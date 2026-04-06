Акрон - ЦСКА, 4 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Первый апрельский тур чемпионата России по футболу откроется в субботу в Самаре. ЦСКА едет в гости к «Акрону». Собрали главное о матче в нашем статистическом превью.
Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 23-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)
Судьи: еще не определены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Акрон»
|1
|0
|5
|6-16
|ЦСКА
|5
|0
|1
|16-6
Последние пять матчей «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.03.2026
|«Локомотив»
5:1
«Акрон»
РПЛ
|15.03.2026
|«Акрон»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|09.03.2026
|«Спартак»
4:3
«Акрон»
РПЛ
|28.02.2026
|«Оренбург»
2:0
«Акрон»
РПЛ
|20.02.2026
|«Урал»
0:1
«Акрон»
Товарищеский матч
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.03.2026
|ЦСКА
3:1
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|17.03.2026
|«Краснодар»
4:0
ЦСКА
Кубок России
|14.03.2026
|«Балтика»
1:0
ЦСКА
РПЛ
|08.03.2026
|ЦСКА
1:4
«Динамо» Москва
РПЛ
|04.03.2026
|ЦСКА
3:1
«Краснодар»
Кубок России
После 22 туров ЦСКА идет пятым в таблице, «Акрон» - 10-м.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|22
|15
|4
|3
|47-16
|49
|2
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|41-15
|48
|3
|Локомотив
|22
|12
|8
|2
|48-30
|44
|4
|Балтика
|22
|11
|9
|2
|30-9
|42
|5
|ЦСКА
|22
|12
|3
|7
|34-24
|39
|6
|Спартак
|22
|11
|5
|6
|35-30
|38
|7
|Динамо Москва
|22
|8
|6
|8
|37-30
|30
|8
|Ахмат
|22
|8
|6
|8
|27-28
|30
|9
|Рубин
|22
|8
|6
|8
|22-25
|30
|10
|Акрон
|22
|5
|7
|10
|27-38
|22
|11
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|17-25
|22
|12
|Динамо Махачкала
|22
|5
|6
|11
|12-27
|21
|13
|Крылья Советов
|22
|5
|6
|11
|22-40
|21
|14
|Пари НН
|22
|6
|2
|14
|18-36
|20
|15
|Оренбург
|22
|4
|6
|12
|21-33
|18
|16
|Сочи
|22
|2
|3
|17
|20-52
|9
У обоих клубов дела в этом году идут неважно. «Акрон» за четыре тура чемпионата собрал всего одно очко из 12 возможных и рискует в любой момент свалиться в зону стыковых матчей. ЦСКА в марте потерпел три поражения подряд, причем два из них - с крупным счетом (1:4 от «Динамо», 0:4 от «Краснодара»). Победа над махачкалинским «Динамо» немного подняла настроение армейцам, но глубинных проблем команды явно не решила.
Конфликт между Фабио Челестини и одним из лидеров клуба Мойзесом до сих пор не разрешен. Бразилец в паузу сборных тренировался индивидуально, а значит, в Самаре почти наверняка москвичам не поможет. Чем разрешится эта коллизия, сейчас предугадать невозможно, но на микроклимат в коллективе таких вещи совсем не влиять не могут.
Нет сомнений, что на ЦСКА «Акрон» настроится максимально серьезно. Дополнительно Дзюба на правах вожака заведет партнеров. Игра обещает быть обоюдоострой. У хозяев шесть из 10 последних матчей были с забитыми и пропущенными мячами, у гостей - семь.
В «Фонбет» поставить на «обе забьют» можно с кэфом 1.60.
В прямом эфире игру в Самаре покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Акрон»: Эшковал (дисквалификация)
ЦСКА: Мойзес (отстранение)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - ЦСКА:
|Позиция
|«Акрон»
|ЦСКА
|Позиция
|Вратарь
|32. Тереховский
|35. Акинфеев
|Вратарь
|Защитник
|71. Пестряков
|22. Гаич
|Защитник
|Защитник
|19. Бокоев
|90. Лукин
|Защитник
|Защитник
|24. Неделчару
|79. Данилов
|Защитник
|Защитник
|21. Фернандес
|2. Рейс
|Защитник
|Полузащитник
|15. Лончар
|31. Кисляк
|Полузащитник
|Полузащитник
|80. Хосонов
|6. Баринов
|Полузащитник
|Полузащитник
|35. Джаковац
|7. Алвеш
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Беншимол
|3. Круговой
|Полузащитник
|Полузащитник
|91. Болдырев
|18. Козлов
|Нападающий
|Нападающий
|22. Дзюба
|9. Гонду
|Нападающий
|Главный тренер
|Заур Тедеев
|Фабио Челестини
|Главный тренер
FONBET рассчитает сыгравшие ставки на победу тольяттинцев по коэффициенту 4.50. Предложение на ничью тоже выглядит привлекательно - 4.15. Успех гостей котируется за 1.72.
Из шести предыдущих «личек» пять остались за ЦСКА. Армейцам отдают предпочтение букмекеры и сейчас.
Winline на правах официального букмекера лиги предложит пользователям бесплатную ТВ-трансляцию.
Артем готов помочь своим партнерам и наверняка выйдет на поле с первых минут. Встреча двух главных героев ЧМ-2018, Дзюбы и Акинфеева, на одном поле - отдельная сюжетная линия субботнего противостояние.