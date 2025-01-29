Оттава - Вашингтон, 31 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
В ночь с четверга на пятницу, 31 января, «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сыграет на выезде с «Оттавой». Начало встречи в 03:00 по Москве. «Кэпиталз» уверенно возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции, а Александр Овечкин постарается еще приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Оттава Сенаторз»
31.01.2025, Пт
03:00 МСК
«Вашингтон Кэпиталз»
|П1 - 2.75
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Канадиен Тайр-центр» (Оттава, Канада)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Оттава»
|20
|29
|128-152
|«Вашингтон»
|29
|20
|152-128
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|29.01.2025
|«Калгари»
|1:3
|«Вашингтон»
|26.01.2025
|«Ванкувер»
|2:1
|«Вашингтон»
|24.01.2025
|«Сиэтл»
|0:3
|«Вашингтон»
|22.01.2025
|«Эдмонтон»
|2:3
|«Вашингтон»
|19.01.2025
|«Вашингтон»
|4:1
|«Питтсбург»
|17.01.2025
|«Оттава»
|0:1 ОТ
|«Вашингтон»
Последние пять матчей «Оттавы» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|27.01.2025
|«Оттава»
3:1
«Юта»
|26.01.2025
|«Оттава»
2:1
«Торонто»
|24.01.2025
|«Бостон»
2:0
«Оттава»
|22.01.2025
|«Рейнджерс»
5:0
«Оттава»
|19.01.2021
|«Нью-Джерси»
1:2
«Оттава»
Последние пять матчей «Оттавы» и «Вашингтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|17.01.2025
|«Оттава»
|0:1 ОТ
|«Вашингтон»
|08.04.2024
|«Вашингтон»
|2:3 ОТ
|«Оттава»
|27.02.2024
|«Вашингтон»
|6:3
|«Оттава»
|19.10.2023
|«Оттава»
|6:1
|«Вашингтон»
|30.12.2022
|«Вашингтон»
|3:4 ОТ
|«Оттава»
|«Оттава»
Показатель
«Вашингтон»
|Показатель
|Бомбардир (очки)
Штюцле
|48
|Строум
|47
|Снайпер (голы)
Ткачак
|19
|Овечкин
|22
|Ассистент (передачи)
Штюцле
|32
|Строум
|34
|Вратарь (коэфф. надежности)
Ульмарк
|2.38
|Томпсон
|2.04
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|50
|29
|5
|0
|2
|3
|11
|174-119
|73
|2. Каролина
|51
|27
|4
|0
|2
|2
|16
|171-140
|66
|3. Торонто
|50
|25
|5
|0
|0
|2
|18
|154-144
|62
|4. Нью-Джерси
|52
|25
|3
|0
|1
|5
|18
|159-133
|62
|5. Флорида
|51
|23
|2
|4
|0
|3
|19
|167-152
|61
|6. Оттава
|50
|20
|5
|1
|1
|3
|20
|137-136
|56
|7. Бостон
|52
|18
|7
|0
|1
|5
|21
|141-166
|56
|8. Тампа-Бэй
|49
|21
|4
|1
|1
|2
|20
|172-140
|55
|9. Коламбус
|50
|18
|2
|4
|1
|6
|19
|169-168
|55
|10. Детройт
|50
|20
|3
|1
|0
|5
|21
|143-156
|53
|11. Монреаль
|50
|17
|5
|2
|2
|3
|21
|151-169
|53
|12. Рейнджерс
|50
|22
|1
|1
|0
|4
|22
|149-152
|52
|13. Филадельфия
|51
|14
|6
|3
|3
|3
|22
|153-173
|52
|14. Айлендерс
|49
|17
|3
|2
|1
|6
|20
|135-143
|51
|15. Питтсбург
|52
|14
|5
|1
|4
|4
|24
|151-191
|48
|16. Баффало
|50
|15
|2
|2
|1
|4
|26
|156-171
|43
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)
«Оттава»: Бернард-Докер, Казинс (оба - травма)
В последний раз соперники встречались чуть больше двух недель на зад. Тогда на льду «Канадиен Тайр-центра» все решила единственная шайба, заброшенная Александром Овечкиным в овертайме. Напряженную борьбу зрители должны увидеть и в предстоящем матче.
«Оттава» за время после игры с «Кэпиталз» выиграла четыре матча из шести и улучшила собственное турнирное положение. Если в середине января «сенаторы» не входили в зону плей-офф, то теперь располагаются на успокоительной шестой строчке. Борьба за путевку в Кубок Стэнли команде Трэвиса Грина предстоит на финише регулярке серьезная, но на данный момент игроки и болельщики «Оттавы» могут немного перевести дух.
Стоит отметить, что три из четырех своих последних побед «Сенаторз» одержали на своей площадке, так что фактор своего льда в предстоящей встрече может сыграть существенную роль. При этом «Вашингтон» прекрасно выступает в текущем сезоне на выезде и по количеству набранных на чужом льду баллов делит с «Миннесотой» первое место в лиге.
«Вашингтон» продолжает довольно уверенно возглавлять турнирную таблицу Востока. Команда Спенсера Карбери идет по превосходному графику, а победа в предыдущем туре над «Калгари» позволила «столичным» повторить собственное второе достижение в истории по количеству набранных очков (73) по итогам 50 матчей регулярного первенства. Рекорд же был установлен в сезоне-2015/16, когда после 50 игр в копилке «Вашингтона» было 78 баллов.
Александр Овечкин не набирал результативных очков в двух последних матчах регулярки. На данный момент на счету россиянина 22 гола в текущем сезоне. Всего же в зачете лучших снайперов НХЛ всех времен у Ови 875 шайб. От великого рекордсмена - Уэйна Гретцки - капитана «Кэпиталз» отделяют 19 точных бросков.
Учитывая хорошую форму «Оттавы», характер предыдущего матча соперников и место проведения встречи, не станем рисковать, выбирая победителя в основное время. Наш выбор - победа гостей любым способом.
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Вероятность победы хозяев площадки эксперты БК PARI оценивают коэффициентом 2.75. На ничью в основное время можно поставить за 4.30, а на выигрыш «Вашингтона» - за 2.18.
Лидер «столичных» непременно сыграет в этом матче. В предыдущей игре с «Оттавой» капитан «Вашингтона» записал на свой счет победную шайбу в овертайме, но в двух последних встречах регулярки россиянин результативных действий не совершал.
«Кэпиталз» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. Букмекеры не сомневаются, что команда Овечкина примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли, предлагая коэффициент за выход «Вашингтона» в плей-офф - 1.01. Перспективы «Оттавы» котируются за 1.55.
Топ-3 фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00
«Каролина Харрикейнз» - 7.00
«Флорида Паетерз» - 10.50
На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 16.00, на «Оттаву» - 45.00.
Партнерский проект