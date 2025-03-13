Акрон - ЦСКА, 16 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Акрон» с ЦСКА только раз в истории соперничали на официальном уровне. Воспоминания о близком знакомстве с армейцами у тольяттинцев остались нехорошие. На 3-й Песчаной улице столицы дебютант РПЛ получил четыре безответных мяча, а больше всех расстарался Иван Обляков, набравший 2+1 по системе «гол+пас». В Самаре команды встретятся впервые. Естественно, хозяева постараются вернуть москвичам должок за разгром в первого круге.

ЦСКА входит в топ-3 самых агрессивных гостей лиги. С 10 выездов красно-синие собрали 70% очков, потерпев всего одно поражение. Есть подозрение, что в Самаре этот тренд продолжится. Все-таки спортивная мотивация сторон несопоставима. Да и индивидуальный класс исполнителей - тоже.