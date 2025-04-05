Болонья - Наполи, 7 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
Закрывать игровую программу 31-го тура чемпионата Италии по футболу в понедельник будут «Болонья» и «Наполи». Хозяева всеми силами пытаются удержаться в квартете сильнейших Серии А, а неаполитанцы продолжают чемпионскую гонку за «Интером». Разбираемся в предматчевых раскладах.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Болонья» (Болонья)
07.04.2024, Пн
21:45 МСК
«Наполи» (Неаполь)
|П1 - 2.95
Турнир: Серия А, 31-й тур
Стадион: «Ренато Далль'Ара » (Болонья, Италия)
Главный арбитр: Давиде Масса
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Болонья»
|48
|42
|61
|201-226
|«Наполи»
|61
|42
|48
|226-201
Последние пять матчей «Болоньи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.04.2025
|«Эмполи»
0:3
«Болонья»
Кубок Италии
|29.03.2025
|«Венеция»
0:1
«Болонья»
Серия А
|16.03.2025
|«Болонья»
5:0
«Лацио»
Серия А
|09.03.2025
|«Верона»
1:2
«Болонья»
Серия А
|02.03.2025
|«Болонья»
2:1
«Кальяри»
Серия А
Последние пять матчей «Наполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.03.2025
|«Наполи»
2:1
«Милан»
Серия А
|16.03.2025
|«Венеция»
0:0
«Наполи»
Серия А
|09.03.2025
|«Наполи»
2:1
«Фиорентина»
Серия А
|01.03.2025
|«Наполи»
1:1
«Интер»
Серия А
|23.02.2025
|«Комо»
2:1
«Наполи»
Серия А
Последние пять матчей «Болоньи» и «Наполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.08.2024
|«Наполи»
3:0
«Болонья»
Серия А
|11.05.2024
|«Наполи»
0:2
«Болонья»
Серия А
|24.09.2023
|«Болонья»
0:0
«Наполи»
Серия А
|28.05.2023
|«Болонья»
2:2
«Наполи»
Серия А
|16.10.2022
|«Наполи»
3:2
«Болонья»
Серия А
Перед 30-м туром «Наполи» занимает 2-е место, а «Болонья» - 4-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|30
|20
|7
|3
|67-28
|67
|2. Наполи
|30
|19
|7
|4
|47-24
|64
|3. Аталанта
|30
|17
|7
|6
|63-29
|58
|4. Болонья
|30
|15
|11
|4
|50-34
|56
|5. Ювентус
|30
|14
|13
|3
|46-28
|55
|6. Рома
|30
|15
|7
|8
|45-30
|52
|7. Лацио
|30
|15
|7
|8
|51-42
|52
|8. Фиорентина
|30
|15
|6
|9
|47-30
|51
|9. Милан
|30
|13
|8
|9
|45-35
|47
|10. Удинезе
|30
|11
|7
|12
|36-41
|40
|11. Торино
|30
|9
|12
|9
|35-35
|39
|12. Дженоа
|30
|8
|11
|11
|28-38
|35
|13. Комо
|30
|7
|9
|14
|36-47
|30
|14. Верона
|30
|9
|3
|18
|29-58
|30
|15. Кальяри
|30
|7
|8
|15
|31-44
|29
|16. Парма
|30
|5
|11
|14
|35-49
|26
|17. Лечче
|30
|6
|7
|17
|21-49
|25
|18. Эмполи
|30
|4
|11
|15
|24-47
|23
|19. Венеция
|30
|3
|11
|16
|23-43
|20
|20. Монца
|30
|2
|9
|19
|24-52
|15
«Болонья» этой весной демонстрирует отличные результаты и является одной из немногих команд Серии А, кому перерыв в первенстве на пользу не пойдет. Болонцы выиграли шесть своих предыдущих матчей, а в трех из них еще и не пропустили ни одного мяча. Команда Винченцо Итальяно гостит на первых полосах газет не так часто, как тройка лидеров Серии А, но уже давно заставила всерьез относиться к себе конкурентов.
«Наполи» является едва ли не единственным реальным конкурентом «Интера» в борьбе за чемпионство. До завершения первенства остается всего семь туров, так что любая очковая потеря может стать фатальной для неаполитанцев. С уверенностью перед стартовым свистком можно сказать лишь одно - много голов в этой встрече ждать не стоит. Вполне возможно, что судьбу матча решит один единственный гол. Таким и будет наш выбор - забьет в лучшем случае только одна команда, а общая результативность не превысит показателя в 2.5 мяча.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
«Болонья»: Калабрия (травма)
«Наполи»: Спинаццола, Контини (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Болонья» - «Наполи»:
|Позиция
|«Болонья»
«Наполи»
Позиция
|Вратарь
|1. Скоропуски
1. Мерет
Вратарь
|Защитник
|33. Миранда
22. Ди Лоренцо
Защитник
|Защитник
|26. Лукуми
13. Ррахмани
Защитник
|Защитник
|31. Бекема
5. Жезус
Защитник
|Защитник
|22. Ликояннис
37. Спинаццола
Защитник
|Полузащитник
|80. Фаббьян
68. Лоботка
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фройлер
6. Гилмор
Полузащитник
|Полузащитник
|18. Побега
8. Мактоминей
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Ндой
26. Нгонг
Нападающий
|Полузащитник
|30. Домингес
21. Политано
Нападающий
|Нападающий
|24. Даллинга
11. Лукаку
Нападающий
|Главный тренер
|Винченцо Итальяно
Антонио Конте
Главный тренер
Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (5.20) букмекер предлагает за ничью 1:1.
Котировки намекают, что рассчитывать на высокую результативность не стоит. На то, что случится больше двух голов (ТБ 2.5) установлен кэф 2.39. На то, что будет забито не больше двух мячей (ТМ 2.5), можно поставить за 1.53.
Первая тройка претендентов на победу в Серии А от «Лиги Ставок» выглядит так:
1. «Интер» - 1.35
2. «Наполи» - 3.50
3. «Аталанта» - 35.00
На чемпионство «Болоньи» можно заключить пари за 350.00.
Партнерский проект