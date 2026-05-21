Акрон - Ротор, 23 мая: где смотреть стыковой матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Последний участник 35-го чемпионата России по футболу определится 23 мая в Самаре. Тольяттинский «Акрон» сделал серьезный голевой задел в первом матче с «Ротором» и теперь должен просто довести до конца начатое в Волгограде. В этом «стыке» все ясно?
Турнир: стыки за место в РПЛ, ответный матч
Первый матч: 2:0
Стадион: «Солидарность Самара Арена» (Самара)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Акрон»
|3
|0
|0
|5-1
|«Ротор»
|0
|0
|3
|1-5
Последние пять матчей «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.05.2026
|«Ротор»
0:2
«Акрон»
Стыковой матч РПЛ
|17.05.2026
|«Крылья Советов»
4:1
«Акрон»
РПЛ
|11.05.2026
|«Акрон»
1:3
«Ростов»
РПЛ
|03.05.2026
|«Акрон»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|27.04.2026
|«Балтика»
0:1
«Акрон»
РПЛ
Последние пять матчей «Ротора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.05.2026
|«Ротор»
0:2
«Акрон»
Стыковой матч РПЛ
|16.05.2026
|«Ротор»
5:0
«Чайка»
Лига PARI
|10.05.2026
|«Уфа»
1:0
«Ротор»
Лига PARI
|04.05.2026
|«Арсенал»
2:2
«Ротор»
Лига PARI
|26.04.2026
|«Ротор»
0:0
«Волга»
Лига PARI
Крупное поражение в самарском дерби от «Крыльев» (1:4) сподвигло руководство «Акрона» на непопулярные меры. В отставку был отправлен главный тренер Заур Тедеев, с которым команда пришла и удачно дебютировала в РПЛ. Не всегда такие встряски приводят к ожидаемому инициатором эффекту. Но в данном случае «шоковая терапия», похоже, пошла «пациенту» на пользу. Он ожил, взбодрился и одержал, возможно, самую важную победу в 2026 году. Дубль Беншимола в Волгограде обеспечил «Акрону» комфортный задел перед ответной встречей.
После домашних 0:2 терять «Ротору» нечего. Нужно непременно забивать в Самаре. Хотя бы попытаться. При минимальном преимуществе соперника в выжидательной позиции еще был бы какой-то смысл, но тут его точно нет. Дмитрий Парфенов наверняка это понимает и постарается вдохновить футболистов на лучший футбол в году.
При таких раскладах результативный футбол в Самаре вовсе не выглядит заведомо нереальным. С нашей точки зрения, перспективным выглядит комбо: 1Х и тотал больше 1.5.
В PARI оформить такое можно с котировкой 1.73.
💰 ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ ОТ PARI
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 000 рублей
|Приветственный
|«БЕТСИТИ»
|До 2 000 рублей
|Приветственный
|БЕТСИТИ
|До 2 тысяч рублей
|БЕТСИТИ
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
Эксклюзивным партнером трансляций всех переходных матчей РПЛ выступает платформа VK Видео.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|VK Видео
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Акрон»: нет
«Ротор»: Макаров, Арбузов, Плотников (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Ротор»:
|Позиция
|«Акрон»
|«Ротор»
|Позиция
|Вратарь
|88. Гудиев
|13. Чагров
|Вратарь
|Защитник
|71. Пестряков
|2. Коротков
|Защитник
|Защитник
|24. Неделчару
|11. Клещенко
|Защитник
|Защитник
|26. Эшковал
|97. Покидышев
|Защитник
|Защитник
|21. Фернандес
|17. Шильников
|Защитник
|Полузащитник
|5. Джурасович
|6. Макаров
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Лончар
|5. Трошечкин
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Кузьмин
|18. Кайнов
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Беншимол
|9. Давидян
|Полузащитник
|Нападающий
|91. Болдырев
|73. Азнауров
|Полузащитник
|Нападающий
|22. Дзюба
|77. Эльдарушев
|Нападающий
|И. о. главного тренера
|Мурат Искаков
|Дмитрий Парфенов
|Главный тренер
Аналитики PARI установили следующие коэффициенты на основные исходы встречи: 1.90 на победу тольяттинского клуба, 4.10 - на его соперника и 3.60 на ничью.
На итоговый успех в плей-офф котировки такие: «Акрон» - 1.05, «Ротор» - 10.50.
Все фрибеты букмекеров смотрите на сайте «Советского спорта».