615502519132-13947
12. Сиэтл4817312124143-15445
13. Анахайм4712422423113-15042
14. Нэшвилл4614210722122-14441
15. Чикаго4713111328123-16234
16. Сан-Хосе5010404230130-18234

Потери

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«Сиэтл»: Гурд, Эберли (оба - травма)

«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)

Прогноз на матч

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Лидирующий на Востоке «Вашингтон» выиграл уже пять последних матчей регулярного чемпионата. «Сиэтл» в двух последних встречах побеждал, но команда Дэна Байлсма в январе выиграла лишь четыре матча из десяти. 

Букмекеры вполне основательно называют «столичных» фаворитом предстоящей игры, ведь команде Спенсера Карбери будет противостоять на своем льду не самый сильный клуб Запада. Играют «Кракены» довольно результативно, но очки им это набирать не помогает.

Турнирное положение гостей не изменится при любом исходе встречи в Сиэтле, а вот капитан гостей Александр Овечкин может сократить отставание в рейтинге лучших снайперов НХЛ всех времен от Уэйна Гретцки. Перед этим матчем на счету российского форварда 874гола. и он на 20 шайб отстает от великого канадца. Закладываемся на то, что в этой встрече Ови пополнит свой голевой запас. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы хозяев площадки эксперты БК PARI оценили коэффициентом 2.20. На ничью в основное время можно поставить за 4.30, а на выигрыш «Вашингтона» - за 1.68.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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Возвращения после травмы на лед капитана «Кэпиталз» состоялось еще 29 декабря в Торонто. Лидер «столичных» непременно сыграет и в этой встрече.

Выйдут ли «Сиэтл» и «Вашингтон» в плей-офф?

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«Кэпиталз» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. Букмекеры не сомневаются, что команда Овечкина примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли, предлагая коэффициент за выход «Вашингтона» в плей-офф - 1.01. А вот перспективы «Сиэтла» на Западе не так привлекательны. Ставки на выход в плей-офф принимаются с коэффициентом 17.00, а на то, что «Кракены» не попадут в число лучших восьми команд Конференции - 1.01.

Кто выиграет кубок Стэнли?

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Топ-3 фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00

«Флорида Пантерз» - 9.50

«Даллас Старз» - 9.50

На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 19.00. На «Сиэтл» - за 175.00.

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