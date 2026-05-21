Акрон - Ротор, 23 мая: где смотреть стыковой матч РПЛ, прогноз, составы

Крупное поражение в самарском дерби от «Крыльев» (1:4) сподвигло руководство «Акрона» на непопулярные меры. В отставку был отправлен главный тренер Заур Тедеев, с которым команда пришла и удачно дебютировала в РПЛ. Не всегда такие встряски приводят к ожидаемому инициатором эффекту. Но в данном случае «шоковая терапия», похоже, пошла «пациенту» на пользу. Он ожил, взбодрился и одержал, возможно, самую важную победу в 2026 году. Дубль Беншимола в Волгограде обеспечил «Акрону» комфортный задел перед ответной встречей.

После домашних 0:2 терять «Ротору» нечего. Нужно непременно забивать в Самаре. Хотя бы попытаться. При минимальном преимуществе соперника в выжидательной позиции еще был бы какой-то смысл, но тут его точно нет. Дмитрий Парфенов наверняка это понимает и постарается вдохновить футболистов на лучший футбол в году.

При таких раскладах результативный футбол в Самаре вовсе не выглядит заведомо нереальным.