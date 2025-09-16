Аякс — Интер, 17 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
В среду, 17 сентября, нидерландский «Аякс» примет на своем поле итальянский «Интер» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Сумеет ли финалист прошлого розыгрыша стартовать с победы?
Турнир: Лига чемпионов, общий этап, первый тур
Стадион: «Йохан Кройф Арена» (Амстердам, Нидерланды)
Судьи: Майкл Оливер (главный), Стюарт Берт, Джеймс Мейнворинг (ассистенты), Сэмюэл Барротт (резервный). Все — Англия
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Аякс»
|2
|2
|4
|9-8
|«Интер»
|4
|2
|2
|8-9
Последние пять игр «Аякса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.09.2025
|«Аякс»
3:1
«Зволле»
Эредивизи
|30.08.2025
|«Волендам»
1:1
«Аякс»
Эредивизи
|24.08.2025
|«Аякс»
2:0
«Хераклес»
Эредивизи
|17.08.2025
|«Гоу Эхед Иглз»
2:2
«Аякс»
Эредивизи
|10.08.2025
|«Аякс»
2:0
«Телстар»
Эредивизи
Последние пять игр «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.09.2025
|«Ювентус»
4:3
«Интер»
Серия А
|31.08.2025
|«Интер»
1:2
«Удинезе»
Серия А
|25.08.2025
|«Интер»
5:0
«Торино»
Серия А
|16.08.2025
|«Интер»
2:0
«Олимпиакос»
Товарищеский матч
|13.08.2025
|«Монца»
2:2 (2:3 пен.)
«Интер»
Товарищеский матч
«Аякс» начал сезон не лучшим образом. Да, пока не проигрывал, но за пять туров в Эредивизи дважды потерял очки из-за ничьих с довольно скромными соперниками. Впрочем, у «Интера» ситуация на порядок хуже — два подряд поражения, лишь три очка после трех туров и место в нижней половине таблицы Серии А.
Кажется, именно на данном этапе сезона у амстердамцев могут быть лучшие шансы на то, чтобы как минимум не проиграть миланцам. И уж точно «Аякс», традиционно обладающий высоким атакующим потенциалом, может хотя бы раз поразить ворота соперника. Соответствующую ставку и заиграем.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Аяксом» и «Интером» будет доступна на «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Okko»
|Видео, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Аякс»: ван ден Бумен (травма)
«Интер»: Дармиан (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Аякс» — «Интер»:
|Позиция
|«Аякс»
|«Интер»
|Позиция
|Вратарь
|1. Ярош
|1. Зоммер
|Вратарь
|Защитник
|3. Гоэи
|25. Аканджи
|Защитник
|Защитник
|15. Бас
|15. Ачерби
|Защитник
|Защитник
|4. Итакура
|95. Бастони
|Защитник
|Защитник
|5. Вейндал
|2. Думфрис
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Тейлор
|30. Аугусто
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Классен
|23. Барелла
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Регер
|22. Мхитарян
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Годтс
|20. Чалханоглу
|Полузащитник
|Нападающий
|23. Бергейс
|9. Тюрам
|Нападающий
|Нападающий
|25. Вегорст
|10. Мартинес
|Нападающий
|Главный тренер
|Джон Хейтинга
|Кристиан Киву
|Главный тренер
Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на ничью и выигрыш «Аякса» — 3,95 и 4,20 соответственно. Поставить на победу «Интера» можно с котировкой 1,82.
В соответствующей линии у букмекера PARI наиболее вероятный вариант — ничья со счетом 1:1. Она оценивается коэффициентом 8,00.
Как и в прошлом сезоне, на общем этапе выступают 36 клубов. Восемь сильнейших напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи.
Официальный вещатель Лиги чемпионов в России — «Okko». Там и будет доступна легальная прямая трансляция.