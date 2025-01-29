Оттава - Вашингтон, 31 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

В последний раз соперники встречались чуть больше двух недель на зад. Тогда на льду «Канадиен Тайр-центра» все решила единственная шайба, заброшенная Александром Овечкиным в овертайме. Напряженную борьбу зрители должны увидеть и в предстоящем матче.

«Оттава» за время после игры с «Кэпиталз» выиграла четыре матча из шести и улучшила собственное турнирное положение. Если в середине января «сенаторы» не входили в зону плей-офф, то теперь располагаются на успокоительной шестой строчке. Борьба за путевку в Кубок Стэнли команде Трэвиса Грина предстоит на финише регулярке серьезная, но на данный момент игроки и болельщики «Оттавы» могут немного перевести дух.

Стоит отметить, что три из четырех своих последних побед «Сенаторз» одержали на своей площадке, так что фактор своего льда в предстоящей встрече может сыграть существенную роль. При этом «Вашингтон» прекрасно выступает в текущем сезоне на выезде и по количеству набранных на чужом льду баллов делит с «Миннесотой» первое место в лиге.

«Вашингтон» продолжает довольно уверенно возглавлять турнирную таблицу Востока. Команда Спенсера Карбери идет по превосходному графику, а победа в предыдущем туре над «Калгари» позволила «столичным» повторить собственное второе достижение в истории по количеству набранных очков (73) по итогам 50 матчей регулярного первенства. Рекорд же был установлен в сезоне-2015/16, когда после 50 игр в копилке «Вашингтона» было 78 баллов.

Александр Овечкин не набирал результативных очков в двух последних матчах регулярки. На данный момент на счету россиянина 22 гола в текущем сезоне. Всего же в зачете лучших снайперов НХЛ всех времен у Ови 875 шайб. От великого рекордсмена - Уэйна Гретцки - капитана «Кэпиталз» отделяют 19 точных бросков.

Учитывая хорошую форму «Оттавы», характер предыдущего матча соперников и место проведения встречи, не станем рисковать, выбирая победителя в основное время. Наш выбор - победа гостей любым способом.