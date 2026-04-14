Ак Барс - Динамо Минск, прогноз на 13 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Двумя подряд победами в столице Беларуси «Ак Барс» сделал очень неожиданную, но серьезную заявку на выход в четверку лучших команд Континентальной хоккейной лиги. Чем ответят минчане сопернику в Казани? Котировки крупнейших букмекеров подскажут наиболее вероятные сценарии развития событий на «Татнефть-Арене».
Турнир: чемпионат КХЛ, 1/4 финала, третий матч
Счет серии: 2:0
Стадион: «Татнефть-Арена» (Казань, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ак Барс»
|22
|1
|14
|121-101
|«Динамо» (Минск)
|14
|1
|22
|101-121
Последние пять матчей «Ак Барса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.04.2026
|«Динамо» (Минск)
4:5 ОТ
«Ак Барс»
Плей-офф КХЛ
|09.04.2026
|«Динамо» (Минск)
1:2
«Ак Барс»
Плей-офф КХЛ
|31.03.2026
|«Ак Барс»
2:1 ОТ
«Трактор»
Плей-офф КХЛ
|29.03.2026
|«Трактор»
2:3 ОТ
«Ак Барс»
Плей-офф КХЛ
|27.03.2026
|«Трактор»
3:2
«Ак Барс»
Плей-офф КХЛ
Последние пять матчей «Динамо» (Минск):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.04.2026
|«Динамо» (Минск)
4:5 ОТ
«Ак Барс»
Плей-офф КХЛ
|09.04.2026
|«Динамо» (Минск)
1:2
«Ак Барс»
Плей-офф КХЛ
|30.03.2026
|«Динамо» (Москва)
1:2 ОТ
«Динамо» (Минск)
Плей-офф КХЛ
|28.04.2026
|«Динамо» (Москва)
1:2 ОТ
«Динамо» (Минск)
Плей-офф КХЛ
|26.03.2026
|«Динамо» (Минск)
4:1
«Динамо» (Москва)
Плей-офф КХЛ
«Ак Барс» приятно удивляет на стадии плей-офф. Из семи матчей Кубка Гагарина казанский клуб отдал только один - 2:3 уступил «Трактору». Предмет особой гордости татарстанских болельщиков - две победы в Минске над мощно выступающим дома «Динамо». В прошлом раунде парни Дмитрия Квартальнова всухую переиграли московских «одноклубников» - 4:0 по матчам. Ситуация для них еще не критическая, но уже близкая к таковой. Проигрывать в понедельник им никак нельзя: спастись с 0:3 будет уже практически невозможно.
Если дома минчане играют преимущественно результативно, то в гостях предпочитают «низовые» результаты. Два предыдущих матча в Москве они выиграли по одной схеме: 1:1 в основное время и решающий гол в овертайме. Здесь же турнирная ситуация тем более не располагает к расслабленности и легкой, искрометной игре. Гости будут биться за результат. Поэтому обилия заброшенных шайб в Казани, наверное, ожидать не стоит.
Прогноз редакции на матч понедельника: тотал меньше 4.5.
В PARI поставить на этот исход можно по высокому коэффициенту 2.13.
Прямая видеотрансляция из Казани запланирована на «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
PARI установила высокие коэффициенты на все основные исходы матча: 2.30 на победу местной команды, 2.80 - на гостей и 3.80 на ничью.
Эксперты прогнозируют конкурентную игру с чуть более высокими шансами на успех казанцев.
Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт казанского клуба.