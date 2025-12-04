Ведомости
Ахмат - Оренбург, 5 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Первая тренерская дуэль Черчесова и Ахметзянова
Валентин Васильев

Последний тур чемпионата России по футболу в 2025 году начнется в пятницу, 5 декабря. В Грозном сойдутся «Ахмат» и «Оренбург». Для Станислава Черчесова и Ильдара Ахметзянова эта встреча станет первой на официальном уровне - кто победит?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ахмат» (Грозный) 

05.12.2025, Пт

19:00 МСК

«Оренбург»

П1 - 1.78

Х - 3.80

П2 - 4.40

Турнир: чемпионат России по футболу, 18-й тур

Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ахмат»84831-26
«Оренбург»84826-31

Последние пять матчей «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.11.2025«Ахмат»

2:1

«Динамо» Москва

РПЛ

22.11.2025«Рубин» 

1:0

«Ахмат»

РПЛ

09.11.2025«Ахмат»

1:2

«Спартак»

РПЛ

02.11.2025«Балтика» 

2:0

«Ахмат»

РПЛ

27.10.2025«Ахмат»

2:4

«Сочи»

РПЛ

Последние пять матчей «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.11.2025ЦСКА

2:0

«Оренбург»

РПЛ

26.11.2025«Краснодар» 

4:0

«Оренбург»

Кубок России

22.11.2025«Оренбург»

0:0

«Балтика»

РПЛ

09.11.2025«Локомотив» 

1:0

«Оренбург»

РПЛ

05.11.2025«Оренбург»

1:3

«Краснодар»

Кубок России

Место в турнирной таблице

Перед очной встречей грозненцы опережают соперника в таблице на семь очков и четыре позиции.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар17114234-1037
2. ЦСКА17113328-1436
3. Зенит17106132-1236
4. Локомотив1797135-2134
5. Балтика1788122-732
6. Спартак1784525-2228
7. Рубин1765616-2023
8. Акрон1756622-2421
9. Динамо Москва1755726-2520
10. Ахмат1754821-2519
11. Ростов1746713-2018
12. Крылья Советов1745820-3117
13. Динамо Махачкала173688-2015
14. Оренбург1726917-2812
15. Пари НН17321211-2811
16. Сочи17231214-379

Прогноз на матч

Команды встретятся уже четвертый раз за сезон, но для их нынешних тренеров это будет первая игра между собой. Оба клуба начинали сезон с другими специалистами. Ильдар Ахметзянов до сих пор ни с «Ахматом», ни с коллегой Черчесовым не сталкивался. Для него это, выходит, двойная премьера. 

«Ахмат» в приподнятом настроении подходит к финишу первой части сезона. Победа над столичным «Динамо» позволила ему оборвать сразу две негативные серии: восемь матчей без побед и четыре тура РПЛ без очков. 

«Оренбург» уже четыре матча не может забить. Парадокс, но игру команда демонстрирует пристойную. Лишнее подтверждение - приз лучшего игрока матча в прошлом туре для голкипера ЦСКА Акинфеева. Рано или поздно команде Ахметзянова должно воздаться за хроническое невезение в атаке. Поэтому решимся на неочевидный прогноз: в пятницу обе команды забьют.  

Трансляции

В прямом эфире игру в Грозном покажет кабельный канал «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Ахмат»: Эль-Махрауи (травма)

«Оренбург»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Оренбург»:

Позиция«Ахмат»«Оренбург»Позиция
Вратарь88. Шелия99. СысуевВратарь
Защитник55. Тодорович31. ЗотовЗащитник
Защитник90. Ндонг44. ЧичинадзеЗащитник
Защитник75. Гандри5. ТатаевЗащитник
Защитник8. Богосавац38. КасимовЗащитник
Полузащитник18. Камилов3. ВедерниковПолузащитник
Полузащитник 14. Талал57. БолотовПолузащитник 
Полузащитник70. Гаджиев8. КамиловПолузащитник
Полузащитник9. Мансилья20. РыбчинскийПолузащитник
Полузащитник20. Самородов7. ГюрлюкПолузащитник
Нападающий77. Мелкадзе30. ГузинаНападающий
Главный тренерСтанислав ЧерчесовВладимир СлишковичГлавный тренер

