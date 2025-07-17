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14 июля 8:26ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Акрон - Крылья Советов, 19 июля: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Областное дерби на старте сезона!
Валентин Васильев

На субботу, 19 июля, в Премьер-лиге России запланировано три матча первого тура. Откроет игровой день дерби Самарской области. Анализируем шансы земляков в предстоящей встречи и даем прогноз на исход.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Акрон» (Тольятти)

19.07.2025, Сб

19:30 МСК

«Крылья Советов» (Самара)

П1 - 2.35

Х - 3.50

П2 - 2.95

Турнир: чемпионат России по футболу, 1-й тур

Стадион: "Солидарность Арена" (Самара, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Акрон»3039-8
«Крылья Советов»3038-9

Последние пять игр «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.07.2025«Акрон»

0:2

«Арсенал»

Товарищеский матч

30.06.2025«Акрон»

0:0

«Спартак» Кострома

Товарищеский матч

24.05.2025«Акрон»

1:4

«Локомотив»

РПЛ

18.05.2025«Динамо» Москва

2:1

«Акрон»

РПЛ

11.05.2025«Акрон»

3:2

«Ахмат»

РПЛ

Последние пять игр «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.07.2025«Ахмат»

1:0

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

06.07.2025«Спартак»

2:2

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

24.05.2025«Факел»

1:1

«Крылья Советов»

РПЛ

18.05.2025«Крылья Советов»

0:2

«Спартак»

РПЛ

12.05.2025«Пари НН»

5:2

«Крылья Советов»

РПЛ

Календарь матчей

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18.07.2025.  20:30. «Динамо» Москва – «Балтика»

19.07.2025.  15:30. «Акрон» – «Крылья Советов»

19.07.2025.  18:00. «Локомотив» – «Сочи»

19.07.2025.  20:30. «Спартак» – «Динамо»  Махачкала

20.07.2025.  15:30. «Пари Нижний Новгород» – «Краснодар»

20.07.2025.  18:00. «Зенит» – «Ростов»

20.07.2025.  20:30. «Ахмат» – «Рубин»

21.07.2025.  20:00. «Оренбург» – ЦСКА

Прогноз на матч

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В прошлом сезоне географические соседи и в турнирной таблице финишировали поблизости. Но если для дебютанта РПЛ девятое место в премьерном сезоне стало безусловным успехом, то для их земляков десятое - поводом для очередных пертурбаций. После пяти лет работы в Самара пост главного тренера «Крыльев» покинул Игорь Осинькин. Традиционно уже команда недосчиталась нескольких лидеров. Наиболее болезненной обещает стать потеря лучшего бомбардира Сергеева, который перебрался к Карпину в «Динамо». Бейл, Ломаев и Зиньковский тоже были не последними людьми в команде Осинькина. К новому чемпионату волжан готовил Магомед Адиев. Естественно, что летние «Крылья» будут прилично отличаться от самих себя даже весеннего образца. И не факт, что в лучшую сторону.

«Акрон» таких потрясений избежал и спокойно готовился ко второму сезону в элите. Немного напрягать болельщиков могут результаты последних матчей: с 11 мая тольяттинцы не побеждали ни в официальных, ни в товарищеских встречах. Но на дерби Дзюба и компания наверняка настроятся как следует. Игра должна получиться не только боевой, но и результативной. Наш прогноз на субботу: обе забьют.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Прямая трансляция из Самары запланирована на кабельном канале «Матч Премьер». Также игру покажет беттинговый партнер РПЛ.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Акрон»: нет

«Крылья Советов»: Олейников (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Крылья Советов»:

Позиция«Акрон»«Крылья Советов»
Вратарь78. Васютин30. Песьяков
Защитник19. Бокоев70. Лепский
Защитник21. Фернандес92. Божин
Защитник24. Неделчару5. Ороз
Защитник77. Савичев25. Печенин
Полузащитник15. Лончар6. Бабкин
Полузащитник 5. Джурасович22. Костанца
Полузащитник91. Болдырев29. Сутормин
Нападающий35. Джаковац9. Хубулов
Нападающий24. Дзюба91. Игнатенко
Нападающий17. Бакаев73. Шитов
Главный тренерЗаур ТедеевМагомед Адиев

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК «Фонбет» выкатили высокие коэффициенты на успех обеих команд - 2.35 на хозяев и 2.95 на гостей. Поставить на ничью можно с котировкой 3.50.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Акрон» - «Крылья Советов»?

Согласно расчетам аналитиков, наиболее вероятный счет матча - 1:1. Пари на этот исход заключаются с котировкой 7.00.

Где смотреть бесплатно матч  «Акрон» - «Крылья Советов»?

Бесплатная трансляция из Самары запланирована на ресурсах беттингового партнера Премьер-лиги.

Где купить билеты на матч  «Акрон» - «Крылья Советов»?

Приобрести билеты на самарское дерби или абонемент на весь сезон «Акрона»  можно на официальном сайте тольяттинского клуба. 

Будет ли играть Артем Дзюба?

Сведений о каких-либо преградах для участия Дзюбы в субботней встрече не поступало. 

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