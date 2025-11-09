Ахмат — Спартак, 9 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 9 ноября, пройдет четыре матча 15-го тура российской Премьер-лиги. Повышенное внимание болельщиков традиционно приковано к «Спартаку». Тем более что выезд ему предстоит не из легких - в Грозный, в гости к «Ахмату». Ускорит ли Станислав Черчесов отъезд Деяна Станковича из России?
Турнир: чемпионат России по футболу, 15-й тур
Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ахмат»
|9
|13
|19
|40-63
|«Спартак»
|19
|13
|9
|63-40
Последние пять матчей «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.11.2025
|«Балтика»
2:0
«Ахмат»
РПЛ
|27.10.2025
|«Ахмат»
2:4
«Сочи»
РПЛ
|22.10.2025
|«Рубин»
3:3, пен. 4:3
«Ахмат»
FONBET Кубок России
|19.10.2025
|«Динамо» Москва
2:2
«Ахмат»
РПЛ
|04.10.2025
|«Краснодар»
2:0
«Ахмат»
РПЛ
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.11.2025
|«Спартак»
3:1
«Локомотив»
FONBET Кубок России
|02.11.2025
|«Краснодар»
2:1
«Спартак»
РПЛ
|25.10.2025
|«Спартак»
1:0
«Оренбург»
РПЛ
|21.10.2025
|«Динамо» Махачкала
1:3
«Спартак»
FONBET Кубок России
|18.10.2025
|«Спартак»
1:1
«Ростов»
РПЛ
Последние пять матчей «Ахмата» и «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.03.2025
|«Ахмат»
0:0
«Спартак»
РПЛ
|11.08.2024
|«Спартак»
0:0
«Ахмат»
РПЛ
|03.12.2023
|«Ахмат»
2:1
«Спартак»
РПЛ
|26.08.2023
|«Спартак»
0:0
«Ахмат»
РПЛ
|01.04.2023
|«Спартак»
0:0
«Ахмат»
РПЛ
Перед 15-м туром соперников разделяют в таблице шесть очков и три позиции.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|14
|10
|2
|2
|27-8
|32
|2. ЦСКА
|14
|9
|3
|2
|25-13
|30
|3. Зенит
|14
|8
|5
|1
|28-11
|29
|4. Балтика
|14
|7
|6
|1
|20-6
|27
|5. Локомотив
|14
|7
|6
|1
|30-19
|27
|6. Спартак
|14
|6
|4
|4
|22-20
|22
|7. Рубин
|14
|5
|4
|5
|15-19
|19
|8. Динамо Москва
|14
|4
|5
|5
|21-21
|17
|9. Ахмат
|14
|4
|4
|6
|18-21
|16
|10. Акрон
|14
|3
|6
|5
|16-19
|15
|11. Ростов
|14
|3
|6
|5
|11-15
|15
|12. Динамо Махачкала
|14
|3
|5
|6
|8-16
|14
|13. Крылья Советов
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|14. Оренбург
|14
|2
|5
|7
|17-25
|11
|15. Сочи
|14
|2
|2
|10
|12-33
|8
|16. Пари НН
|14
|2
|1
|11
|9-25
|7
«Спартак» уже шесть матчей не может победить «Ахмат». Примечательно, что четыре из этих игр завершились нулевыми ничьими, а еще одна - результативной (1:1). В последний раз победитель в этой паре определялся еще в декабре 2023 года (2:1 в пользу грозненцев).
Помимо неприятной для москвичей статистики интерес к встрече подогревает тренерский фактор. Станислав Черчесов уже возглавлял красно-белых, однажды был близок к возвращению в клуб и явно не прочь сделать это в будущем. Тем более позиции в «Спартаке» Деяна Станковича по-прежнему шатки, и уверенная победа над «Локомотивом» в Кубке их совершенно не упрочила. Неспроста после матча сербский тренер заговорил о моральной усталости и тоске по жене и ребенку. Так получается, что «Ахмат» может ускорить воссоединению Станковичей.
«Спартак» редко играет на ноль. Самые популярные исходы в матчах с его участием в последнее время - «обе забьют» и «тотал больше 2.5» (по восемь случаев за 10 игр). Полагаем, что и в воскресенье нули на табло до финального свистка не сохранятся. FONBET установил на ОЗ коэффициент 1.70.
В прямом эфире игру в Грозном покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте Winline.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ахмат»: Эль-Махрауи (травма), Мелкадзе (дисквалификация)
«Спартак»: Бабич (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Спартак»:
|Позиция
|«Ахмат»
|«Спартак»
|Позиция
|Вратарь
|88. Шелия
|98. Максименко
|Вратарь
|Защитник
|55. Тодорович
|97. Денисов
|Защитник
|Защитник
|4. Ибишев
|68. Литвинов
|Защитник
|Защитник
|75. Гандри
|3. Ву
|Защитник
|Защитник
|8. Богосавац
|2. Рябчук
|Защитник
|Полузащитник
|18. Камилов
|83. Фернандеш
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Талал
|18. Умяров
|Полузащитник
|Полузащитник
|70. Гаджиев
|5. Барко
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Мансилья
|7. Солари
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Самородов
|10. Маркиньос
|Полузащитник
|Нападающий
|13. Конате
|9. Угальде
|Нападающий
|Главный тренер
|Станислав Черчесов
|Деян Станкович
|Главный тренер
FONBET утроит номинал сыгравшей ставки на победу хозяев поля. Котировки на два других базовых исхода встречи тоже подняты на достаточно высокий уровень. Коэффициент на победу «Спартака» составляет 2.30, а на ничью - 3.45.
Самым реальным исходом встречи аналитики считают ничью 1:1 (коэффициент - 7.00).
Беттинговый партнер РПЛ и «Спартака» проведет трансляцию из Грозного на своем официальном сайте.
Приобрести билеты на матч можно в кассах «Ахмат-Арены».
Расчеты букмекеров заставляют в этом усомниться. Триумф красно-белых котируется в FONBET за 20.00. В топе фаворитов первенства «Спартак» идет только пятым - после «Зенита» (2.05), «Краснодара» (4.50), ЦСКА (5.00) и «Локомотива» (10.00).