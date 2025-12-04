Ахмат - Оренбург, 5 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Последний тур чемпионата России по футболу в 2025 году начнется в пятницу, 5 декабря. В Грозном сойдутся «Ахмат» и «Оренбург». Для Станислава Черчесова и Ильдара Ахметзянова эта встреча станет первой на официальном уровне - кто победит?
Турнир: чемпионат России по футболу, 18-й тур
Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ахмат»
|8
|4
|8
|31-26
|«Оренбург»
|8
|4
|8
|26-31
Последние пять матчей «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.11.2025
|«Ахмат»
2:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|22.11.2025
|«Рубин»
1:0
«Ахмат»
РПЛ
|09.11.2025
|«Ахмат»
1:2
«Спартак»
РПЛ
|02.11.2025
|«Балтика»
2:0
«Ахмат»
РПЛ
|27.10.2025
|«Ахмат»
2:4
«Сочи»
РПЛ
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.11.2025
|ЦСКА
2:0
«Оренбург»
РПЛ
|26.11.2025
|«Краснодар»
4:0
«Оренбург»
Кубок России
|22.11.2025
|«Оренбург»
0:0
«Балтика»
РПЛ
|09.11.2025
|«Локомотив»
1:0
«Оренбург»
РПЛ
|05.11.2025
|«Оренбург»
1:3
«Краснодар»
Кубок России
Перед очной встречей грозненцы опережают соперника в таблице на семь очков и четыре позиции.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|17
|11
|4
|2
|34-10
|37
|2. ЦСКА
|17
|11
|3
|3
|28-14
|36
|3. Зенит
|17
|10
|6
|1
|32-12
|36
|4. Локомотив
|17
|9
|7
|1
|35-21
|34
|5. Балтика
|17
|8
|8
|1
|22-7
|32
|6. Спартак
|17
|8
|4
|5
|25-22
|28
|7. Рубин
|17
|6
|5
|6
|16-20
|23
|8. Акрон
|17
|5
|6
|6
|22-24
|21
|9. Динамо Москва
|17
|5
|5
|7
|26-25
|20
|10. Ахмат
|17
|5
|4
|8
|21-25
|19
|11. Ростов
|17
|4
|6
|7
|13-20
|18
|12. Крылья Советов
|17
|4
|5
|8
|20-31
|17
|13. Динамо Махачкала
|17
|3
|6
|8
|8-20
|15
|14. Оренбург
|17
|2
|6
|9
|17-28
|12
|15. Пари НН
|17
|3
|2
|12
|11-28
|11
|16. Сочи
|17
|2
|3
|12
|14-37
|9
Команды встретятся уже четвертый раз за сезон, но для их нынешних тренеров это будет первая игра между собой. Оба клуба начинали сезон с другими специалистами. Ильдар Ахметзянов до сих пор ни с «Ахматом», ни с коллегой Черчесовым не сталкивался. Для него это, выходит, двойная премьера.
«Ахмат» в приподнятом настроении подходит к финишу первой части сезона. Победа над столичным «Динамо» позволила ему оборвать сразу две негативные серии: восемь матчей без побед и четыре тура РПЛ без очков.
«Оренбург» уже четыре матча не может забить. Парадокс, но игру команда демонстрирует пристойную. Лишнее подтверждение - приз лучшего игрока матча в прошлом туре для голкипера ЦСКА Акинфеева. Рано или поздно команде Ахметзянова должно воздаться за хроническое невезение в атаке. Поэтому решимся на неочевидный прогноз: в пятницу обе команды забьют.
Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
В прямом эфире игру в Грозном покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ахмат»: Эль-Махрауи (травма)
«Оренбург»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Оренбург»:
|Позиция
|«Ахмат»
|«Оренбург»
|Позиция
|Вратарь
|88. Шелия
|99. Сысуев
|Вратарь
|Защитник
|55. Тодорович
|31. Зотов
|Защитник
|Защитник
|90. Ндонг
|44. Чичинадзе
|Защитник
|Защитник
|75. Гандри
|5. Татаев
|Защитник
|Защитник
|8. Богосавац
|38. Касимов
|Защитник
|Полузащитник
|18. Камилов
|3. Ведерников
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Талал
|57. Болотов
|Полузащитник
|Полузащитник
|70. Гаджиев
|8. Камилов
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Мансилья
|20. Рыбчинский
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Самородов
|7. Гюрлюк
|Полузащитник
|Нападающий
|77. Мелкадзе
|30. Гузина
|Нападающий
|Главный тренер
|Станислав Черчесов
|Владимир Слишкович
|Главный тренер
Аналитическая группа компании PARI установила коэффициент 1.78 на победу грозненской команды и 4.40 - на ее соперника. Ничья в линии БК идет за 3.80.
