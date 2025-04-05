Болонья - Наполи, 7 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

«Болонья» этой весной демонстрирует отличные результаты и является одной из немногих команд Серии А, кому перерыв в первенстве на пользу не пойдет. Болонцы выиграли шесть своих предыдущих матчей, а в трех из них еще и не пропустили ни одного мяча. Команда Винченцо Итальяно гостит на первых полосах газет не так часто, как тройка лидеров Серии А, но уже давно заставила всерьез относиться к себе конкурентов.

«Наполи» является едва ли не единственным реальным конкурентом «Интера» в борьбе за чемпионство. До завершения первенства остается всего семь туров, так что любая очковая потеря может стать фатальной для неаполитанцев. С уверенностью перед стартовым свистком можно сказать лишь одно - много голов в этой встрече ждать не стоит. Вполне возможно, что судьбу матча решит один единственный гол. Таким и будет наш выбор - забьет в лучшем случае только одна команда, а общая результативность не превысит показателя в 2.5 мяча.