Акрон - Динамо Москва, 13 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Лучшие коэффициенты и бонусы на заключительный матч 24-го тура
Валентин Васильев

Один матч 24-го тура РПЛ организаторы вынесли на понедельник, 13 апреля. В Самаре сразятся «Акрон» и столичное «Динамо».  Мониторим линии крупнейших легальных букмекеров в поиске перспективных опций для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Акрон» (Тольятти)

08.04.2026, СР

18:15 МСК

«Динамо» (Москва)

П1 - 4.17

Х - 4.17

П2 - 1.76

Турнир: чемпионат России по футболу, 24-й тур

Стадион: «Солидарность Самара Арена»  (Самара, Россия)

Судьи: не определены на момент публикации

Получить фрибет до 7 000 рублей от «Бетбум»

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Акрон» 1123-5
«Динамо» 2115-3

Последние пять матчей «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.04.2026«Акрон»

1:2

ЦСКА

РПЛ

22.03.2026«Локомотив»

5:1

«Акрон»

РПЛ

15.03.2026«Акрон»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

09.03.2026«Спартак»

4:3

«Акрон»

РПЛ

28.02.2026«Оренбург»

2:0

«Акрон»

РПЛ

Последние пять матчей «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.04.2026«Динамо» (Москва)

0:0

«Краснодар»

Кубок России

04.04.2026«Динамо» (Москва)

3:3

«Оренбург»

РПЛ

22.03.2026«Динамо» (Москва)

1:3

«Зенит»

РПЛ

18.03.2026«Спартак»

1:0

«Динамо» (Москва)

Кубок России

14.03.2026«Ростов»

0:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

Место в турнирной таблице

Москвичи идут восьмыми в таблице, тольяттинцы - 11-ми.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар23164348-1652
2Зенит23156243-1651
3Локомотив23128349-3244
4Балтика231110232-1143
5ЦСКА23133736-2542
6Спартак23125637-3141
7Рубин2396823-2533
8Динамо Москва2387840-3331
9Ахмат2386927-2930
10Ростов23671018-2525
11Акрон23571128-4022
12Динамо Махачкала23571114-2922
13Крылья Советов23561223-4221
14Пари НН23621518-3720
15Оренбург23471224-3619
16Сочи23231820-539

Прогноз на матч

«Акрон» в последний раз играл на ноль в обороне еще 20 февраля в спарринге с «Уралом», а на официальном уровне - вообще в прошлом году (1 ноября в Ростове-на-Дону - 1:0).

«Динамо» посреди недели не позволило забить «Краснодару» (0:0), но надо понимать, что там и уровень концентрации со стороны москвичей был априори максимальный. В клубе не скрывают планов по завоеванию Кубка. Как бы ни старался Ролан Гусев, добиться запредельной самоотдачи от команды в чемпионате ему будет очень сложно. Особенно - в гостях у аутсайдера. 

Поэтому и вероятность обмена голами в Самаре автоматически возрастает. Если это произойдет, беттинговый партнер «Динамо» умножит номинал соответствующих пари на полтора. 

Приветственный фрибет от «Бетбум»

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

В прямом эфире игру покажет  кабельный канал «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч  ПремьерВидеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Акрон»: Джаковац (дисквалификация)

«Динамо»: Зайнутдинов, Александров (оба – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Динамо»:

Позиция«Акрон»«Динамо»Позиция
Вратарь32. Тереховский40. РасуловВратарь
Защитник71. Пестряков4. КасересЗащитник
Защитник19. Бокоев2. МаричальЗащитник
Защитник24. Неделчару6. ФернандесЗащитник
Защитник21. Фернандес7. СкопинцевЗащитник
Полузащитник15. Лончар74. ФоминПолузащитник
Полузащитник80. Хосонов44. РубенсПолузащитник
Полузащитник15. Лончар10. БителлоПолузащитник
Полузащитник11. Беншимол13. НгамалеПолузащитник
Полузащитник91. Болдырев91. ГладышевПолузащитник
Нападающий22. Дзюба70. ТюкавинНападающий
Главный тренерЗаур ТедеевРолан ГусевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитический отдел «Бетбум» установил одинаково высокие коэффициенты на победу хозяев и ничью - 4.17. Успех гостей котируется в компании за 1.76.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Акрон» - «Динамо»?

Беттинговый партнер «Динамо» отдает предпочтение в матче столичному клубу.  Хотя в турнирном отношении в очках больше нуждается тольяттинский коллектив.

Матч «Акрон» - «Динамо» будет результативным?

Коэффициент 1.51на тотал больше 2.5 подсказывает, что в Самаре должна получиться содержательная и наполненная голами игра. 

Где смотреть бесплатно матч «Акрон» - «Динамо»?

В сети игры РПЛ легально транслирует официальный букмекер РПЛ.

Где купить билет на матч «Акрон» - «Динамо»?

Билеты на игру доступны на официальном сайте тольяттинского клуба. Там же вы найдете исчерпывающую информацию о ценах и способах приобретения билетов онлайн и офлайн. 

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer265 дней 2 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer81 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer265 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer265 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer265 дней 2 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer265 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer265 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё