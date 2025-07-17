Ахмат — Рубин, 20 июля: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

До весны 2025 года «Ахмат» на протяжении 12 матчей не мог обыграть «Рубин». В марте эта серия грозненцев наконец оборвалась. Тем не менее оценок за предыдущий сезон в целом команды удостоились разных. Если казанцы заняли достаточно высокое для себя седьмое место, то чеченскому клубу пришлось уже после чемпионата пройти через стресс стыковых матчей. Место в РПЛ «Ахмат» кое-как сохранил, а вот тренера в короткое межсезонье заменил. Предстоящий матч - стартовый для Александра Сторожука в новом клубе.

«Рубин» Рахимова отличает узнаваемый стиль. Казанская команде не много забивает, но еще меньше пропускает. В контрольных матчах этот тренд сохранился - 1:1, 1:0, 1:0. Полагаем, что и предстоящая игра не будет отличаться повышенной результативностью. Тотал меньше 2.5 в этой паре выглядит более чем вероятным исходом. В Winline коэффициент на него совсем немного не дотягивает до двойки.