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30 января 7:45ГлавнаяБонусы
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Программа лояльности «Фонбет» - «VIP CASHBACK»

Возвращают до 20% от суммы проигрыша
Александр Бокулёв
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Букмекерская контора «Фонбет» предлагает игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости. Спорт» принять участие в программе лояльности «VIP CASHBACK». Самых активных бетторов ждет крупный кэшбэк!

Как получить бонус?

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Для участия в акции следует зарегистрироваться и авторизоваться на официальном сайте БК «Фонбет». А дальше играете в привычном режиме.

Размер кэшбэка зависит от объема поставленных средств и суммы проигрыша за четыре недели. Всего в программе лояльности БК четыре статуса - Bronze, Silver, Gold и Platinum. Каждый из них подразумевает три уровня - Pro, Premier и Elite. 

Статус и процент кэшбэка пересчитывается каждую неделю, а начисление кэшбэка происходит по понедельникам с 12:00 до 18:00 по московскому времени. Фрибеты можно использовать в течение 30 дней для ставок на любые события.

Статус Bronze

УровеньОбщий оборот ставок за месяцОбщая сумма проигрыша за месяцВид и размер бонусаДополнительные привилегии
Pro450 000 - 1 499 999 45 000 - 149 999 6% фрибетами от суммы проигрыша за неделюVIP-поддержка в режиме 24/7
Premier1 500 000 - 2 499 999 150 000 ₽ - 249 999 ₽7% фрибетами от суммы проигрыша за неделюVIP-поддержка в режиме 24/7
Elite2 500 000 - 3 999 999 250 000 - 399 999 8% фрибетами от суммы проигрыша за неделюVIP-поддержка в режиме 24/7

Статус Silver

УровеньОбщий оборот ставок за месяцОбщая сумма проигрыша за месяцВид и размер бонусаДополнительные привилегии
Pro4 000 000 - 6 999 999 400 000 - 699 999 10% фрибетами от суммы проигрыша за неделюVIP-поддержка в режиме 24/7, компенсация билетов на спорт, компенсация похода в ресторан
Premier7 000 000 - 9 999 999 700 000 ₽ - 999 999 ₽11% фрибетами от суммы проигрыша за неделюVIP-поддержка в режиме 24/7, компенсация билетов на спорт, компенсация похода в ресторан
Elite10 000 000 - 14 999 999 1 000 000 - 1 499 999 12% фрибетами от суммы проигрыша за неделюVIP-поддержка в режиме 24/7, компенсация билетов на спорт, компенсация похода в ресторан

Статус Gold

УровеньОбщий оборот ставок за месяцОбщая сумма проигрыша за месяцВид и размер бонусаДополнительные привилегии
Pro15 000 000 - 19 999 999 1 500 000 - 1 999 999 14% денежными средствами от суммы проигрыша за неделюVIP-поддержка в режиме 24/7, компенсация билетов на спорт, компенсация похода в ресторан, консьерж-сервис
Premier20 000 000 - 44 999 999 2 000 000 ₽ - 4 499 999 ₽15% денежными средствами от суммы проигрыша за неделюVIP-поддержка в режиме 24/7, компенсация билетов на спорт, компенсация похода в ресторан, консьерж-сервис
Elite45 000 000 - 69 999 999 4 500 000 - 8 999 999 16% денежными средствами от суммы проигрыша за неделюVIP-поддержка в режиме 24/7, компенсация билетов на спорт, компенсация похода в ресторан, консьерж-сервис

Статус Platinum

УровеньОбщий оборот ставок за месяцОбщая сумма проигрыша за месяцВид и размер бонусаДополнительные привилегии
Pro70 000 000 - 89 999 999 9 000 000 - 13 499 999 18% денежными средствами от суммы проигрыша за неделюVIP-поддержка в режиме 24/7, компенсация билетов на спорт, компенсация похода в ресторан, консьерж-сервис
Premier90 000 000 - 119 999 999 13 500 000 ₽ - 22 999 999 ₽19% денежными средствами от суммы проигрыша за неделюVIP-поддержка в режиме 24/7, компенсация билетов на спорт, компенсация похода в ресторан, консьерж-сервис
EliteБолее 120 000 000 Более 23 000 000 20% денежными средствами от суммы проигрыша за неделюVIP-поддержка в режиме 24/7, компенсация билетов на спорт, компенсация похода в ресторан, консьерж-сервис

Получить до 15 тысяч рублей от БК «Фонбет»

Плюсы и минусы

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+ В акции могут участвовать как новички, так и бетторы со стажем.
+ Кэшбэк сразу доступен для вывода.

- Высокий минимальный объем ставок для начисления кэшбэка - от 5 миллионов рублей в месяц.

Заключение 

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Заманчивое предложение для серьезных бетторов, ведущих игру по-крупному. Чем выше ставки, тем больше кэшбэк.

Обзор букмекерской конторы «Фонбет»: плюсы и минусы

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