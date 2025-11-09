Ахмат — Спартак, 9 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Спартак» уже шесть матчей не может победить «Ахмат». Примечательно, что четыре из этих игр завершились нулевыми ничьими, а еще одна - результативной (1:1). В последний раз победитель в этой паре определялся еще в декабре 2023 года (2:1 в пользу грозненцев).

Помимо неприятной для москвичей статистики интерес к встрече подогревает тренерский фактор. Станислав Черчесов уже возглавлял красно-белых, однажды был близок к возвращению в клуб и явно не прочь сделать это в будущем. Тем более позиции в «Спартаке» Деяна Станковича по-прежнему шатки, и уверенная победа над «Локомотивом» в Кубке их совершенно не упрочила. Неспроста после матча сербский тренер заговорил о моральной усталости и тоске по жене и ребенку. Так получается, что «Ахмат» может ускорить воссоединению Станковичей.

«Спартак» редко играет на ноль. Самые популярные исходы в матчах с его участием в последнее время - «обе забьют» и «тотал больше 2.5» (по восемь случаев за 10 игр). Полагаем, что и в воскресенье нули на табло до финального свистка не сохранятся. FONBET установил на ОЗ коэффициент 1.70.