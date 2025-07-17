Ахмат — Рубин, 20 июля: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

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На воскресенье, 20 июля, в первом туре российской Премьер-лиги запланировано три матча. Самый поздний временной слот отдан «Ахмату» и «Рубину». Анализируем шансы сторон на успешный старт в сезоне.
Турнир: чемпионат России по футболу, 1-й тур
Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ахмат»
|10
|18
|17
|40-51
|«Рубин»
|17
|18
|10
|51-40
Последние пять игр «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.07.2025
|«Ахмат»
1:0
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|08.07.2025
|«Динамо» Москва
1:1
«Ахмат»
Товарищеский матч
|31.05.2025
|«Ахмат»
2:0
«Урал»
Стыковые матчи
|28.05.2025
|«Урал»
2:1
«Ахмат»
Стыковые матчи
|24.05.2025
|«Зенит»
3:0
«Ахмат»
РПЛ
Последние пять игр «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.07.2025
|«Рубин»
1:0
«Урал»
Товарищеский матч
|03.07.2025
|«Рубин»
1:0
«Енисей»
Товарищеский матч
|28.06.2025
|«Рубин»
1:1
«КАМАЗ»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Рубин»
4:2
«Оренбург»
РПЛ
|17.05.2025
|«Химки»
3:2
«Рубин»
РПЛ
18.07.2025. 20:30. «Динамо» Москва – «Балтика»
19.07.2025. 15:30. «Акрон» – «Крылья Советов»
19.07.2025. 18:00. «Локомотив» – «Сочи»
19.07.2025. 20:30. «Спартак» – «Динамо» Махачкала
20.07.2025. 15:30. «Пари Нижний Новгород» – «Краснодар»
20.07.2025. 18:00. «Зенит» – «Ростов»
20.07.2025. 20:30. «Ахмат» – «Рубин»
21.07.2025. 20:00. «Оренбург» – ЦСКА
До весны 2025 года «Ахмат» на протяжении 12 матчей не мог обыграть «Рубин». В марте эта серия грозненцев наконец оборвалась. Тем не менее оценок за предыдущий сезон в целом команды удостоились разных. Если казанцы заняли достаточно высокое для себя седьмое место, то чеченскому клубу пришлось уже после чемпионата пройти через стресс стыковых матчей. Место в РПЛ «Ахмат» кое-как сохранил, а вот тренера в короткое межсезонье заменил. Предстоящий матч - стартовый для Александра Сторожука в новом клубе.
«Рубин» Рахимова отличает узнаваемый стиль. Казанская команде не много забивает, но еще меньше пропускает. В контрольных матчах этот тренд сохранился - 1:1, 1:0, 1:0. Полагаем, что и предстоящая игра не будет отличаться повышенной результативностью. Тотал меньше 2.5 в этой паре выглядит более чем вероятным исходом. В Winline коэффициент на него совсем немного не дотягивает до двойки.
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В прямом эфире игру в Грозном покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ахмат»: Касинтура (дисквалификация)
«Рубин»: Юкич, Иву, Дрезгич, Д. Кузнецов (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Оренбург»:
|Позиция
|«Ахмат»
|«Рубин»
|Позиция
|Вратарь
|1. Ульянов
|38. Ставер
|Вратарь
|Защитник
|5. Шатара
|27. Грицаенко
|Защитник
|Защитник
|4. Ибишев
|2. Тесленко
|Защитник
|Защитник
|6. Сидоров
|3. Мальдонадо
|Защитник
|Защитник
|55. Тодорович
|71. Нижегородов
|Защитник
|Полузащитник
|18. Камилов
|51. Рожков
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Швец
|22. Ходжа
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Келиану
|23. Безруков
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Талал
|21. Зотов
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Мелкадзе
|24. Чумич
|Нападающий
|Нападающий
|10. Садулаев
|10. Даку
|Нападающий
|Главный тренер
|Александр Сторожук
|Рашид Рахимов
|Главный тренер
Аналитическая группа компании «Winline» установила достаточно высокие котировки на все три базовых исхода. Так, коэффициент на победу «Ахмата» составляет 2.12. В случае ничьей букмекер умножит номинал пари на 3.50, а при победе гостей - на 2.20.
ФРИБЕТ 3 000 РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Самым реальным исходом встречи аналитики считают ничью 1:1. При таком исходе сыграет ставка за 5.80.
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