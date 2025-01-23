Вашингтон - Бостон, 31 декабря: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Овечкин продолжает преследовать Уэйна Гретцки. Великий канадец, на счету которого 894 гола, все еще возглавляет список самых метких снайперов НХЛ в истории, но шайба в ворота «Детройта», ставшая для Александра 870-й, позволила россиянину еще на шаг приблизиться к достижению Гретцки. Теперь отставание составляет 24 гола.

Результативный бросок Овечкина в Детройте не помог «Вашингтону» победить хозяев. «Столичные» довольно неожиданно потеряли очки в матче с командой из подвала турнирной таблицы Восточной конференции, упустив отличный шанс сместить с первого места «Нью-Джерси». «Кэпиталз», имея три игры в запасе, превосходят «дьяволов» по потерянным очкам и уже по итогам ближайшего матча имеют шанс единолично возглавить конференцию уже по очкам набранным.

Помощником «Вашингтона» должны стать болельщики, которые обязательно забьют под завязку трибуны «Уан-Арены». На их глазах Овечкин может сократить отставание от Гретцки, а команда выйти на первое место на Востоке.

«Вашингтон» и «Бостон» встречались совсем недавно. Неделю назад, 24 февраля, «Брюинз» уверенно обыграли «Кэпиталз», но случилось это в Бостоне. Столичная шумная публика погонит своих любимцев вперед, и гостям придется сражаться не только с игроками соперника. но и с давлением трибун.

«Столичные» остаются самой результативной командой конференции, а «Бостон», среди команд, занимающих на данный момент места в зоне плей-офф, имеет один из худших показателей в защите. Больше «Брюинз», да и то всего на одну шайбу, пропустила лишь «Флорида» (115 против 116).

Выездное турне по маршруту Бостон - Торонто - Детройт отняло у игроков «Вашингтона» много сил. Встреча с «медведями» станет для команды Овечкина уже третьей за четыре дня, но фактор своей площадки позволяет в этом матче сделать выбор в пользу хозяев льда.