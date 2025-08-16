Ахмат - Крылья Советов, 16 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
На субботу, 16 августа, в российской Премьер-лиге запланировано три матча. В заключительной игре дня грозненский «Ахмат» примет самарские «Крылья Советов». Черчесов дважды принимал команды после Адиева - и вот наконец они встретятся лицом к лицу как соперники. Будет интересно!
Турнир: чемпионат России по футболу, 5-й тур
Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ахмат»
|22
|7
|12
|60-43
|«Крылья Советов»
|12
|7
|22
|43-60
Последние пять матчей «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.08.2025
|«Оренбург»
2:1
«Ахмат»
Кубок России
|09.08.2025
|«Ахмат»
1:0
«Зенит»
РПЛ
|03.08.2025
|«Динамо» Махачкала
1:0
«Ахмат»
РПЛ
|30.07.2025
|«Ахмат»
1:2
«Зенит»
Кубок России
|27.07.2025
|ЦСКА
2:1
«Ахмат»
РПЛ
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.08.2025
|«Сочи»
1:1, пен. 5:3
«Крылья Советов»
FONBET Кубок России
|09.08.2025
|«Крылья Советов»
1:1
«Балтика»
РПЛ
|02.08.2025
|«Ростов»
1:4
«Крылья Советов»
РПЛ
|29.07.2025
|«Краснодар»
1:2
«Крылья Советов»
FONBET Кубок России
|25.07.2025
|«Крылья Советов»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
После четырех туров «Крылья Советов» входят в топ-3 таблицы. «Ахмат» пока идет двенадцатым.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Локомотив
|4
|4
|0
|0
|12-5
|12
|2. Краснодар
|4
|3
|0
|1
|6-2
|9
|3. Крылья Советов
|4
|2
|2
|0
|8-3
|8
|4. ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|8-3
|8
|5. Балтика
|4
|2
|2
|0
|8-4
|8
|6. Рубин
|4
|2
|1
|1
|7-8
|7
|7. Акрон
|4
|1
|3
|0
|7-3
|6
|8. Зенит
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|9. Динамо Махачкала
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|10. Динамо Москва
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|11. Спартак
|4
|1
|1
|2
|4-8
|4
|12. Ахмат
|4
|1
|0
|3
|2-5
|3
|13. Ростов
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|14. Оренбург
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|15. Сочи
|4
|0
|1
|3
|2-10
|1
|16. Пари НН
|4
|0
|0
|4
|2-9
|0
«Крылья Советов» - не меньшая, а может быть, и большая сенсация лета в РПЛ, чем «Локомотив». От «железнодорожников» в принципе ждут высоких результатов из года в год. От самарцев ожидать такого бодрого старта было гораздо сложнее. Команда Магомеда Адиева до сих пор обходится без поражений в официальных матчах (кубковое по пенальти от «Сочи» не в счет, так как и оно принесло волжанам одно очко). Занятно, что последней командой, обыгравшей «КС» в основное время, был как раз таки «Ахмат». В июльском спарринге перед началом чемпионата грозненцы минимально обыграли самарцев (1:0). Но то был товарищеский матч, официальный - совсем другое отношение и накал.
Субботнее противостояние прежде всего любопытно в контексте интеллектуальной дуэли тренеров. Черчесов второй раз приходит в команду, которую ранее возглавлял Адиев. Сначала это была сборная Казахстана, теперь - «Ахмат». Но друг с другом они сыграют впервые. Для Адиева это первый визит в столицу Чечни после отставки из местного клуба - естественно, он постарается как можно ярче презентовать свой новый футбольный проект.
«Ахмат» часто в этом сезоне играет со счетом 2:1 - дважды с ним уступил, раз - выиграл. «Крылья» забивали во всех шести матчах сезона. Есть надежда, что и в субботу голы будут, причем от обеих команд.
Посмотреть игру «Ахмат» - «Крылья Советов» можно будет на кабельном телеканале «Матч Премьер» и на ресурсах титульного спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей)
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Sports.ru
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
Потери
«Ахмат»: Касинтура (дисквалификация)
«Крылья Советов»: Бабкин (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Крылья Советов»:
|Позиция
|«Ахмат»
|«Крылья Советов»
|Позиция
|Вратарь
|88. Шелия
|30. Песьяков
|Вратарь
|Защитник
|55. Тодорович
|70. Лепский
|Защитник
|Защитник
|4. Ибишев
|92. Божин
|Защитник
|Защитник
|75. Гандри
|5. Ороз
|Защитник
|Защитник
|8. Богосавац
|25. Печенин
|Защитник
|Полузащитник
|18. Камилов
|8. Витюгов
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Талал
|22. Костанца
|Полузащитник
|Полузащитник
|70. Гаджиев
|29. Сутормин
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Садулаев
|9. Хубулов
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Мансилья
|11. Рахманович
|Полузащитник
|Нападающий
|13. Конате
|7. Раков
|Нападающий
|Главный тренер
|Станислав Черчесов
|Магомед Адиев
|Главный тренер
Эксперты компании PARI установили высокие котировки на все основные исходы встречи. Коэффициент на победу «Ахмата» составляет 2.05, на ничью можно поставить за 3.40, на выигрыш «Крыльев Советов» - за 3.70.
Эксперты ожидают конкурентную встречу, но отдают предпочтение хозяевам. Хотя за пять последних визитов в Грозных самарцы выиграли дважды.
В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 6.50 - установлен на нулевую ничью. Впрочем, на 1:0 и 1:1 он всего на 0.5 выше.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ахмат-Арена» или онлайн - на официальном сайте клуба из Чечни.