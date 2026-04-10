Акрон - Динамо Москва, 13 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Один матч 24-го тура РПЛ организаторы вынесли на понедельник, 13 апреля. В Самаре сразятся «Акрон» и столичное «Динамо». Мониторим линии крупнейших легальных букмекеров в поиске перспективных опций для пари.
Турнир: чемпионат России по футболу, 24-й тур
Стадион: «Солидарность Самара Арена» (Самара, Россия)
Судьи: не определены на момент публикации
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Акрон»
|1
|1
|2
|3-5
|«Динамо»
|2
|1
|1
|5-3
Последние пять матчей «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.04.2026
|«Акрон»
1:2
ЦСКА
РПЛ
|22.03.2026
|«Локомотив»
5:1
«Акрон»
РПЛ
|15.03.2026
|«Акрон»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|09.03.2026
|«Спартак»
4:3
«Акрон»
РПЛ
|28.02.2026
|«Оренбург»
2:0
«Акрон»
РПЛ
Последние пять матчей «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.04.2026
|«Динамо» (Москва)
0:0
«Краснодар»
Кубок России
|04.04.2026
|«Динамо» (Москва)
3:3
«Оренбург»
РПЛ
|22.03.2026
|«Динамо» (Москва)
1:3
«Зенит»
РПЛ
|18.03.2026
|«Спартак»
1:0
«Динамо» (Москва)
Кубок России
|14.03.2026
|«Ростов»
0:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
Москвичи идут восьмыми в таблице, тольяттинцы - 11-ми.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|23
|16
|4
|3
|48-16
|52
|2
|Зенит
|23
|15
|6
|2
|43-16
|51
|3
|Локомотив
|23
|12
|8
|3
|49-32
|44
|4
|Балтика
|23
|11
|10
|2
|32-11
|43
|5
|ЦСКА
|23
|13
|3
|7
|36-25
|42
|6
|Спартак
|23
|12
|5
|6
|37-31
|41
|7
|Рубин
|23
|9
|6
|8
|23-25
|33
|8
|Динамо Москва
|23
|8
|7
|8
|40-33
|31
|9
|Ахмат
|23
|8
|6
|9
|27-29
|30
|10
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|18-25
|25
|11
|Акрон
|23
|5
|7
|11
|28-40
|22
|12
|Динамо Махачкала
|23
|5
|7
|11
|14-29
|22
|13
|Крылья Советов
|23
|5
|6
|12
|23-42
|21
|14
|Пари НН
|23
|6
|2
|15
|18-37
|20
|15
|Оренбург
|23
|4
|7
|12
|24-36
|19
|16
|Сочи
|23
|2
|3
|18
|20-53
|9
«Акрон» в последний раз играл на ноль в обороне еще 20 февраля в спарринге с «Уралом», а на официальном уровне - вообще в прошлом году (1 ноября в Ростове-на-Дону - 1:0).
«Динамо» посреди недели не позволило забить «Краснодару» (0:0), но надо понимать, что там и уровень концентрации со стороны москвичей был априори максимальный. В клубе не скрывают планов по завоеванию Кубка. Как бы ни старался Ролан Гусев, добиться запредельной самоотдачи от команды в чемпионате ему будет очень сложно. Особенно - в гостях у аутсайдера.
Поэтому и вероятность обмена голами в Самаре автоматически возрастает. Если это произойдет, беттинговый партнер «Динамо» умножит номинал соответствующих пари на полтора.
В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Акрон»: Джаковац (дисквалификация)
«Динамо»: Зайнутдинов, Александров (оба – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Динамо»:
|Позиция
|«Акрон»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|32. Тереховский
|40. Расулов
|Вратарь
|Защитник
|71. Пестряков
|4. Касерес
|Защитник
|Защитник
|19. Бокоев
|2. Маричаль
|Защитник
|Защитник
|24. Неделчару
|6. Фернандес
|Защитник
|Защитник
|21. Фернандес
|7. Скопинцев
|Защитник
|Полузащитник
|15. Лончар
|74. Фомин
|Полузащитник
|Полузащитник
|80. Хосонов
|44. Рубенс
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Лончар
|10. Бителло
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Беншимол
|13. Нгамале
|Полузащитник
|Полузащитник
|91. Болдырев
|91. Гладышев
|Полузащитник
|Нападающий
|22. Дзюба
|70. Тюкавин
|Нападающий
|Главный тренер
|Заур Тедеев
|Ролан Гусев
|Главный тренер
Аналитический отдел «Бетбум» установил одинаково высокие коэффициенты на победу хозяев и ничью - 4.17. Успех гостей котируется в компании за 1.76.
Беттинговый партнер «Динамо» отдает предпочтение в матче столичному клубу. Хотя в турнирном отношении в очках больше нуждается тольяттинский коллектив.
Коэффициент 1.51на тотал больше 2.5 подсказывает, что в Самаре должна получиться содержательная и наполненная голами игра.
Билеты на игру доступны на официальном сайте тольяттинского клуба. Там же вы найдете исчерпывающую информацию о ценах и способах приобретения билетов онлайн и офлайн.