Акрон - Ротор, 23 мая: где смотреть стыковой матч РПЛ, прогноз, составы

Способны ли волгоградцы на чудо?
Валентин Васильев
Последний участник 35-го чемпионата России по футболу определится 23 мая в Самаре. Тольяттинский «Акрон» сделал серьезный голевой задел в первом матче с «Ротором» и теперь должен просто довести до конца начатое в Волгограде. В этом «стыке» все ясно? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Акрон» (Тольятти)  

23.05.2026, Сб

18:30 МСК

«Ротор» (Волгоград)

П1 - 1.90

Х - 3.60

П2 - 4.10

Турнир: стыки за место в РПЛ, ответный матч

Первый матч: 2:0

Стадион: «Солидарность Самара Арена» (Самара)

Судьи: еще не определены

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Акрон»3005-1
«Ротор» 0031-5

Последние пять матчей «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.05.2026«Ротор»

0:2

«Акрон»

Стыковой матч РПЛ

17.05.2026«Крылья Советов»

4:1

«Акрон»

РПЛ

11.05.2026«Акрон»

1:3

«Ростов»

РПЛ

03.05.2026«Акрон»

0:1

«Краснодар»

РПЛ

27.04.2026«Балтика»

0:1

«Акрон»

РПЛ

Последние пять матчей «Ротора»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.05.2026«Ротор»

0:2

«Акрон»

Стыковой матч РПЛ

16.05.2026«Ротор»

5:0

«Чайка»

Лига PARI

10.05.2026«Уфа»

1:0

«Ротор»

Лига PARI

04.05.2026«Арсенал»

2:2

«Ротор»

Лига PARI

26.04.2026«Ротор»

0:0

«Волга»

Лига PARI

Крупное поражение в самарском дерби от «Крыльев» (1:4) сподвигло руководство «Акрона» на непопулярные меры. В отставку был отправлен главный тренер Заур Тедеев, с которым команда пришла и удачно дебютировала в РПЛ. Не всегда такие встряски приводят к ожидаемому инициатором эффекту. Но в данном случае «шоковая терапия», похоже, пошла «пациенту» на пользу. Он ожил, взбодрился и одержал, возможно, самую важную победу в 2026 году. Дубль Беншимола в Волгограде обеспечил «Акрону» комфортный задел перед ответной встречей.

После домашних 0:2 терять «Ротору» нечего. Нужно непременно забивать в Самаре. Хотя бы попытаться. При минимальном преимуществе соперника в выжидательной позиции еще был бы какой-то смысл, но тут его точно нет. Дмитрий Парфенов наверняка это понимает и постарается вдохновить футболистов на лучший футбол в году. 

При таких раскладах результативный футбол в Самаре вовсе не выглядит заведомо нереальным. С нашей точки зрения, перспективным выглядит комбо: 1Х и тотал больше 1.5.

В PARI оформить такое можно с котировкой 1.73. 

Эксклюзивным партнером трансляций всех переходных матчей РПЛ выступает платформа VK Видео.

ВещательТип трансляцииУсловия
VK ВидеоВидеотрансляцияБесплатно
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Потери

«Акрон»: нет

«Ротор»: Макаров, Арбузов, Плотников (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» -  «Ротор»:

Позиция«Акрон»«Ротор»Позиция
Вратарь88. Гудиев13. ЧагровВратарь
Защитник71. Пестряков2. КоротковЗащитник
Защитник24. Неделчару11. КлещенкоЗащитник
Защитник26. Эшковал97. ПокидышевЗащитник
Защитник21. Фернандес17. ШильниковЗащитник
Полузащитник5. Джурасович6. МакаровПолузащитник
Полузащитник15. Лончар5. ТрошечкинПолузащитник
Полузащитник6. Кузьмин18. КайновПолузащитник
Полузащитник11. Беншимол9. ДавидянПолузащитник
Нападающий91. Болдырев73. АзнауровПолузащитник
Нападающий22. Дзюба77. ЭльдарушевНападающий
И. о. главного тренераМурат ИскаковДмитрий ПарфеновГлавный тренер

Аналитики PARI установили следующие коэффициенты на основные исходы встречи: 1.90 на победу тольяттинского клуба, 4.10 - на его соперника и 3.60 на ничью.

На итоговый успех в плей-офф котировки такие: «Акрон» - 1.05, «Ротор» - 10.50.

loading