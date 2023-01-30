Программа лояльности «Фонбет» - «VIP CASHBACK»

Для участия в акции следует зарегистрироваться и авторизоваться на официальном сайте БК «Фонбет» . А дальше играете в привычном режиме.

Размер кэшбэка зависит от объема поставленных средств и суммы проигрыша за четыре недели. Всего в программе лояльности БК четыре статуса - Bronze, Silver, Gold и Platinum. Каждый из них подразумевает три уровня - Pro, Premier и Elite.

Статус и процент кэшбэка пересчитывается каждую неделю, а начисление кэшбэка происходит по понедельникам с 12:00 до 18:00 по московскому времени. Фрибеты можно использовать в течение 30 дней для ставок на любые события.

Статус Bronze

Уровень Общий оборот ставок за месяц Общая сумма проигрыша за месяц Вид и размер бонуса Дополнительные привилегии Pro 450 000 - 1 499 999 ₽ 45 000 - 149 999 ₽ 6% фрибетами от суммы проигрыша за неделю VIP-поддержка в режиме 24/7 Premier 1 500 000 - 2 499 999 ₽ 150 000 ₽ - 249 999 ₽ 7% фрибетами от суммы проигрыша за неделю VIP-поддержка в режиме 24/7 Elite 2 500 000 - 3 999 999 ₽ 250 000 - 399 999 ₽ 8% фрибетами от суммы проигрыша за неделю VIP-поддержка в режиме 24/7

Статус Silver

Уровень Общий оборот ставок за месяц Общая сумма проигрыша за месяц Вид и размер бонуса Дополнительные привилегии Pro 4 000 000 - 6 999 999 ₽ 400 000 - 699 999 ₽ 10% фрибетами от суммы проигрыша за неделю VIP-поддержка в режиме 24/7, компенсация билетов на спорт, компенсация похода в ресторан Premier 7 000 000 - 9 999 999 ₽ 700 000 ₽ - 999 999 ₽ 11% фрибетами от суммы проигрыша за неделю VIP-поддержка в режиме 24/7, компенсация билетов на спорт, компенсация похода в ресторан Elite 10 000 000 - 14 999 999 ₽ 1 000 000 - 1 499 999 ₽ 12% фрибетами от суммы проигрыша за неделю VIP-поддержка в режиме 24/7, компенсация билетов на спорт, компенсация похода в ресторан

Статус Gold

Уровень Общий оборот ставок за месяц Общая сумма проигрыша за месяц Вид и размер бонуса Дополнительные привилегии Pro 15 000 000 - 19 999 999 ₽ 1 500 000 - 1 999 999 ₽ 14% денежными средствами от суммы проигрыша за неделю VIP-поддержка в режиме 24/7, компенсация билетов на спорт, компенсация похода в ресторан, консьерж-сервис Premier 20 000 000 - 44 999 999 ₽ 2 000 000 ₽ - 4 499 999 ₽ 15% денежными средствами от суммы проигрыша за неделю VIP-поддержка в режиме 24/7, компенсация билетов на спорт, компенсация похода в ресторан, консьерж-сервис Elite 45 000 000 - 69 999 999 ₽ 4 500 000 - 8 999 999 ₽ 16% денежными средствами от суммы проигрыша за неделю VIP-поддержка в режиме 24/7, компенсация билетов на спорт, компенсация похода в ресторан, консьерж-сервис

Статус Platinum

Уровень Общий оборот ставок за месяц Общая сумма проигрыша за месяц Вид и размер бонуса Дополнительные привилегии Pro 70 000 000 - 89 999 999 ₽ 9 000 000 - 13 499 999 ₽ 18% денежными средствами от суммы проигрыша за неделю VIP-поддержка в режиме 24/7, компенсация билетов на спорт, компенсация похода в ресторан, консьерж-сервис Premier 90 000 000 - 119 999 999 ₽ 13 500 000 ₽ - 22 999 999 ₽ 19% денежными средствами от суммы проигрыша за неделю VIP-поддержка в режиме 24/7, компенсация билетов на спорт, компенсация похода в ресторан, консьерж-сервис Elite Более 120 000 000 ₽ Более 23 000 000 ₽ 20% денежными средствами от суммы проигрыша за неделю VIP-поддержка в режиме 24/7, компенсация билетов на спорт, компенсация похода в ресторан, консьерж-сервис