Вашингтон - Бостон, 31 декабря: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
31 декабря «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги примет на своей площадке «Бостон». Начало встречи в 20:30 по Москве. Этот матч станет первым для Александра Овечкина после серьезной травмы, который капитан «Кэпиталз» сыграет на столичном льду.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Вашингтон Кэпиталз»
31.12.2024, Вт
20:30 МСК
«Бостон Брюинз»
|П1 - 2.35
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)
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История матчей:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|46
|30
|215-195
|«Бостон»
|30
|46
|195-215
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|30.12.2024
|«Детройт»
4:2
«Вашингтон»
|29.12.2024
|«Торонто»
2:5
«Вашингтон»
|24.12.2024
|«Бостон»
4:1
«Вашингтон»
|23.12.2024
|«Вашингтон»
3:1
«Лос-Анджелес»
|21.12.2024
|«Вашингтон»
3:1
«Каролина»
|18.12.2024
|«Чикаго»
3:2
«Вашингтон»
Последние пять матчей «Бостона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|29.12.2024
|«Бостон»
4:0
«Коламбус»
|28.12.2024
|«Коламбус»
6:2
«Бостон»
|24.12.2024
|«Бостон»
4:1
«Вашингтон»
|22.12.2024
|«Бостон»
3:1
«Баффало»
|20.12.2024
|«Эдмонтон»
3:2 ОТ
«Бостон»
Последние пять матчей «Вашингтона» и «Бостона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|24.12.2024
|«Бостон»
4:1
«Вашингтон»
|16.04.2024
|«Вашингтон»
2:0
«Бостон»
|31.03.2024
|«Вашингтон»
2:3 Б
«Бостон»
|10.02.2024
|«Бостон»
0:3
«Вашингтон»
|12.04.2023
|«Бостон»
5:2
«Вашингтон»
|«Бостон»
Показатель
«Вашингтон»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Пастерняк
37
Строум
39
|Снайпер (голы)
|Маршан
15
Овечкин
17
|Ассистент (передачи)
|Пастерняк
24
Строум
28
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Корписало
2.70
Томпсон
2.37
Турнирная таблица Восточной конференции
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Нью-Джерси
|39
|23
|1
|0
|0
|3
|12
|130-98
|51
|2. Вашингтон
|36
|21
|3
|0
|0
|2
|10
|132-95
|50
|3. Торонто
|37
|19
|3
|0
|0
|2
|13
|115-105
|46
|4. Флорида
|37
|18
|2
|2
|0
|2
|13
|126-116
|46
|5. Каролина
|36
|20
|2
|0
|1
|0
|13
|125-102
|45
|6. Бостон
|38
|14
|6
|0
|0
|4
|14
|101-115
|44
|7. Тампа-Бэй
|34
|17
|3
|0
|1
|1
|12
|134-97
|42
|8. Оттава
|36
|14
|5
|0
|1
|1
|15
|110-103
|40
|9. Питтсбург
|38
|11
|5
|1
|2
|3
|16
|118-141
|39
|10. Коламбус
|37
|13
|1
|1
|0
|6
|16
|123-133
|36
|11. Филадельфия
|37
|8
|5
|3
|2
|2
|17
|114-136
|36
|12. Монреаль
|36
|13
|2
|1
|1
|2
|17
|110-125
|35
|13. Айлендерс
|37
|11
|1
|2
|1
|6
|16
|101-119
|35
|14. Рейнджерс
|35
|16
|0
|0
|0
|1
|18
|98-108
|33
|15. Детройт
|36
|11
|2
|1
|0
|4
|18
|94-118
|32
|16. Баффало
|37
|11
|2
|1
|1
|3
|19
|114-124
|32
«Бостон»: Линдхольм (травма)
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши (оба - травма)
Овечкин продолжает преследовать Уэйна Гретцки. Великий канадец, на счету которого 894 гола, все еще возглавляет список самых метких снайперов НХЛ в истории, но шайба в ворота «Детройта», ставшая для Александра 870-й, позволила россиянину еще на шаг приблизиться к достижению Гретцки. Теперь отставание составляет 24 гола.
Результативный бросок Овечкина в Детройте не помог «Вашингтону» победить хозяев. «Столичные» довольно неожиданно потеряли очки в матче с командой из подвала турнирной таблицы Восточной конференции, упустив отличный шанс сместить с первого места «Нью-Джерси». «Кэпиталз», имея три игры в запасе, превосходят «дьяволов» по потерянным очкам и уже по итогам ближайшего матча имеют шанс единолично возглавить конференцию уже по очкам набранным.
Помощником «Вашингтона» должны стать болельщики, которые обязательно забьют под завязку трибуны «Уан-Арены». На их глазах Овечкин может сократить отставание от Гретцки, а команда выйти на первое место на Востоке.
«Вашингтон» и «Бостон» встречались совсем недавно. Неделю назад, 24 февраля, «Брюинз» уверенно обыграли «Кэпиталз», но случилось это в Бостоне. Столичная шумная публика погонит своих любимцев вперед, и гостям придется сражаться не только с игроками соперника. но и с давлением трибун.
«Столичные» остаются самой результативной командой конференции, а «Бостон», среди команд, занимающих на данный момент места в зоне плей-офф, имеет один из худших показателей в защите. Больше «Брюинз», да и то всего на одну шайбу, пропустила лишь «Флорида» (115 против 116).
Выездное турне по маршруту Бостон - Торонто - Детройт отняло у игроков «Вашингтона» много сил. Встреча с «медведями» станет для команды Овечкина уже третьей за четыре дня, но фактор своей площадки позволяет в этом матче сделать выбор в пользу хозяев льда.
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Вероятность победы хозяев площадки эксперты БК PARI оценили коэффициентом 2.35. На ничью в основное время можно поставить за 4.20, а на выигрыш «Бостона» - за 2.60.
Возвращения после травмы на лед капитана «Кэпиталз» состоялось 29 января в Торонто, где шайба Александра Овечкина помогла «Вашингтону» победить - 2:5. Отметился голом Ови и во встрече с «Детройтом», хотя тот гол не помог его команде избежать поражения (4:2). Нет поводов сомневаться в том, что и на этот раз россиянин окажется в составе.
Капитан «Вашингтона» отметился заброшенной шайбой и в игре с «Торонто», и с «Детройтом». Есть все основания полагать, что и в домашней встрече с «Бостоном» форвард не покинет лед без набранных результативных баллов.
Топ-3 фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00
«Флорида Пантерз» - 10.00
«Даллас Старз» - 10.00
На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 20.00.
Партнерский проект