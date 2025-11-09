Ведомости
Ахмат — Спартак, 9 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Последняя гастроль Станковича в России?
Валентин Васильев

В воскресенье, 9 ноября, пройдет четыре матча 15-го тура российской Премьер-лиги. Повышенное внимание болельщиков традиционно приковано к «Спартаку». Тем более что выезд ему предстоит не из легких - в Грозный, в гости к «Ахмату». Ускорит ли Станислав Черчесов отъезд Деяна Станковича из России?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ахмат» (Грозный) 

09.11.2025, Вс

16:30 МСК

«Спартак» (Москва)

П1 - 3.00

Х - 3.45

П2 - 2.30

Турнир: чемпионат России по футболу, 15-й тур

Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ахмат»9131940-63
«Спартак»1913963-40

Последние пять матчей «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.11.2025«Балтика» 

2:0

«Ахмат»

РПЛ

27.10.2025«Ахмат»

2:4

«Сочи»

РПЛ

22.10.2025«Рубин» 

3:3, пен. 4:3

«Ахмат»

FONBET Кубок России 

19.10.2025«Динамо» Москва 

2:2

«Ахмат»

РПЛ

04.10.2025«Краснодар» 

2:0

«Ахмат»

РПЛ

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.11.2025«Спартак»

3:1

«Локомотив»

FONBET Кубок России 

02.11.2025«Краснодар»

2:1

«Спартак»

РПЛ

25.10.2025«Спартак»

1:0

«Оренбург»

РПЛ

21.10.2025«Динамо» Махачкала

1:3

«Спартак»

FONBET Кубок России 

18.10.2025«Спартак»

1:1

«Ростов»

РПЛ

Последние пять матчей «Ахмата» и «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.03.2025«Ахмат»

0:0

«Спартак»

РПЛ

11.08.2024«Спартак»

0:0

«Ахмат»

РПЛ

03.12.2023«Ахмат»

2:1

«Спартак»

РПЛ

26.08.2023«Спартак»

0:0

«Ахмат»

РПЛ

01.04.2023«Спартак»

0:0

«Ахмат»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Перед 15-м туром соперников разделяют в таблице шесть очков и три позиции.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар14102227-832
2. ЦСКА1493225-1330
3. Зенит1485128-1129
4. Балтика1476120-627
5. Локомотив1476130-1927
6. Спартак1464422-2022
7. Рубин1454515-1919
8. Динамо Москва1445521-2117
9. Ахмат1444618-2116
10. Акрон1436516-1915
11. Ростов1436511-1515
12. Динамо Махачкала143568-1614
13. Крылья Советов1434717-2513
14. Оренбург1425717-2511
15. Сочи14221012-338
16. Пари НН1421119-257

Прогноз на матч

«Спартак» уже шесть матчей не может победить «Ахмат». Примечательно, что четыре из этих игр завершились нулевыми ничьими, а еще одна - результативной (1:1). В последний раз победитель в этой паре определялся еще в декабре 2023 года (2:1 в пользу грозненцев). 

Помимо неприятной для москвичей статистики интерес к встрече подогревает тренерский фактор. Станислав Черчесов уже возглавлял красно-белых, однажды был близок к возвращению в клуб и явно не прочь сделать это в будущем.  Тем более позиции в «Спартаке» Деяна Станковича по-прежнему шатки, и уверенная победа над «Локомотивом» в Кубке их совершенно не упрочила. Неспроста после матча сербский тренер заговорил о моральной усталости и тоске по жене и ребенку. Так получается, что  «Ахмат» может ускорить воссоединению Станковичей.

«Спартак» редко играет на ноль. Самые популярные исходы в матчах с его участием в последнее время - «обе забьют» и «тотал больше 2.5» (по восемь случаев за 10 игр). Полагаем, что и в воскресенье нули на табло до финального свистка не сохранятся. FONBET установил на ОЗ коэффициент 1.70.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
Легальные букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

В прямом эфире игру в Грозном покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте Winline.  

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Ахмат»: Эль-Махрауи (травма), Мелкадзе (дисквалификация)

«Спартак»: Бабич (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Спартак»:

Позиция«Ахмат»«Спартак»Позиция
Вратарь88. Шелия98. МаксименкоВратарь
Защитник55. Тодорович97. ДенисовЗащитник
Защитник4. Ибишев68. ЛитвиновЗащитник
Защитник75. Гандри3. ВуЗащитник
Защитник8. Богосавац2. РябчукЗащитник
Полузащитник18. Камилов83. ФернандешПолузащитник
Полузащитник 14. Талал18. УмяровПолузащитник 
Полузащитник70. Гаджиев5. БаркоПолузащитник
Полузащитник9. Мансилья7. СолариПолузащитник
Полузащитник20. Самородов10. Маркиньос Полузащитник
Нападающий13. Конате9. УгальдеНападающий
Главный тренерСтанислав ЧерчесовДеян СтанковичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

FONBET утроит номинал сыгравшей ставки на победу хозяев поля. Котировки на два других базовых исхода встречи тоже подняты на достаточно высокий уровень. Коэффициент на победу «Спартака» составляет 2.30, а на ничью - 3.45.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Ахмат» - «Спартак»?

Самым реальным исходом встречи аналитики считают ничью 1:1 (коэффициент - 7.00).

Где бесплатно смотреть матч «Ахмат» - «Спартак»?

Беттинговый партнер РПЛ и «Спартака» проведет трансляцию из Грозного на своем официальном сайте.

Где купить билеты на матч «Ахмат» - «Спартак»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах «Ахмат-Арены».

«Спартак» станет чемпионом?

Расчеты букмекеров заставляют в этом усомниться. Триумф красно-белых котируется в FONBET за 20.00. В топе фаворитов первенства «Спартак» идет только пятым - после «Зенита» (2.05), «Краснодара» (4.50), ЦСКА (5.00) и «Локомотива» (10.00).

