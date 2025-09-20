Акрон - Рубин, 20 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

На рубеже лета и осени «Акрон» попал, пожалуй, в самое тяжелое положение за все годы своего существования. После успехов прошлого сезона и степень ожиданий от команды возросла, но пока этот груз ответственности тольяттинцы не вывозят. Даже сил гиганта Дзюбы не хватает. После кубкового поражения от «Локомотива» проигрышная серия парней Заура Тедеева достигла шести матчей - таких в истории клуба тоже еще не было. С этим срочно что-то нужно что-то делать, чтобы команда окончательно не погрузилась в депрессию и не застряла на дне таблицы. В этом свете игра с «Рубином» играет колоссальную роль для хозяев поля.

Полагаем, что Тедеев совместно с Дзюбой сумеют зарядить более молодых одноклубников как на «последний и решительный бой», и тольяттинцы наконец оборвут эту удручающую серию. Не знаем, как насчет победы, но как минимум одно очко хозяева обязаны зацепить. Наш прогноз на матч: победа «Акрона» или ничья.