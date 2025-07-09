Абдул-Азиз Абдулвахабов — Али Багов, 11 июля: прогноз на титульный бой ACA, трансляция и полный кард

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Турнир ACA 189 будет посвящен памяти трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Главным событием станет финал Гран-при и титульный бой в легком весе (до 70,8 кг) между россиянами Абдул-Азизом Абдулвахабовым и Али Баговым. Рассуждаем о вероятном исходе противостояния.
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Абдулвахабов
Багов
Россия
Страна
Россия
36
Возраст
35
23
Бои
46
21 (8 / 6 / 7)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
34 (3 / 24 / 7)
2 (0 / 0 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
11 (7 / 1 / 3)
0
Без результата
1
Чемпион
Место в рейтинге легкого дивизиона ACA
1
175
Рост (см)
175
180
Размах рук (см)
180
Уроженец Чечни, по национальности — чеченец. Чемпион Европы по панкратиону, чемпион мира по универсальному бою. В профессиональных MMA выступает с 2011 года, в ACA (ранее — ACB) — с 2014-го. Стал чемпионом лиги в легком весе и защитил пояс несколько раз, после чего в 2018-м уступил его Али Багову. В 2020 году вернул титул, оказавшийся вакантным. На данный момент защитил его трижды и вышел на серию из шести побед. В последнем поединке в декабре одолел Али Абдулхаликова раздельным решением судей.
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Уроженец Кабардино-Балкарской Республики, по национальности — кабардинец. Завоевал регалии в грэпплинге, джиу-джитсу и боевом самбо. В профессиональных MMA выступает с 2009 года, имеет опыт боев в легкой и полусредней весовых категориях. С 2014-го бьется под эгидой ACA (ранее — ACB). Дважды проигрывал Абдул-Азизу Абдулвахабову в боях за пояс в легком весе, в 2015-м победил в Гран-при в этой категории. В 2018-м одолел Абдулвахабова в трилогии и забрал титул, который защитил один раз. В 2020-м бился за пояс в полусреднем весе, но уступил Мураду Абдулаеву. на данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в июне прошлого года одолел Дауда Шайхаева единогласным решением судей.
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Ранее спортсмены встречались в 2014, 2016 и 2018 годах. В первых двух случаях Абдулвахабов побеждал нокаутами, но последний очный бой решением большинства судей забрал Багов. С тех прошло много времени, но это всё ещё противостояние стилей.
Абдулвахабов более универсален и отличается ударной мощью. Багов же — базовый борец, который делает ставку на клинчи, тейкдауны и контроль в партере, а также владеет широким арсеналом сабмишенов. При этом оба спортсмены хороши функционально, хотя не в пользу Багова говорит простой длительностью больше года — вдвое больше, чем у Абдулвахабова.
Резюмируя, вновь ждем затяжное противостояние с переходящей инициативой. Ставить на победителя не решимся и заиграем ТБ (4,5).
Турнир АСА 189 пройдет на арене Дворца волейбола имени Увайса Ахтаева в Грозном в пятницу. Утренняя часть стартует в 11:00 по московскому времени, вечерняя — в 18:00 мск. Основной кард второго сегмента начнется в 21:00 мск, поэтому главный бой Абдулвахабов — Багов стоит ожидать не ранее 23:00 мск.
В полном объеме обе части турнира покажут кабельный канал «Матч! Боец» и официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты). На федеральном телеканале «Матч ТВ» бесплатная прямая трансляция стартует в 21:00 мск.