Акрон - Динамо Москва, 13 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Акрон» в последний раз играл на ноль в обороне еще 20 февраля в спарринге с «Уралом», а на официальном уровне - вообще в прошлом году (1 ноября в Ростове-на-Дону - 1:0).

«Динамо» посреди недели не позволило забить «Краснодару» (0:0), но надо понимать, что там и уровень концентрации со стороны москвичей был априори максимальный. В клубе не скрывают планов по завоеванию Кубка. Как бы ни старался Ролан Гусев, добиться запредельной самоотдачи от команды в чемпионате ему будет очень сложно. Особенно - в гостях у аутсайдера.

Поэтому и вероятность обмена голами в Самаре автоматически возрастает. Если это произойдет, беттинговый партнер «Динамо» умножит номинал соответствующих пари на полтора.