Аякс — Интер, 17 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Аякс» начал сезон не лучшим образом. Да, пока не проигрывал, но за пять туров в Эредивизи дважды потерял очки из-за ничьих с довольно скромными соперниками. Впрочем, у «Интера» ситуация на порядок хуже — два подряд поражения, лишь три очка после трех туров и место в нижней половине таблицы Серии А.

Кажется, именно на данном этапе сезона у амстердамцев могут быть лучшие шансы на то, чтобы как минимум не проиграть миланцам. И уж точно «Аякс», традиционно обладающий высоким атакующим потенциалом, может хотя бы раз поразить ворота соперника. Соответствующую ставку и заиграем.