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5 апреля 14:22ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Болонья - Наполи, 7 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Центральный матч тура
Руслан Ипполитов

Закрывать игровую программу 31-го тура чемпионата Италии по футболу в понедельник будут «Болонья» и «Наполи». Хозяева всеми силами пытаются удержаться в квартете сильнейших Серии А, а неаполитанцы продолжают чемпионскую гонку за «Интером». Разбираемся в предматчевых раскладах. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Болонья» (Болонья) 

07.04.2024, Пн

21:45 МСК

«Наполи» (Неаполь)

П1 - 2.95

Х - 3.15

П2 - 2.65

Турнир:  Серия А, 31-й тур

Стадион:  «Ренато Далль'Ара » (Болонья, Италия)

Главный арбитр: Давиде Масса

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Болонья» 484261201-226
«Наполи»614248226-201

Последние пять матчей «Болоньи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.04.2025«Эмполи»

0:3

«Болонья»

Кубок Италии

29.03.2025«Венеция»

0:1

«Болонья»

Серия А

16.03.2025«Болонья»

5:0

«Лацио»

Серия А

09.03.2025«Верона»

1:2

«Болонья»

Серия А

02.03.2025«Болонья»

2:1

«Кальяри»

Серия А

Последние пять матчей «Наполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.03.2025«Наполи»

2:1

«Милан»

Серия А

16.03.2025«Венеция»

0:0

«Наполи»

Серия А

09.03.2025«Наполи»

2:1

«Фиорентина»

Серия А

01.03.2025«Наполи»

1:1

«Интер»

Серия А

23.02.2025«Комо»

2:1

«Наполи»

Серия А

Последние пять матчей «Болоньи» и «Наполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.08.2024«Наполи»

3:0

«Болонья»

Серия А

11.05.2024«Наполи»

0:2

«Болонья»

Серия А

24.09.2023«Болонья»

0:0

«Наполи»

Серия А

28.05.2023«Болонья»

2:2

«Наполи»

Серия А

16.10.2022«Наполи»

3:2

«Болонья»

Серия А

Турнирное положение

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Перед 30-м туром «Наполи» занимает 2-е место, а «Болонья» - 4-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер30207367-2867
2. Наполи30197447-2464
3. Аталанта30177663-2958
4. Болонья301511450-3456
5. Ювентус301413346-2855
6. Рома30157845-3052
7. Лацио30157851-4252
8. Фиорентина30156947-3051
9. Милан30138945-3547
10. Удинезе301171236-4140
11. Торино30912935-3539
12. Дженоа308111128-3835
13. Комо30791436-4730
14. Верона30931829-5830
15. Кальяри30781531-4429
16. Парма305111435-4926
17. Лечче30671721-4925
18. Эмполи304111524-4723
19. Венеция303111623-4320
20. Монца30291924-5215

Прогноз на матч

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«Болонья» этой весной демонстрирует отличные результаты и является одной из немногих команд Серии А, кому перерыв в первенстве на пользу не пойдет. Болонцы выиграли шесть своих предыдущих матчей, а в трех из них еще и не пропустили ни одного мяча. Команда Винченцо Итальяно гостит на первых полосах газет не так часто, как тройка лидеров Серии А, но уже давно заставила всерьез относиться к себе конкурентов.

«Наполи» является едва ли не единственным реальным конкурентом «Интера» в борьбе за чемпионство. До завершения первенства остается всего семь туров, так что любая очковая потеря может стать фатальной для неаполитанцев. С уверенностью перед стартовым свистком можно сказать лишь одно - много голов в этой встрече ждать не стоит. Вполне возможно, что судьбу матча решит один единственный гол. Таким и будет наш выбор - забьет в лучшем случае только одна команда, а общая результативность не превысит показателя в 2.5 мяча.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Общедоступный на территории РФ телеканал «МАТЧ!» покажет игру в Болонье в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

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Потери

«Болонья»: Калабрия (травма)

«Наполи»: Спинаццола, Контини (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Болонья» - «Наполи»:

Позиция«Болонья»

«Наполи»

Позиция

Вратарь1. Скоропуски

1. Мерет

Вратарь

Защитник33. Миранда

22. Ди Лоренцо

Защитник

Защитник26. Лукуми

13. Ррахмани

Защитник

Защитник31. Бекема

5. Жезус

Защитник

Защитник22. Ликояннис

37. Спинаццола

Защитник

Полузащитник80. Фаббьян

68. Лоботка

Полузащитник

Полузащитник 8. Фройлер 

6. Гилмор

Полузащитник 

Полузащитник 18. Побега

8. Мактоминей

 Полузащитник

Полузащитник11. Ндой

26. Нгонг

Нападающий

Полузащитник30. Домингес

21. Политано

Нападающий

Нападающий24. Даллинга

11. Лукаку

Нападающий

Главный тренерВинченцо Итальяно

Антонио Конте

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Во встрече двух достойных соперников эксперты не видят явного фаворита, предлагая высокие котировки на победу каждой из команд. Успех «Болоньи» оценен коэффициентом 2.95, а «Наполи» - 2.65. Заключить пари на ничью можно за 3.15.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Болонья» - «Наполи»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (5.20) букмекер предлагает за ничью 1:1.

Будет ли много голов в матче «Болонья» - «Наполи»?

Котировки намекают, что рассчитывать на высокую результативность не стоит. На то, что случится больше двух голов (ТБ 2.5) установлен кэф 2.39. На то, что будет забито не больше двух мячей (ТМ 2.5), можно поставить за 1.53.

Кто станет чемпионом Италии?

Первая тройка претендентов на победу в Серии А от «Лиги Ставок» выглядит так:

1. «Интер» - 1.35

2. «Наполи» - 3.50

3. «Аталанта» - 35.00

На чемпионство «Болоньи» можно заключить пари за 350.00.  

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