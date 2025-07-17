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16 июля 4:19ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Ахмат — Рубин, 20 июля: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Сторожук дебютирует в Грозном
Валентин Васильев

На воскресенье, 20 июля, в первом туре российской Премьер-лиги запланировано три матча. Самый поздний временной слот отдан «Ахмату» и «Рубину». Анализируем шансы сторон на успешный старт в сезоне.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ахмат» (Грозный) 

20.07.2025, Вс
20:30 МСК

«Рубин» (Казань)

П1 - 2.12

Х - 3.50

П2 - 2.20

Турнир: чемпионат России по футболу, 1-й тур

Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ахмат»10181740-51
«Рубин»17181051-40

Последние пять игр «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.07.2025«Ахмат»

1:0

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

08.07.2025«Динамо» Москва

1:1

«Ахмат»

Товарищеский матч

31.05.2025«Ахмат»

2:0

«Урал»

Стыковые матчи

28.05.2025«Урал»

2:1

«Ахмат»

Стыковые матчи

24.05.2025«Зенит»

3:0

«Ахмат»

РПЛ

Последние пять игр «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.07.2025«Рубин»

1:0

«Урал»

Товарищеский матч

03.07.2025«Рубин»

1:0

«Енисей»

Товарищеский матч

28.06.2025«Рубин»

1:1

«КАМАЗ»

Товарищеский матч

24.05.2025«Рубин»

4:2

«Оренбург»

РПЛ

17.05.2025«Химки»

3:2

«Рубин»

РПЛ

Календарь матчей

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18.07.2025.  20:30. «Динамо» Москва – «Балтика»

19.07.2025.  15:30. «Акрон» – «Крылья Советов»

19.07.2025.  18:00. «Локомотив» – «Сочи»

19.07.2025.  20:30. «Спартак» – «Динамо»  Махачкала

20.07.2025.  15:30. «Пари Нижний Новгород» – «Краснодар»

20.07.2025.  18:00. «Зенит» – «Ростов»

20.07.2025.  20:30. «Ахмат» – «Рубин»

21.07.2025.  20:00. «Оренбург» – ЦСКА

Прогноз на матч

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До весны 2025 года «Ахмат» на протяжении 12 матчей не мог обыграть «Рубин». В марте эта серия грозненцев наконец оборвалась. Тем не менее оценок за предыдущий сезон в целом команды удостоились разных. Если казанцы заняли достаточно высокое для себя седьмое место, то чеченскому клубу пришлось уже после чемпионата пройти через стресс стыковых матчей. Место в РПЛ «Ахмат» кое-как сохранил, а вот тренера в короткое межсезонье заменил. Предстоящий матч - стартовый для Александра Сторожука в новом клубе. 

«Рубин» Рахимова отличает узнаваемый стиль. Казанская команде не много забивает, но еще меньше пропускает. В контрольных матчах этот тренд сохранился - 1:1, 1:0, 1:0. Полагаем, что и предстоящая игра не будет отличаться повышенной результативностью. Тотал меньше 2.5 в этой паре выглядит более чем вероятным исходом. В Winline коэффициент на него совсем немного не дотягивает до двойки.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Грозном покажет кабельный канал «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Ахмат»: Касинтура (дисквалификация)

«Рубин»: Юкич, Иву, Дрезгич, Д. Кузнецов (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Оренбург»:

Позиция«Ахмат»«Рубин»Позиция
Вратарь1. Ульянов38. СтаверВратарь
Защитник5. Шатара27. ГрицаенкоЗащитник
Защитник4. Ибишев2. ТесленкоЗащитник
Защитник6. Сидоров3. МальдонадоЗащитник
Защитник55. Тодорович71. НижегородовЗащитник
Полузащитник18. Камилов51. РожковПолузащитник
Полузащитник 23. Швец22. ХоджаПолузащитник 
Полузащитник21. Келиану23. БезруковПолузащитник
Полузащитник14. Талал21. ЗотовПолузащитник
Полузащитник77. Мелкадзе24. ЧумичНападающий
Нападающий10. Садулаев10. ДакуНападающий
Главный тренерАлександр СторожукРашид РахимовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитическая группа компании «Winline» установила достаточно высокие котировки на все три базовых исхода. Так, коэффициент на победу «Ахмата» составляет 2.12. В случае ничьей букмекер умножит номинал пари на 3.50, а при победе гостей - на 2.20.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Ахмат» - «Рубин»?

Самым реальным исходом встречи аналитики считают ничью 1:1. При таком исходе сыграет ставка за 5.80.

Где бесплатно смотреть матч «Ахмат» - «Рубин»?

Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте Winline.  

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Да, паспорт болельщика нужен для прохода на все матчи РПЛ.

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