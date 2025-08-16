Ахмат - Крылья Советов, 16 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Крылья Советов» - не меньшая, а может быть, и большая сенсация лета в РПЛ, чем «Локомотив». От «железнодорожников» в принципе ждут высоких результатов из года в год. От самарцев ожидать такого бодрого старта было гораздо сложнее. Команда Магомеда Адиева до сих пор обходится без поражений в официальных матчах (кубковое по пенальти от «Сочи» не в счет, так как и оно принесло волжанам одно очко). Занятно, что последней командой, обыгравшей «КС» в основное время, был как раз таки «Ахмат». В июльском спарринге перед началом чемпионата грозненцы минимально обыграли самарцев (1:0). Но то был товарищеский матч, официальный - совсем другое отношение и накал.

Субботнее противостояние прежде всего любопытно в контексте интеллектуальной дуэли тренеров. Черчесов второй раз приходит в команду, которую ранее возглавлял Адиев. Сначала это была сборная Казахстана, теперь - «Ахмат». Но друг с другом они сыграют впервые. Для Адиева это первый визит в столицу Чечни после отставки из местного клуба - естественно, он постарается как можно ярче презентовать свой новый футбольный проект.

«Ахмат» часто в этом сезоне играет со счетом 2:1 - дважды с ним уступил, раз - выиграл. «Крылья» забивали во всех шести матчах сезона. Есть надежда, что и в субботу голы будут, причем от обеих команд.