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30 декабря 9:12ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Вашингтон - Бостон, 31 декабря: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Александр Овечкин сыграет в первом домашнем матче после травмы
Руслан Ипполитов

 

31 декабря «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги примет на своей площадке «Бостон». Начало встречи в 20:30 по Москве. Этот матч станет первым для Александра Овечкина после серьезной травмы, который капитан «Кэпиталз» сыграет на столичном льду.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вашингтон Кэпиталз» 

31.12.2024, Вт

20:30 МСК

«Бостон Брюинз» 

П1 - 2.35

Х - 4.20

П2 - 2.60

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)

 

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вашингтон»4630215-195
«Бостон»3046195-215

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

30.12.2024«Детройт»

4:2

«Вашингтон»

29.12.2024«Торонто»

2:5

«Вашингтон»

24.12.2024«Бостон»

4:1

«Вашингтон»

23.12.2024«Вашингтон»

3:1

«Лос-Анджелес»

21.12.2024«Вашингтон»

3:1

«Каролина»

18.12.2024«Чикаго»

3:2

«Вашингтон»

Последние пять матчей «Бостона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

29.12.2024«Бостон»

4:0

«Коламбус»

28.12.2024«Коламбус»

6:2

«Бостон»

24.12.2024«Бостон»

4:1

«Вашингтон»

22.12.2024«Бостон»

3:1

«Баффало»

20.12.2024«Эдмонтон»

3:2 ОТ

«Бостон»

Последние пять матчей «Вашингтона» и «Бостона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

24.12.2024«Бостон»

4:1

«Вашингтон»

16.04.2024«Вашингтон»

2:0

«Бостон»

31.03.2024«Вашингтон»

2:3 Б

«Бостон»

10.02.2024«Бостон»

0:3

«Вашингтон»

12.04.2023«Бостон»

5:2

«Вашингтон»

Лидеры

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 «Бостон»

Показатель

«Вашингтон»

Показатель

Бомбардир (очки)Пастерняк

37

Строум

39

Снайпер (голы)Маршан

15

Овечкин

17

Ассистент (передачи)Пастерняк

24

Строум

28

Вратарь (коэфф. надежности)Корписало

2.70

Томпсон

2.37

Турнирное положение

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Турнирная таблица Восточной конференции

КомандаИВВОВБПБПОПШО
1. Нью-Джерси3923100312130-9851
2. Вашингтон3621300210132-9550
3. Торонто3719300213115-10546
4. Флорида3718220213126-11646
5. Каролина3620201013125-10245
6. Бостон3814600414101-11544
7. Тампа-Бэй3417301112134-9742
8. Оттава3614501115110-10340
9. Питтсбург3811512316118-14139
10. Коламбус3713110616123-13336
11. Филадельфия378532217114-13636
12. Монреаль3613211217110-12535
13. Айлендерс3711121616101-11935
14. Рейнджерс351600011898-10833
15. Детройт361121041894-11832
16. Баффало3711211319114-12432

Потери

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«Бостон»: Линдхольм (травма) 

«Вашингтон»: Бекстрем, Оши (оба - травма)

Прогноз на матч

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Овечкин продолжает преследовать Уэйна Гретцки. Великий канадец, на счету которого 894 гола, все еще возглавляет список самых метких снайперов НХЛ в истории, но шайба в ворота «Детройта», ставшая для Александра 870-й, позволила россиянину еще на шаг приблизиться к достижению Гретцки. Теперь отставание составляет 24 гола.

Результативный бросок Овечкина в Детройте не помог «Вашингтону» победить хозяев. «Столичные» довольно неожиданно потеряли очки в матче с командой из подвала турнирной таблицы Восточной конференции, упустив отличный шанс сместить с первого места «Нью-Джерси». «Кэпиталз», имея три игры в запасе, превосходят «дьяволов» по потерянным очкам и уже по итогам ближайшего матча имеют шанс единолично возглавить конференцию уже по очкам набранным.

Помощником «Вашингтона» должны стать болельщики, которые обязательно забьют под завязку трибуны «Уан-Арены». На их глазах Овечкин может сократить отставание от Гретцки, а команда выйти на первое место на Востоке.

«Вашингтон» и «Бостон» встречались совсем недавно. Неделю назад, 24 февраля, «Брюинз» уверенно обыграли «Кэпиталз», но случилось это в Бостоне. Столичная шумная публика погонит своих любимцев вперед, и гостям придется сражаться не только с игроками соперника. но и с давлением трибун.

«Столичные» остаются самой результативной командой конференции, а «Бостон», среди команд, занимающих на данный момент места в зоне плей-офф, имеет один из худших показателей в защите. Больше «Брюинз», да и то всего на одну шайбу, пропустила лишь «Флорида» (115 против 116). 

Выездное турне по маршруту Бостон - Торонто - Детройт отняло у игроков «Вашингтона» много сил. Встреча с «медведями» станет для команды Овечкина уже третьей за четыре дня, но фактор своей площадки позволяет в этом матче сделать выбор в пользу хозяев льда.

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы хозяев площадки эксперты БК PARI оценили коэффициентом 2.35. На ничью в основное время можно поставить за 4.20, а на выигрыш «Бостона» - за 2.60.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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Возвращения после травмы на лед капитана «Кэпиталз» состоялось 29 января в Торонто, где шайба Александра Овечкина помогла «Вашингтону» победить - 2:5. Отметился голом Ови и во встрече с «Детройтом», хотя тот гол не помог его команде избежать поражения (4:2). Нет поводов сомневаться в том, что и на этот раз россиянин окажется в составе.

Забьет ли Александр Овечкин?

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Капитан «Вашингтона» отметился заброшенной шайбой и в игре с «Торонто», и с «Детройтом». Есть все основания полагать, что и в домашней встрече с «Бостоном» форвард не покинет лед без набранных результативных баллов.

Кто выиграет кубок Стэнли?

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Топ-3 фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00

«Флорида Пантерз» - 10.00

«Даллас Старз» - 10.00

На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 20.00.

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