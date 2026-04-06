Акрон - ЦСКА, 4 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

У обоих клубов дела в этом году идут неважно. «Акрон» за четыре тура чемпионата собрал всего одно очко из 12 возможных и рискует в любой момент свалиться в зону стыковых матчей. ЦСКА в марте потерпел три поражения подряд, причем два из них - с крупным счетом (1:4 от «Динамо», 0:4 от «Краснодара»). Победа над махачкалинским «Динамо» немного подняла настроение армейцам, но глубинных проблем команды явно не решила.

Конфликт между Фабио Челестини и одним из лидеров клуба Мойзесом до сих пор не разрешен. Бразилец в паузу сборных тренировался индивидуально, а значит, в Самаре почти наверняка москвичам не поможет. Чем разрешится эта коллизия, сейчас предугадать невозможно, но на микроклимат в коллективе таких вещи совсем не влиять не могут.

Нет сомнений, что на ЦСКА «Акрон» настроится максимально серьезно. Дополнительно Дзюба на правах вожака заведет партнеров. Игра обещает быть обоюдоострой. У хозяев шесть из 10 последних матчей были с забитыми и пропущенными мячами, у гостей - семь.

