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27 сентября 12:44ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

2DROTS — Химки, 28 сентября: прогноз на Кубок России по футболу, трансляция, составы

Все билеты проданы! Продлится ли сказка медиафутболистов?
Валентин Васильев

В четверг, 28 сентября, в Пути регионов FONBET Кубка России по футболу состоится один матч: медийный клуб 2DROTS примет недавнего участника РПЛ - “Химки”. Растущая армия поклонников “дротиков" ждет от своих любимцев еще одного чуда!

Команда 1

Время начала

Команда 2

2DROTS (Москва)

28.09.2023, Чт

16:30 МСК

«Химки» 

П1 - 5.70

Х - 4.30

П2 - 1.55

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/32 финала

Стадион: «Москвич» (Москва, Россия)

Судьи: еще не определены.

Форма команд

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История матчей:

Команды ранее не играли друг с другом.

Игры 2DROTS в Кубке России:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.09.20232DROTS

2:0

«Динамо» Киров

Кубок России

23.08.2023«Муром»

1:3

2DROTS

Кубок России

02.08.20232DROTS

2:0

«Сахалин»

Кубок России

30.08.2022«Текстильщик»

1:1, пен. 5:3

2DROTS

Кубок России

17.08.20232DROTS

3:0

«Чертаново»

Кубок России

Последние пять игр «Химок»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.09.2023«Химки»

2:1

«Ленинградец»

Первая лига

17.09.2023«СКА-Хабаровск»

3:1

«Химки»

Первая лига

11.09.2023«Арсенал»

2:0

«Химки»

Первая лига

02.09.2023«Химки»

1:1

«Кубань»

Первая лига

26.08.2023«Химки»

0:0

«Волгарь»

Первая лига

Прогноз на матч

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У де-юре любительского клуба 2DROTS поразительная статистика выступлений среди профессионалов: ни одного поражения в игровое время за пять матчей Кубка России! Единственная неудача случилась в серии пенальти в Иваново в прошлом розыгрыше. В новом сезоне “самураи” зашли еще дальше: одержав три победы, вышли в 1/32 финала. Теперь команда Дмитрия Кузнецова впервые испытает себя в матче с представителем Первой лиги. Столь статусных соперников у нее еще не было, но нынешние “Химки” не выглядят неуязвимыми для “блогеров”.

Команда Андрея Талалаева никак не обретет стабильность. Из последних шести матчей химчане выиграли лишь один. Так что на “Москвиче” в любом случае будет упорная борьба. До сих пор “дроты” во всех без исключения матчах Кубка поражали чужие ворота. А учитывая уровень соперника, поставим на голы в исполнении обеих команд.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Смотреть бесплатно игру 2DROTS - «Химки» можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ» и на ресурсах титульного партнера Кубка России.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

2DROTS: Балашов (дисквалификация)

«Химки»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч 2DROTS - «Химки»:

Позиция2DROTS«Химки»Позиция
Вратарь68. Сычев1. МитрюшкинВратарь
Защитник47. Логинов97. ТереховЗащитник
Защитник4. Сальников67. ВаратыновЗащитник
Защитник26. Гудаев23. ВолковЗащитник
Защитник71. Белгарян52. НетфуллинЗащитник
Полузащитник70. Манаев80. ХосоновПолузащитник
Полузащитник 19. Эдамс Скляр2. ГолубовичПолузащитник
Полузащитник30. Степанов5. СтепановПолузащитник 
Полузащитник92. Филиппов8. ПанченкоПолузащитник
Нападающий37. Ослоновский9. РуденкоПолузащитник
Нападающий3. Клуцей20. ЯковлевНападающий
Главный тренерДмитрий КузнецовАндрей ТалалаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты компании PARI установили котировки на победу 2DROTS на высоком уровне - 5.70. На ничью можно поставить за 4.30, а на выигрыш «Химок» - за 1.55.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче 2DROTS - «Сахалин»?

Если исходить из номинальной разницы в классе, “Химки” должны без проблем проходить в следующий раунд. Но “самураи” сколько уже прогнозов опровергли!

Где бесплатно смотреть матч 2DROTS - «Сахалин»?

Бесплатную видеотрансляцию проведет федеральный телеканал «Матч ТВ», начало эфира - 16:25 по московскому времени.

Что будет при ничьей?

В таком случае команды разыграют серию пенальти - без дополнительного времени.

Откуда название 2DROTS?

История клуба началась с YouTube-канала о футболе, который назывался 2DROTS - отсылка к двум ведущим, игравшим в симулятор FIFA.

Кто из Медиалиги играет в Кубке России?

В нынешнем сезоне Кубка России стартовали все призеры Медийной футбольной лиги: «Родина Медиа» (чемпион), 2DROTS (серебро) и «Амкал» (бронза). Но до этой стадии “дожили” только “самураи”.

Где купить билеты на матч 2DROTS - «Химки»

Все билеты на матч проданы.

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Нет, документ не требуется на играх Кубка России по футболу.

UPD: результат

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«Химки» выиграли со счетом 2:0 благодаря голам Панченко (15 минута) и Нетфуллина (59). На 25 минуте красную карточку получил футболист 2DROTS Гаучо, а на 45+3 вратарь медийной команды Сычев отразил удар Магомедова с пенальти.

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