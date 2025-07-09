Абдул-Азиз Абдулвахабов — Али Багов, 11 июля: прогноз на титульный бой ACA, трансляция и полный кард

Ранее спортсмены встречались в 2014, 2016 и 2018 годах. В первых двух случаях Абдулвахабов побеждал нокаутами, но последний очный бой решением большинства судей забрал Багов. С тех прошло много времени, но это всё ещё противостояние стилей.

Абдулвахабов более универсален и отличается ударной мощью. Багов же — базовый борец, который делает ставку на клинчи, тейкдауны и контроль в партере, а также владеет широким арсеналом сабмишенов. При этом оба спортсмены хороши функционально, хотя не в пользу Багова говорит простой длительностью больше года — вдвое больше, чем у Абдулвахабова.

Резюмируя, вновь ждем затяжное противостояние с переходящей инициативой. Ставить на победителя не решимся и заиграем ТБ (4,5).