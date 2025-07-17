Акрон - Крылья Советов, 19 июля: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

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На субботу, 19 июля, в Премьер-лиге России запланировано три матча первого тура. Откроет игровой день дерби Самарской области. Анализируем шансы земляков в предстоящей встречи и даем прогноз на исход.
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Турнир: чемпионат России по футболу, 1-й тур
Стадион: "Солидарность Арена" (Самара, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Акрон»
|3
|0
|3
|9-8
|«Крылья Советов»
|3
|0
|3
|8-9
Последние пять игр «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.07.2025
|«Акрон»
0:2
«Арсенал»
Товарищеский матч
|30.06.2025
|«Акрон»
0:0
«Спартак» Кострома
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Акрон»
1:4
«Локомотив»
РПЛ
|18.05.2025
|«Динамо» Москва
2:1
«Акрон»
РПЛ
|11.05.2025
|«Акрон»
3:2
«Ахмат»
РПЛ
Последние пять игр «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.07.2025
|«Ахмат»
1:0
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|06.07.2025
|«Спартак»
2:2
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Факел»
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|18.05.2025
|«Крылья Советов»
0:2
«Спартак»
РПЛ
|12.05.2025
|«Пари НН»
5:2
«Крылья Советов»
РПЛ
18.07.2025. 20:30. «Динамо» Москва – «Балтика»
19.07.2025. 15:30. «Акрон» – «Крылья Советов»
19.07.2025. 18:00. «Локомотив» – «Сочи»
19.07.2025. 20:30. «Спартак» – «Динамо» Махачкала
20.07.2025. 15:30. «Пари Нижний Новгород» – «Краснодар»
20.07.2025. 18:00. «Зенит» – «Ростов»
20.07.2025. 20:30. «Ахмат» – «Рубин»
21.07.2025. 20:00. «Оренбург» – ЦСКА
В прошлом сезоне географические соседи и в турнирной таблице финишировали поблизости. Но если для дебютанта РПЛ девятое место в премьерном сезоне стало безусловным успехом, то для их земляков десятое - поводом для очередных пертурбаций. После пяти лет работы в Самара пост главного тренера «Крыльев» покинул Игорь Осинькин. Традиционно уже команда недосчиталась нескольких лидеров. Наиболее болезненной обещает стать потеря лучшего бомбардира Сергеева, который перебрался к Карпину в «Динамо». Бейл, Ломаев и Зиньковский тоже были не последними людьми в команде Осинькина. К новому чемпионату волжан готовил Магомед Адиев. Естественно, что летние «Крылья» будут прилично отличаться от самих себя даже весеннего образца. И не факт, что в лучшую сторону.
«Акрон» таких потрясений избежал и спокойно готовился ко второму сезону в элите. Немного напрягать болельщиков могут результаты последних матчей: с 11 мая тольяттинцы не побеждали ни в официальных, ни в товарищеских встречах. Но на дерби Дзюба и компания наверняка настроятся как следует. Игра должна получиться не только боевой, но и результативной. Наш прогноз на субботу: обе забьют.
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Прямая трансляция из Самары запланирована на кабельном канале «Матч Премьер». Также игру покажет беттинговый партнер РПЛ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Акрон»: нет
«Крылья Советов»: Олейников (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Крылья Советов»:
|Позиция
|«Акрон»
|«Крылья Советов»
|Вратарь
|78. Васютин
|30. Песьяков
|Защитник
|19. Бокоев
|70. Лепский
|Защитник
|21. Фернандес
|92. Божин
|Защитник
|24. Неделчару
|5. Ороз
|Защитник
|77. Савичев
|25. Печенин
|Полузащитник
|15. Лончар
|6. Бабкин
|Полузащитник
|5. Джурасович
|22. Костанца
|Полузащитник
|91. Болдырев
|29. Сутормин
|Нападающий
|35. Джаковац
|9. Хубулов
|Нападающий
|24. Дзюба
|91. Игнатенко
|Нападающий
|17. Бакаев
|73. Шитов
|Главный тренер
|Заур Тедеев
|Магомед Адиев
Аналитики БК «Фонбет» выкатили высокие коэффициенты на успех обеих команд - 2.35 на хозяев и 2.95 на гостей. Поставить на ничью можно с котировкой 3.50.
Согласно расчетам аналитиков, наиболее вероятный счет матча - 1:1. Пари на этот исход заключаются с котировкой 7.00.
Бесплатная трансляция из Самары запланирована на ресурсах беттингового партнера Премьер-лиги.
Приобрести билеты на самарское дерби или абонемент на весь сезон «Акрона» можно на официальном сайте тольяттинского клуба.
Сведений о каких-либо преградах для участия Дзюбы в субботней встрече не поступало.