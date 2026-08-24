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Акрон - ЦСКА: прогноз и ставка на 28 августа

Обновлено:
28 августа в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги тольяттинский «Акрон» примет на «Солидарность Арене» московский ЦСКА!
Валентин Васильев

«Акрон» подходит к этому матчу на огромном эмоциональном подъеме. Тольяттинцы сенсационно обыграли ЦСКА в матче Кубка России 18 августа со счетом 1:0, играя в меньшинстве с 58-й минуты. Это историческая первая победа «Акрона» над армейцами в основное время, которая доказала, что команда способна навязывать борьбу топ-клубам даже в непростых условиях. Дома на «Солидарность Арене» «Акрон» будет играть с удвоенной энергией, опираясь на надежную оборону и быстрые контратаки.

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«ЦСКА» находится в непростой ситуации после неожиданного поражения в кубковом противостоянии. Армейцы исторически доминировали в очном противостоянии, одержав 6 побед в 8 официальных встречах, но недавний результат серьезно изменил психологический расклад. Команде необходимо срочно реабилитироваться и вернуть уверенность в своих силах. 

Несмотря на игровые трудности, класс исполнителей в составе ЦСКА остается высоким, что делает их фаворитом в предстоящей игре на бумаге.

Обе команды будут предельно мотивированы: «Акрон» захочет доказать, что кубковая победа не была случайностью, а «ЦСКА» жаждет реванша. Матч обещает быть напряженным, с обилием борьбы в центре поля. Однако фактор домашнего стадиона и недавний успех дают «Акрону» дополнительные козыри, чтобы снова осложнить жизнь армейцам.

«БетБум» дает коэффициент 4.90 на победу хозяев, 4.30 на ничью и 1.65 на победу гостей. Учитывая недавнюю сенсацию и высокую мотивацию «Акрона», наиболее обоснованной выглядит ставка на то, что хозяева не проиграют (1Х).

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