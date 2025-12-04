Ахмат - Оренбург, 5 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Команды встретятся уже четвертый раз за сезон, но для их нынешних тренеров это будет первая игра между собой. Оба клуба начинали сезон с другими специалистами. Ильдар Ахметзянов до сих пор ни с «Ахматом», ни с коллегой Черчесовым не сталкивался. Для него это, выходит, двойная премьера.

«Ахмат» в приподнятом настроении подходит к финишу первой части сезона. Победа над столичным «Динамо» позволила ему оборвать сразу две негативные серии: восемь матчей без побед и четыре тура РПЛ без очков.

«Оренбург» уже четыре матча не может забить. Парадокс, но игру команда демонстрирует пристойную. Лишнее подтверждение - приз лучшего игрока матча в прошлом туре для голкипера ЦСКА Акинфеева. Рано или поздно команде Ахметзянова должно воздаться за хроническое невезение в атаке. Поэтому решимся на неочевидный прогноз: в пятницу обе команды забьют.