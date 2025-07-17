Акрон - Крылья Советов, 19 июля: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

В прошлом сезоне географические соседи и в турнирной таблице финишировали поблизости. Но если для дебютанта РПЛ девятое место в премьерном сезоне стало безусловным успехом, то для их земляков десятое - поводом для очередных пертурбаций. После пяти лет работы в Самара пост главного тренера «Крыльев» покинул Игорь Осинькин. Традиционно уже команда недосчиталась нескольких лидеров. Наиболее болезненной обещает стать потеря лучшего бомбардира Сергеева, который перебрался к Карпину в «Динамо». Бейл, Ломаев и Зиньковский тоже были не последними людьми в команде Осинькина. К новому чемпионату волжан готовил Магомед Адиев. Естественно, что летние «Крылья» будут прилично отличаться от самих себя даже весеннего образца. И не факт, что в лучшую сторону.

«Акрон» таких потрясений избежал и спокойно готовился ко второму сезону в элите. Немного напрягать болельщиков могут результаты последних матчей: с 11 мая тольяттинцы не побеждали ни в официальных, ни в товарищеских встречах. Но на дерби Дзюба и компания наверняка настроятся как следует. Игра должна получиться не только боевой, но и результативной. Наш прогноз на субботу: обе забьют.