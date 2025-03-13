Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
13 марта 13:02ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Акрон - ЦСКА, 16 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Еще один столичный топ в гостях у новичка лиги
Валентин Васильев

Дебютант Премьер-лиги продолжает принимать столичных гостей. Вслед за «Спартаком» на берега Волги едет ЦСКА. Тормознет ли «Акрон» разыгравшихся армейцев? Легендарные Дзюба против Акинфеева - дополнительная сюжетная линия воскресного противоборства. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Акрон» (Тольятти)

16.03.2025, Вс

13:00 МСК

ЦСКА (Москва)

П1 - 3.16

Х - 3.26

П2 - 2.20

Турнир: чемпионат России по футболу, 21-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Акрон» 0010-4
ЦСКА1004-0

Последние пять игр «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.03.2025«Акрон»

2:3

«Спартак»

Кубок России

09.03.2025«Крылья Советов»

0:2

«Акрон»

РПЛ

01.03.2025«Пари НН»

2:1

«Акрон»

РПЛ

22.02.2025«Акрон»

2:4

«Урал»

Товарищеский матч

18.02.2025«Ростов»

0:1

«Акрон»

Товарищеский матч

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.03.2025ЦСКА

2:1

«Динамо»

Кубок России

08.03.2025ЦСКА

1:0

«Химки»

РПЛ

01.03.2025«Зенит»

0:0

ЦСКА

РПЛ

22.02.2025ЦСКА

4:2

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

17.02.2025ЦСКА

1:1

«Факел»

Товарищеский матч

Турнирная таблица

Свернуть

Перед 21-м туром «Акрон» занимает комфортное девятое место в таблице. ЦСКА пока шестой, но имеет все шансы еще до конца марта подняться выше. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар20127138-1343
2. Зенит20134339-1243
3. Спартак20124439-1640
4. Динамо20116342-2139
5. Локомотив20114535-2837
6. ЦСКА20105529-1435
7. Ростов2086632-3030
8. Рубин2085728-2929
9. Акрон2074925-3625
10. Крылья Советов20541120-3219
11. Пари НН20541117-3819
12. Химки2047923-3619
13. Динамо Махачкала2039812-2218
14. Ахмат2038919-3417
15. Факел20281011-2814
16. Оренбург20151417-378

Прогноз на матч

Свернуть

«Акрон» с ЦСКА только раз в истории соперничали на официальном уровне. Воспоминания о близком знакомстве с армейцами у тольяттинцев остались нехорошие. На 3-й Песчаной улице столицы дебютант РПЛ получил четыре безответных мяча, а больше всех расстарался Иван Обляков, набравший 2+1 по системе «гол+пас». В Самаре команды встретятся впервые. Естественно, хозяева постараются вернуть москвичам должок за разгром в первого круге.

ЦСКА входит в топ-3 самых агрессивных гостей лиги. С 10 выездов красно-синие собрали 70% очков, потерпев всего одно поражение. Есть подозрение, что в Самаре этот тренд продолжится. Все-таки спортивная мотивация сторон несопоставима. Да и индивидуальный класс исполнителей - тоже. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Самаре покажет кабельный канал «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Акрон»: Бакаев (травма)

ЦСКА: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - ЦСКА:

Позиция«Акрон»ЦСКАПозиция
Вратарь1. Волков35. АкинфеевВратарь
Защитник26. Эшковал27. МойзесЗащитник
Защитник22. Неделчару4. РошаЗащитник
Защитник77. Савичев78. ДивеевЗащитник
Защитник21. Фернандес27. МойзесЗащитник
Полузащитник5. Джурасович31. КислякПолузащитник
Полузащитник 6. Кузьмин10. ОбляковПолузащитник 
Полузащитник35. Джаковац15. ПьяничПолузащитник
Полузащитник20. Галоян25. БистровичПолузащитник
Полузащитник69. Дмитриев20. КойтаНападающий
Нападающий24. Дзюба11. МусаевНападающий
Главный тренерЗаур ТедеевМарко НиколичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

«Лига Ставок»  обещает бетторам более чем трехкратный выигрыш в случае победы хозяев поля. Коэффициент на успех гостей тоже выглядит внушительно - 2.20. Ничья котируется за 3.26.

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 7 777 РУБЛЕЙ ОТ «ЛИГИ СТАВОК»

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Акрон» - ЦСКА?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 5.60 - установлен на результативную ничью 1:1. Хотя в этом чемпионате команды всего по разу заканчивали матч с двумя единицами на табло. 

Где смотреть бесплатно матч «Акрон» - ЦСКА?

Легально следить за матчами РПЛ можно на платформе беттингового партнера лиги - Winline.

Сколько голов у Дзюбы?

Гол в ворота «Спартака» стал 235-м для Артема в официальных соревнованиях. В списке самых результативных бомбардиров России Дзюба уже на два мяча опережает Александра Кержакова. 

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров