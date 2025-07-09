2DROTS — Химки, 28 сентября: прогноз на Кубок России по футболу, трансляция, составы

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В четверг, 28 сентября, в Пути регионов FONBET Кубка России по футболу состоится один матч: медийный клуб 2DROTS примет недавнего участника РПЛ - “Химки”. Растущая армия поклонников “дротиков" ждет от своих любимцев еще одного чуда!
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/32 финала
Стадион: «Москвич» (Москва, Россия)
Судьи: еще не определены.
История матчей:
Команды ранее не играли друг с другом.
Игры 2DROTS в Кубке России:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.09.2023
|2DROTS
2:0
«Динамо» Киров
Кубок России
|23.08.2023
|«Муром»
1:3
2DROTS
Кубок России
|02.08.2023
|2DROTS
2:0
«Сахалин»
Кубок России
|30.08.2022
|«Текстильщик»
1:1, пен. 5:3
2DROTS
Кубок России
|17.08.2023
|2DROTS
3:0
«Чертаново»
Кубок России
Последние пять игр «Химок»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.09.2023
|«Химки»
2:1
«Ленинградец»
Первая лига
|17.09.2023
|«СКА-Хабаровск»
3:1
«Химки»
Первая лига
|11.09.2023
|«Арсенал»
2:0
«Химки»
Первая лига
|02.09.2023
|«Химки»
1:1
«Кубань»
Первая лига
|26.08.2023
|«Химки»
0:0
«Волгарь»
Первая лига
У де-юре любительского клуба 2DROTS поразительная статистика выступлений среди профессионалов: ни одного поражения в игровое время за пять матчей Кубка России! Единственная неудача случилась в серии пенальти в Иваново в прошлом розыгрыше. В новом сезоне “самураи” зашли еще дальше: одержав три победы, вышли в 1/32 финала. Теперь команда Дмитрия Кузнецова впервые испытает себя в матче с представителем Первой лиги. Столь статусных соперников у нее еще не было, но нынешние “Химки” не выглядят неуязвимыми для “блогеров”.
Команда Андрея Талалаева никак не обретет стабильность. Из последних шести матчей химчане выиграли лишь один. Так что на “Москвиче” в любом случае будет упорная борьба. До сих пор “дроты” во всех без исключения матчах Кубка поражали чужие ворота. А учитывая уровень соперника, поставим на голы в исполнении обеих команд.
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Смотреть бесплатно игру 2DROTS - «Химки» можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ» и на ресурсах титульного партнера Кубка России.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Sports.ru
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
2DROTS: Балашов (дисквалификация)
«Химки»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч 2DROTS - «Химки»:
|Позиция
|2DROTS
|«Химки»
|Позиция
|Вратарь
|68. Сычев
|1. Митрюшкин
|Вратарь
|Защитник
|47. Логинов
|97. Терехов
|Защитник
|Защитник
|4. Сальников
|67. Варатынов
|Защитник
|Защитник
|26. Гудаев
|23. Волков
|Защитник
|Защитник
|71. Белгарян
|52. Нетфуллин
|Защитник
|Полузащитник
|70. Манаев
|80. Хосонов
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Эдамс Скляр
|2. Голубович
|Полузащитник
|Полузащитник
|30. Степанов
|5. Степанов
|Полузащитник
|Полузащитник
|92. Филиппов
|8. Панченко
|Полузащитник
|Нападающий
|37. Ослоновский
|9. Руденко
|Полузащитник
|Нападающий
|3. Клуцей
|20. Яковлев
|Нападающий
|Главный тренер
|Дмитрий Кузнецов
|Андрей Талалаев
|Главный тренер
Эксперты компании PARI установили котировки на победу 2DROTS на высоком уровне - 5.70. На ничью можно поставить за 4.30, а на выигрыш «Химок» - за 1.55.
Если исходить из номинальной разницы в классе, “Химки” должны без проблем проходить в следующий раунд. Но “самураи” сколько уже прогнозов опровергли!
Бесплатную видеотрансляцию проведет федеральный телеканал «Матч ТВ», начало эфира - 16:25 по московскому времени.
В таком случае команды разыграют серию пенальти - без дополнительного времени.
История клуба началась с YouTube-канала о футболе, который назывался 2DROTS - отсылка к двум ведущим, игравшим в симулятор FIFA.
В нынешнем сезоне Кубка России стартовали все призеры Медийной футбольной лиги: «Родина Медиа» (чемпион), 2DROTS (серебро) и «Амкал» (бронза). Но до этой стадии “дожили” только “самураи”.
Все билеты на матч проданы.
Нет, документ не требуется на играх Кубка России по футболу.
«Химки» выиграли со счетом 2:0 благодаря голам Панченко (15 минута) и Нетфуллина (59). На 25 минуте красную карточку получил футболист 2DROTS Гаучо, а на 45+3 вратарь медийной команды Сычев отразил удар Магомедова с пенальти.