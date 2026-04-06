Партнерский проект

Акрон - ЦСКА, 4 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Дзюба против Акинфеева - дуэль героев ЧМ-2018
Первый апрельский тур чемпионата России по футболу откроется в субботу в Самаре. ЦСКА едет в гости к «Акрону». Собрали главное о матче в нашем статистическом превью.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Акрон» (Тольятти)

04.04.2026, Сб

13:00 МСК

ЦСКА (Москва)

П1 - 4.50

Х - 4.15

П2 - 1.72

Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 23-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Акрон» 1056-16
ЦСКА50116-6

Последние пять матчей «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.03.2026«Локомотив»

5:1

«Акрон»

РПЛ

15.03.2026«Акрон»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

09.03.2026«Спартак»

4:3

«Акрон»

РПЛ

28.02.2026«Оренбург»

2:0

«Акрон»

РПЛ

20.02.2026«Урал»

0:1

«Акрон»

Товарищеский матч

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.03.2026ЦСКА

3:1

«Динамо» Махачкала

РПЛ

17.03.2026«Краснодар»

4:0

ЦСКА

Кубок России

14.03.2026«Балтика»

1:0

ЦСКА

 РПЛ

08.03.2026ЦСКА

1:4

«Динамо» Москва

РПЛ

04.03.2026ЦСКА

3:1

«Краснодар»

Кубок России 

Место в турнирной таблице

После 22 туров ЦСКА идет пятым в таблице, «Акрон» - 10-м.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар22154347-1649
2Зенит22146241-1548
3Локомотив22128248-3044
4Балтика22119230-942
5ЦСКА22123734-2439
6Спартак22115635-3038
7Динамо Москва2286837-3030
8Ахмат2286827-2830
9Рубин2286822-2530
10Акрон22571027-3822
11Ростов22571017-2522
12Динамо Махачкала22561112-2721
13Крылья Советов22561122-4021
14Пари НН22621418-3620
15Оренбург22461221-3318
16Сочи22231720-529

Прогноз на матч

У обоих клубов дела в этом году идут неважно. «Акрон» за четыре тура чемпионата собрал всего одно очко из 12 возможных и рискует в любой момент свалиться в зону стыковых матчей. ЦСКА в марте потерпел три поражения подряд, причем два из них - с крупным счетом (1:4 от «Динамо», 0:4 от «Краснодара»). Победа над махачкалинским «Динамо» немного подняла настроение армейцам, но глубинных проблем команды явно не решила. 

Конфликт между Фабио Челестини и одним из лидеров клуба Мойзесом до сих пор не разрешен. Бразилец в паузу сборных тренировался индивидуально, а значит, в Самаре почти наверняка москвичам не поможет. Чем разрешится эта коллизия, сейчас предугадать невозможно, но на микроклимат в коллективе таких вещи совсем не влиять не могут. 

Нет сомнений, что на ЦСКА «Акрон» настроится максимально серьезно. Дополнительно Дзюба на правах вожака заведет партнеров.  Игра обещает быть обоюдоострой. У хозяев шесть из 10 последних матчей были с забитыми и пропущенными мячами, у гостей - семь.

В «Фонбет» поставить на «обе забьют» можно с кэфом 1.60.

Трансляции

В прямом эфире игру в Самаре покажет кабельный канал «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч  ПремьерВидеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Акрон»: Эшковал (дисквалификация)

ЦСКА: Мойзес (отстранение)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - ЦСКА:

Позиция«Акрон»ЦСКАПозиция
Вратарь32. Тереховский35. АкинфеевВратарь
Защитник71. Пестряков22. ГаичЗащитник
Защитник19. Бокоев90. ЛукинЗащитник
Защитник24. Неделчару79. ДаниловЗащитник
Защитник21. Фернандес2. РейсЗащитник
Полузащитник15. Лончар31. КислякПолузащитник
Полузащитник 80. Хосонов6. БариновПолузащитник 
Полузащитник35. Джаковац7. АлвешПолузащитник
Полузащитник11. Беншимол3. КруговойПолузащитник
Полузащитник91. Болдырев18. КозловНападающий
Нападающий22. Дзюба9. ГондуНападающий
Главный тренерЗаур ТедеевФабио ЧелестиниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

FONBET рассчитает сыгравшие ставки на победу тольяттинцев по коэффициенту 4.50. Предложение на ничью тоже выглядит привлекательно - 4.15.  Успех гостей котируется за 1.72.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Акрон» - ЦСКА?

Из шести предыдущих «личек» пять остались за ЦСКА. Армейцам отдают предпочтение букмекеры и сейчас.

Где смотреть бесплатно матч «Акрон» - ЦСКА?

Winline на правах официального букмекера лиги предложит пользователям бесплатную ТВ-трансляцию.

Будет ли играть Дзюба?

Артем готов помочь своим партнерам и наверняка выйдет на поле с первых минут. Встреча двух главных героев ЧМ-2018, Дзюбы и Акинфеева, на одном поле - отдельная сюжетная линия субботнего противостояние. 

