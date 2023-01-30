Программа лояльности «Фонбет» - «VIP CASHBACK»

Партнерский проект
Букмекерская контора «Фонбет» предлагает игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости. Спорт» принять участие в программе лояльности «VIP CASHBACK». Самых активных бетторов ждет крупный кэшбэк!
Для участия в акции следует зарегистрироваться и авторизоваться на официальном сайте БК «Фонбет». А дальше играете в привычном режиме.
Размер кэшбэка зависит от объема поставленных средств и суммы проигрыша за четыре недели. Всего в программе лояльности БК четыре статуса - Bronze, Silver, Gold и Platinum. Каждый из них подразумевает три уровня - Pro, Premier и Elite.
Статус и процент кэшбэка пересчитывается каждую неделю, а начисление кэшбэка происходит по понедельникам с 12:00 до 18:00 по московскому времени. Фрибеты можно использовать в течение 30 дней для ставок на любые события.
Статус Bronze
|Уровень
|Общий оборот ставок за месяц
|Общая сумма проигрыша за месяц
|Вид и размер бонуса
|Дополнительные привилегии
|Pro
|450 000 - 1 499 999 ₽
|45 000 - 149 999 ₽
|6% фрибетами от суммы проигрыша за неделю
|VIP-поддержка в режиме 24/7
|Premier
|1 500 000 - 2 499 999 ₽
|150 000 ₽ - 249 999 ₽
|7% фрибетами от суммы проигрыша за неделю
|VIP-поддержка в режиме 24/7
|Elite
|2 500 000 - 3 999 999 ₽
|250 000 - 399 999 ₽
|8% фрибетами от суммы проигрыша за неделю
|VIP-поддержка в режиме 24/7
Статус Silver
|Уровень
|Общий оборот ставок за месяц
|Общая сумма проигрыша за месяц
|Вид и размер бонуса
|Дополнительные привилегии
|Pro
|4 000 000 - 6 999 999 ₽
|400 000 - 699 999 ₽
|10% фрибетами от суммы проигрыша за неделю
|VIP-поддержка в режиме 24/7, компенсация билетов на спорт, компенсация похода в ресторан
|Premier
|7 000 000 - 9 999 999 ₽
|700 000 ₽ - 999 999 ₽
|11% фрибетами от суммы проигрыша за неделю
|VIP-поддержка в режиме 24/7, компенсация билетов на спорт, компенсация похода в ресторан
|Elite
|10 000 000 - 14 999 999 ₽
|1 000 000 - 1 499 999 ₽
|12% фрибетами от суммы проигрыша за неделю
|VIP-поддержка в режиме 24/7, компенсация билетов на спорт, компенсация похода в ресторан
Статус Gold
|Уровень
|Общий оборот ставок за месяц
|Общая сумма проигрыша за месяц
|Вид и размер бонуса
|Дополнительные привилегии
|Pro
|15 000 000 - 19 999 999 ₽
|1 500 000 - 1 999 999 ₽
|14% денежными средствами от суммы проигрыша за неделю
|VIP-поддержка в режиме 24/7, компенсация билетов на спорт, компенсация похода в ресторан, консьерж-сервис
|Premier
|20 000 000 - 44 999 999 ₽
|2 000 000 ₽ - 4 499 999 ₽
|15% денежными средствами от суммы проигрыша за неделю
|VIP-поддержка в режиме 24/7, компенсация билетов на спорт, компенсация похода в ресторан, консьерж-сервис
|Elite
|45 000 000 - 69 999 999 ₽
|4 500 000 - 8 999 999 ₽
|16% денежными средствами от суммы проигрыша за неделю
|VIP-поддержка в режиме 24/7, компенсация билетов на спорт, компенсация похода в ресторан, консьерж-сервис
Статус Platinum
|Уровень
|Общий оборот ставок за месяц
|Общая сумма проигрыша за месяц
|Вид и размер бонуса
|Дополнительные привилегии
|Pro
|70 000 000 - 89 999 999 ₽
|9 000 000 - 13 499 999 ₽
|18% денежными средствами от суммы проигрыша за неделю
|VIP-поддержка в режиме 24/7, компенсация билетов на спорт, компенсация похода в ресторан, консьерж-сервис
|Premier
|90 000 000 - 119 999 999 ₽
|13 500 000 ₽ - 22 999 999 ₽
|19% денежными средствами от суммы проигрыша за неделю
|VIP-поддержка в режиме 24/7, компенсация билетов на спорт, компенсация похода в ресторан, консьерж-сервис
|Elite
|Более 120 000 000 ₽
|Более 23 000 000 ₽
|20% денежными средствами от суммы проигрыша за неделю
|VIP-поддержка в режиме 24/7, компенсация билетов на спорт, компенсация похода в ресторан, консьерж-сервис
+ В акции могут участвовать как новички, так и бетторы со стажем.
+ Кэшбэк сразу доступен для вывода.
- Высокий минимальный объем ставок для начисления кэшбэка - от 5 миллионов рублей в месяц.
Заманчивое предложение для серьезных бетторов, ведущих игру по-крупному. Чем выше ставки, тем больше кэшбэк.
Партнерский проект