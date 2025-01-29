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29 января 9:29ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Оттава - Вашингтон, 31 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Александру Овечкину пора прервать «сухую» серию
Руслан Ипполитов

 

В ночь с четверга на пятницу, 31 января, «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сыграет на выезде с «Оттавой». Начало встречи в 03:00 по Москве. «Кэпиталз» уверенно возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции, а Александр Овечкин постарается еще приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Оттава Сенаторз»

31.01.2025, Пт

03:00 МСК

«Вашингтон Кэпиталз»

П1 - 2.75

Х - 4.30

П2 - 2.18

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Канадиен Тайр-центр» (Оттава, Канада)

 

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Оттава»2029128-152
«Вашингтон»2920152-128

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

29.01.2025«Калгари»1:3«Вашингтон»
26.01.2025«Ванкувер»2:1«Вашингтон»
24.01.2025«Сиэтл»0:3«Вашингтон»
22.01.2025«Эдмонтон»2:3«Вашингтон»
19.01.2025«Вашингтон»4:1«Питтсбург»
17.01.2025«Оттава»0:1 ОТ«Вашингтон»

Последние пять матчей «Оттавы» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

27.01.2025«Оттава»

3:1

«Юта»

26.01.2025«Оттава»

2:1

«Торонто»

24.01.2025«Бостон»

2:0

«Оттава»

22.01.2025«Рейнджерс»

5:0

«Оттава»

19.01.2021«Нью-Джерси»

1:2

«Оттава»

Последние пять матчей «Оттавы» и «Вашингтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

17.01.2025«Оттава»0:1 ОТ«Вашингтон»
08.04.2024«Вашингтон»2:3 ОТ«Оттава»
27.02.2024«Вашингтон»6:3«Оттава»
19.10.2023«Оттава»6:1«Вашингтон»
30.12.2022«Вашингтон»3:4 ОТ«Оттава»

Лидеры

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 «Оттава»

Показатель

«Вашингтон»

Показатель
Бомбардир (очки)

Штюцле

48Строум47
Снайпер (голы)

Ткачак

19Овечкин22
Ассистент (передачи)

Штюцле

32Строум34
Вратарь (коэфф. надежности)

Ульмарк

2.38Томпсон2.04

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон5029502311174-11973
2. Каролина5127402216171-14066
3. Торонто5025500218154-14462
4. Нью-Джерси5225301518159-13362
5. Флорида5123240319167-15261
6. Оттава5020511320137-13656
7. Бостон5218701521141-16656
8. Тампа-Бэй4921411220172-14055
9. Коламбус5018241619169-16855
10. Детройт5020310521143-15653
11. Монреаль5017522321151-16953
12. Рейнджерс5022110422149-15252
13. Филадельфия5114633322153-17352
14. Айлендерс4917321620135-14351
15. Питтсбург5214514424151-19148
16. Баффало5015221426156-17143

Потери

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«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)

«Оттава»: Бернард-Докер, Казинс (оба - травма)

Прогноз на матч

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В последний раз соперники встречались чуть больше двух недель на зад. Тогда на льду «Канадиен Тайр-центра» все решила единственная шайба, заброшенная Александром Овечкиным в овертайме. Напряженную борьбу зрители должны увидеть и в предстоящем матче.

«Оттава» за время после игры с «Кэпиталз» выиграла четыре матча из шести и улучшила собственное турнирное положение. Если в середине января «сенаторы» не входили в зону плей-офф, то теперь располагаются на успокоительной шестой строчке. Борьба за путевку в Кубок Стэнли команде Трэвиса Грина предстоит на финише регулярке серьезная, но на данный момент игроки и болельщики «Оттавы» могут немного перевести дух.

Стоит отметить, что три из четырех своих последних побед «Сенаторз» одержали  на своей площадке, так что фактор своего льда в предстоящей встрече может сыграть существенную роль. При этом «Вашингтон» прекрасно выступает в текущем сезоне на выезде и по количеству набранных на чужом льду баллов делит с «Миннесотой» первое место в лиге.

«Вашингтон» продолжает довольно уверенно возглавлять турнирную таблицу Востока. Команда Спенсера Карбери идет по превосходному графику, а победа в предыдущем туре над «Калгари» позволила «столичным» повторить собственное второе достижение в истории по количеству набранных очков (73) по итогам 50 матчей регулярного первенства. Рекорд же был установлен в сезоне-2015/16, когда после 50 игр в копилке «Вашингтона» было 78 баллов.

Александр Овечкин не набирал результативных очков в двух последних матчах регулярки. На данный момент на счету россиянина 22 гола в текущем сезоне. Всего же в зачете лучших снайперов НХЛ всех времен у Ови 875 шайб. От великого рекордсмена - Уэйна Гретцки - капитана «Кэпиталз» отделяют 19 точных бросков.

Учитывая хорошую форму «Оттавы», характер предыдущего матча соперников и место проведения встречи, не станем рисковать, выбирая победителя в основное время. Наш выбор - победа гостей любым способом.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы хозяев площадки эксперты БК PARI оценивают коэффициентом 2.75. На ничью в основное время можно поставить за 4.30, а на выигрыш «Вашингтона» - за 2.18.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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 Лидер «столичных» непременно сыграет в этом матче. В предыдущей игре с «Оттавой» капитан «Вашингтона» записал на свой счет победную шайбу в овертайме, но в двух последних встречах регулярки россиянин результативных действий не совершал. 

Выйдут ли «Оттава» и «Вашингтон» в плей-офф?

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«Кэпиталз» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. Букмекеры не сомневаются, что команда Овечкина примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли, предлагая коэффициент за выход «Вашингтона» в плей-офф - 1.01. Перспективы «Оттавы» котируются за 1.55.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ-3 фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00

«Каролина Харрикейнз» - 7.00

«Флорида Паетерз» - 10.50

На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 16.00, на «Оттаву» - 45.00.

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