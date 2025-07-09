2DROTS — Химки, 28 сентября: прогноз на Кубок России по футболу, трансляция, составы

У де-юре любительского клуба 2DROTS поразительная статистика выступлений среди профессионалов: ни одного поражения в игровое время за пять матчей Кубка России! Единственная неудача случилась в серии пенальти в Иваново в прошлом розыгрыше. В новом сезоне “самураи” зашли еще дальше: одержав три победы, вышли в 1/32 финала. Теперь команда Дмитрия Кузнецова впервые испытает себя в матче с представителем Первой лиги. Столь статусных соперников у нее еще не было, но нынешние “Химки” не выглядят неуязвимыми для “блогеров”.

Команда Андрея Талалаева никак не обретет стабильность. Из последних шести матчей химчане выиграли лишь один. Так что на “Москвиче” в любом случае будет упорная борьба. До сих пор “дроты” во всех без исключения матчах Кубка поражали чужие ворота. А учитывая уровень соперника, поставим на голы в исполнении обеих команд.