Аякс — Интер, 17 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Миланцы тяжело входят в сезон
Александр Бокулёв

В среду, 17 сентября, нидерландский «Аякс» примет на своем поле итальянский «Интер» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Сумеет ли финалист прошлого розыгрыша стартовать с победы?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Аякс» (Амстердам, Нидерланды)

17.09.2025, Ср

22:00 МСК

«Интер» (Милан, Италия)

П1 - 4,20

Х - 3,95

П2 - 1,82

Турнир: Лига чемпионов, общий этап, первый тур

Стадион: «Йохан Кройф Арена» (Амстердам, Нидерланды)

Судьи: Майкл Оливер (главный), Стюарт Берт, Джеймс Мейнворинг (ассистенты), Сэмюэл Барротт (резервный). Все — Англия

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Аякс»2249-8
«Интер»4228-9

Последние пять игр «Аякса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.09.2025«Аякс»

3:1

«Зволле»

Эредивизи

30.08.2025«Волендам»

1:1

«Аякс»

Эредивизи

24.08.2025«Аякс»

2:0

«Хераклес»

Эредивизи

17.08.2025«Гоу Эхед Иглз»

2:2

«Аякс»

Эредивизи

10.08.2025«Аякс»

2:0

«Телстар»

Эредивизи

Последние пять игр «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.09.2025«Ювентус»

4:3

«Интер»

Серия А

31.08.2025«Интер»

1:2

«Удинезе»

Серия А

25.08.2025«Интер»

5:0

«Торино»

Серия А

16.08.2025«Интер»

2:0

«Олимпиакос»

Товарищеский матч

13.08.2025«Монца»

2:2 (2:3 пен.)

«Интер»

Товарищеский матч

Прогноз на матч

«Аякс» начал сезон не лучшим образом. Да, пока не проигрывал, но за пять туров в Эредивизи дважды потерял очки из-за ничьих с довольно скромными соперниками. Впрочем, у «Интера» ситуация на порядок хуже — два подряд поражения, лишь три очка после трех туров и место в нижней половине таблицы Серии А.

Кажется, именно на данном этапе сезона у амстердамцев могут быть лучшие шансы на то, чтобы как минимум не проиграть миланцам. И уж точно «Аякс», традиционно обладающий высоким атакующим потенциалом, может хотя бы раз поразить ворота соперника. Соответствующую ставку и заиграем.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Аяксом» и «Интером» будет доступна на «Okko».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видео, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Аякс»: ван ден Бумен (травма)

«Интер»: Дармиан (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Аякс»«Интер»:

Позиция«Аякс»«Интер»Позиция
Вратарь1. Ярош1. ЗоммерВратарь
Защитник3. Гоэи25. АканджиЗащитник
Защитник15. Бас15. АчербиЗащитник
Защитник4. Итакура95. БастониЗащитник
Защитник5. Вейндал2. ДумфрисПолузащитник
Полузащитник8. Тейлор30. АугустоПолузащитник
Полузащитник 18. Классен23. БареллаПолузащитник 
Полузащитник6. Регер22. МхитарянПолузащитник
Нападающий11. Годтс20. ЧалханоглуПолузащитник
Нападающий23. Бергейс9. ТюрамНападающий
Нападающий25. Вегорст10. МартинесНападающий
Главный тренерДжон ХейтингаКристиан КивуГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на ничью и выигрыш «Аякса» — 3,95 и 4,20 соответственно. Поставить на победу «Интера» можно с котировкой 1,82.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Аякс» — «Интер»?

В соответствующей линии у букмекера PARI наиболее вероятный вариант — ничья со счетом 1:1. Она оценивается коэффициентом 8,00.

Кто выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

Как и в прошлом сезоне, на общем этапе выступают 36 клубов. Восемь сильнейших напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи.

Где смотреть матч «Аякс» — «Интер»?

Официальный вещатель Лиги чемпионов в России — «Okko». Там и будет доступна легальная прямая трансляция.

