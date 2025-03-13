Акрон - ЦСКА, 16 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Дебютант Премьер-лиги продолжает принимать столичных гостей. Вслед за «Спартаком» на берега Волги едет ЦСКА. Тормознет ли «Акрон» разыгравшихся армейцев? Легендарные Дзюба против Акинфеева - дополнительная сюжетная линия воскресного противоборства.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Акрон» (Тольятти)
16.03.2025, Вс
13:00 МСК
ЦСКА (Москва)
|П1 - 3.16
Турнир: чемпионат России по футболу, 21-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)
Судьи: еще не назначены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Акрон»
|0
|0
|1
|0-4
|ЦСКА
|1
|0
|0
|4-0
Последние пять игр «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.03.2025
|«Акрон»
2:3
«Спартак»
Кубок России
|09.03.2025
|«Крылья Советов»
0:2
«Акрон»
РПЛ
|01.03.2025
|«Пари НН»
2:1
«Акрон»
РПЛ
|22.02.2025
|«Акрон»
2:4
«Урал»
Товарищеский матч
|18.02.2025
|«Ростов»
0:1
«Акрон»
Товарищеский матч
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.03.2025
|ЦСКА
2:1
«Динамо»
Кубок России
|08.03.2025
|ЦСКА
1:0
«Химки»
РПЛ
|01.03.2025
|«Зенит»
0:0
ЦСКА
РПЛ
|22.02.2025
|ЦСКА
4:2
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|17.02.2025
|ЦСКА
1:1
«Факел»
Товарищеский матч
Перед 21-м туром «Акрон» занимает комфортное девятое место в таблице. ЦСКА пока шестой, но имеет все шансы еще до конца марта подняться выше.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|20
|12
|7
|1
|38-13
|43
|2. Зенит
|20
|13
|4
|3
|39-12
|43
|3. Спартак
|20
|12
|4
|4
|39-16
|40
|4. Динамо
|20
|11
|6
|3
|42-21
|39
|5. Локомотив
|20
|11
|4
|5
|35-28
|37
|6. ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|29-14
|35
|7. Ростов
|20
|8
|6
|6
|32-30
|30
|8. Рубин
|20
|8
|5
|7
|28-29
|29
|9. Акрон
|20
|7
|4
|9
|25-36
|25
|10. Крылья Советов
|20
|5
|4
|11
|20-32
|19
|11. Пари НН
|20
|5
|4
|11
|17-38
|19
|12. Химки
|20
|4
|7
|9
|23-36
|19
|13. Динамо Махачкала
|20
|3
|9
|8
|12-22
|18
|14. Ахмат
|20
|3
|8
|9
|19-34
|17
|15. Факел
|20
|2
|8
|10
|11-28
|14
|16. Оренбург
|20
|1
|5
|14
|17-37
|8
«Акрон» с ЦСКА только раз в истории соперничали на официальном уровне. Воспоминания о близком знакомстве с армейцами у тольяттинцев остались нехорошие. На 3-й Песчаной улице столицы дебютант РПЛ получил четыре безответных мяча, а больше всех расстарался Иван Обляков, набравший 2+1 по системе «гол+пас». В Самаре команды встретятся впервые. Естественно, хозяева постараются вернуть москвичам должок за разгром в первого круге.
ЦСКА входит в топ-3 самых агрессивных гостей лиги. С 10 выездов красно-синие собрали 70% очков, потерпев всего одно поражение. Есть подозрение, что в Самаре этот тренд продолжится. Все-таки спортивная мотивация сторон несопоставима. Да и индивидуальный класс исполнителей - тоже.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Акрон»: Бакаев (травма)
ЦСКА: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - ЦСКА:
|Позиция
|«Акрон»
|ЦСКА
|Позиция
|Вратарь
|1. Волков
|35. Акинфеев
|Вратарь
|Защитник
|26. Эшковал
|27. Мойзес
|Защитник
|Защитник
|22. Неделчару
|4. Роша
|Защитник
|Защитник
|77. Савичев
|78. Дивеев
|Защитник
|Защитник
|21. Фернандес
|27. Мойзес
|Защитник
|Полузащитник
|5. Джурасович
|31. Кисляк
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Кузьмин
|10. Обляков
|Полузащитник
|Полузащитник
|35. Джаковац
|15. Пьянич
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Галоян
|25. Бистрович
|Полузащитник
|Полузащитник
|69. Дмитриев
|20. Койта
|Нападающий
|Нападающий
|24. Дзюба
|11. Мусаев
|Нападающий
|Главный тренер
|Заур Тедеев
|Марко Николич
|Главный тренер
«Лига Ставок» обещает бетторам более чем трехкратный выигрыш в случае победы хозяев поля. Коэффициент на успех гостей тоже выглядит внушительно - 2.20. Ничья котируется за 3.26.
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В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 5.60 - установлен на результативную ничью 1:1. Хотя в этом чемпионате команды всего по разу заканчивали матч с двумя единицами на табло.
Легально следить за матчами РПЛ можно на платформе беттингового партнера лиги - Winline.
Гол в ворота «Спартака» стал 235-м для Артема в официальных соревнованиях. В списке самых результативных бомбардиров России Дзюба уже на два мяча опережает Александра Кержакова.
Партнерский проект