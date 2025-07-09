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8 июля 17:30ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваACA

Абдул-Азиз Абдулвахабов — Али Багов, 11 июля: прогноз на титульный бой ACA, трансляция и полный кард

Уже четвертый очный поединок спортсменов
Александр Бокулёв
Источник: ACA MMA
Источник: ACA MMA

Турнир ACA 189 будет посвящен памяти трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Главным событием станет финал Гран-при и титульный бой в легком весе (до 70,8 кг) между россиянами Абдул-Азизом Абдулвахабовым и Али Баговым. Рассуждаем о вероятном исходе противостояния.

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Статистика

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Абдулвахабов

 

Багов

Россия

Страна

Россия

36

Возраст

35

23

Бои

46

21 (8 / 6 / 7)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

34 (3 / 24 / 7)

2 (0 / 0 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

11 (7 / 1 / 3)

0

Без результата

1

Чемпион

Место в рейтинге легкого дивизиона ACA

1

175

Рост (см)

175

180

Размах рук (см)

180

Абдул-Азиз Абдулвахабов

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Уроженец Чечни, по национальности — чеченец. Чемпион Европы по панкратиону, чемпион мира по универсальному бою. В профессиональных MMA выступает с 2011 года, в ACA (ранее — ACB) — с 2014-го. Стал чемпионом лиги в легком весе и защитил пояс несколько раз, после чего в 2018-м уступил его Али Багову. В 2020 году вернул титул, оказавшийся вакантным. На данный момент защитил его трижды и вышел на серию из шести побед. В последнем поединке в декабре одолел Али Абдулхаликова раздельным решением судей.

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Али Багов

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Уроженец Кабардино-Балкарской Республики, по национальности — кабардинец. Завоевал регалии в грэпплинге, джиу-джитсу и боевом самбо. В профессиональных MMA выступает с 2009 года, имеет опыт боев в легкой и полусредней весовых категориях. С 2014-го бьется под эгидой ACA (ранее — ACB). Дважды проигрывал Абдул-Азизу Абдулвахабову в боях за пояс в легком весе, в 2015-м победил в Гран-при в этой категории. В 2018-м одолел Абдулвахабова в трилогии и забрал титул, который защитил один раз. В 2020-м бился за пояс в полусреднем весе, но уступил Мураду Абдулаеву. на данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в июне прошлого года одолел Дауда Шайхаева единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа АбдулвахабоваПобеда БаговаТМ (4,5)ТБ (4,5)
PARI2,161,702,101,65

Прогноз на бой

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Ранее спортсмены встречались в 2014, 2016 и 2018 годах. В первых двух случаях Абдулвахабов побеждал нокаутами, но последний очный бой решением большинства судей забрал Багов. С тех прошло много времени, но это всё ещё противостояние стилей.

Абдулвахабов более универсален и отличается ударной мощью. Багов же — базовый борец, который делает ставку на клинчи, тейкдауны и контроль в партере, а также владеет широким арсеналом сабмишенов. При этом оба спортсмены хороши функционально, хотя не в пользу Багова говорит простой длительностью больше года — вдвое больше, чем у Абдулвахабова.

Резюмируя, вновь ждем затяжное противостояние с переходящей инициативой. Ставить на победителя не решимся и заиграем ТБ (4,5).

Полный кард, где смотреть бой Абдулвахабов — Багов IV

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Турнир АСА 189 пройдет на арене Дворца волейбола имени Увайса Ахтаева в Грозном в пятницу. Утренняя часть стартует в 11:00 по московскому времени, вечерняя — в 18:00 мск. Основной кард второго сегмента начнется в 21:00 мск, поэтому главный бой Абдулвахабов — Багов стоит ожидать не ранее 23:00 мск.

В полном объеме обе части турнира покажут кабельный канал «Матч! Боец» и официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты). На федеральном телеканале «Матч ТВ» бесплатная прямая трансляция стартует в 21:00 мск.

Основной кард (вечер)

  • Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия) Али Багов (Россия). Легкий вес. Финал Гран-при и титульный бой;
  • Мухумат Вахаев (Россия) — Карлос Фелипе (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Саламу Абдурахманов (Россия) — Фабио Агийяр (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Сулим Баталов (Россия) — Эльмар Гасанов (Россия). Полутяжелый вес;
  • Мехди Байдулаев (Россия) — Маркос Родригес (Бразилия). Полулегкий вес;

Прелимы (вечер)

  • Имран Букуев (Россия) — Рыскулбек Ибраимов (Кыргызстан). Наилегчайший вес;
  • Хусейн Кушагов (Россия) Ибрагим Магомедов (Россия). Средний вес;
  • Давлатманд Чупонов (Таджикистан) — Юсуп-Хаджи Зубариев (Россия). Полулегкий вес;
  • Нашхо Галаев (Россия) — Дэниель де Алмейда (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Алтынбек Мамашов (Кыргызстан) — Халид Шатуев (Россия). Полусредний вес;
  • Амир Эльжуркаев (Россия) — Магнус Келли Конрадо (Бразилия). Легкий вес;
  • Альберт Мисиков (Россия) — Джаддал Алибеков (Россия). Легчайший вес;
  • Мишель Силва (Бразилия) — Зелимхан Амиров (Россия). Полусредний вес.

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