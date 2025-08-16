Ведомости
Ахмат - Крылья Советов, 16 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Черчесов и Адиев наконец-то встретятся!
Валентин Васильев

На субботу, 16 августа, в российской Премьер-лиге запланировано три матча.  В заключительной игре дня грозненский «Ахмат» примет самарские «Крылья Советов». Черчесов дважды принимал команды после Адиева - и вот наконец они встретятся лицом к лицу как соперники. Будет интересно!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ахмат» (Грозный)

16.08.2023, Сб

20:30 МСК

«Крылья Советов» (Самара)

П1 - 2.05

Х - 3.40

П2 - 3.70

Турнир: чемпионат России по футболу, 5-й тур

Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ахмат»2271260-43
«Крылья Советов»1272243-60

Последние пять матчей «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.08.2025«Оренбург»

2:1

«Ахмат»

Кубок России

09.08.2025«Ахмат»

1:0

«Зенит»

РПЛ

03.08.2025«Динамо» Махачкала

1:0

«Ахмат»

РПЛ

30.07.2025«Ахмат»

1:2

«Зенит»

Кубок России

27.07.2025ЦСКА

2:1

«Ахмат»

РПЛ

Последние пять матчей «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.08.2025«Сочи»

1:1, пен. 5:3

«Крылья Советов»

FONBET Кубок России

09.08.2025«Крылья Советов»

1:1

«Балтика»

РПЛ

02.08.2025«Ростов»

1:4

«Крылья Советов»

РПЛ

29.07.2025«Краснодар»

1:2

«Крылья Советов»

FONBET Кубок России

25.07.2025«Крылья Советов»

2:0

«Пари НН»

РПЛ

Турнирная таблица

После четырех туров «Крылья Советов» входят в топ-3 таблицы. «Ахмат» пока идет двенадцатым.

КлубИВНПМячиОчки
1. Локомотив440012-512
2. Краснодар43016-29
3. Крылья Советов42208-38
4. ЦСКА42208-38
5. Балтика42208-48
6. Рубин42117-87
7. Акрон41307-36
8. Зенит41215-55
9. Динамо Махачкала41213-35
10. Динамо Москва41213-35
11. Спартак41124-84
12. Ахмат41032-53
13. Ростов41033-73
14. Оренбург40223-52
15. Сочи40132-101
16. Пари НН40042-90

Прогноз на матч

«Крылья Советов» - не меньшая, а может быть, и большая сенсация лета в РПЛ, чем «Локомотив». От «железнодорожников» в принципе ждут высоких результатов из года в год. От самарцев ожидать такого бодрого старта было гораздо сложнее. Команда Магомеда Адиева до сих пор обходится без поражений в официальных матчах (кубковое по пенальти от «Сочи» не в счет, так как и оно принесло волжанам одно очко). Занятно, что последней командой, обыгравшей «КС» в основное время, был как раз таки «Ахмат». В июльском спарринге перед началом чемпионата грозненцы минимально обыграли самарцев (1:0). Но то был товарищеский матч, официальный - совсем другое отношение и накал.

Субботнее противостояние прежде всего любопытно в контексте интеллектуальной дуэли тренеров. Черчесов второй раз приходит в команду, которую ранее возглавлял Адиев. Сначала это была сборная Казахстана, теперь - «Ахмат». Но друг с другом они сыграют впервые. Для Адиева это первый визит в столицу Чечни после отставки из местного клуба - естественно, он постарается как можно ярче презентовать свой новый футбольный проект.

«Ахмат» часто в этом сезоне играет со счетом 2:1 - дважды с ним уступил, раз - выиграл. «Крылья» забивали во всех шести матчах сезона. Есть надежда, что и в субботу голы будут, причем от обеих команд.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Лучшие бонусы в 2025 году

Трансляции

Посмотреть игру «Ахмат» - «Крылья Советов» можно будет на кабельном телеканале «Матч Премьер» и на ресурсах титульного спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
«Чемпионат»Текстовая 

Составы команд

Потери

«Ахмат»: Касинтура  (дисквалификация)

«Крылья Советов»: Бабкин  (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Крылья Советов»:

Позиция«Ахмат»«Крылья Советов»Позиция
Вратарь88. Шелия30. ПесьяковВратарь
Защитник55. Тодорович70. ЛепскийЗащитник
Защитник4. Ибишев92. БожинЗащитник
Защитник75. Гандри5. ОрозЗащитник
Защитник8. Богосавац25. ПеченинЗащитник
Полузащитник18. Камилов8. ВитюговПолузащитник
Полузащитник 14. Талал22. КостанцаПолузащитник 
Полузащитник70. Гаджиев29. СуторминПолузащитник
Полузащитник7. Садулаев9. ХубуловПолузащитник
Нападающий9. Мансилья11. РахмановичПолузащитник
Нападающий13. Конате7. РаковНападающий
Главный тренерСтанислав ЧерчесовМагомед АдиевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Эксперты компании PARI установили высокие котировки на все основные исходы встречи. Коэффициент на победу «Ахмата» составляет 2.05, на ничью можно поставить за 3.40, на выигрыш «Крыльев Советов» - за 3.70.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Ахмат» - «Крылья Советов»?

Эксперты ожидают конкурентную встречу, но отдают предпочтение хозяевам. Хотя за пять последних визитов в Грозных самарцы выиграли дважды.

С каким счетом завершится матч «Ахмат» - «Крылья Советов»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 6.50 - установлен на нулевую ничью. Впрочем, на 1:0 и 1:1 он всего на 0.5 выше.

Где бесплатно смотреть матч «Ахмат» - «Крылья Советов»?

Бесплатная трансляция игры будет доступна на ресурсах букмекерской компании Winline.

Где купить билеты на матч «Ахмат» - «Крылья Советов»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ахмат-Арена» или онлайн - на официальном сайте клуба из Чечни. 

