Акрон - Рубин, 20 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу, 20 сентября, пройдут три матча девятого тура РПЛ. В Самаре «Акрон» сыграет с «Рубином». Анализируем шансы сторон, выбираем перспективную ставку на игру.
Получить до 15 тысяч рублей от FONBET
Турнир: чемпионат России по футболу, 9-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Акрон»
|0
|1
|7
|5-18
|«Рубин»
|7
|1
|0
|18-5
Последние пять матчей «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.09.2025
|«Акрон»
1:3
«Локомотив»
FONBET Кубок России
|13.09.2025
|«Краснодар»
2:1
«Акрон»
РПЛ
|31.08.2025
|«Акрон»
0:2
«Балтика»
РПЛ
|28.08.2025
|«Локомотив»
2:0
«Акрон»
FONBET Кубок России
|24.08.2025
|ЦСКА
3:1
«Акрон»
РПЛ
Последние пять матчей «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.09.2025
|«Оренбург»
0:0, пен. 4:2
«Рубин»
FONBET Кубок России
|12.09.2025
|«Рубин»
1:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|30.08.2025
|«Оренбург»
2:2
«Рубин»
РПЛ
|26.08.2025
|«Ахмат»
2:0
«Рубин»
FONBET Кубок России
|23.08.2025
|«Рубин»
0:2
«Спартак»
РПЛ
После восьмого тура «Рубин» поднялся с седьмого на пятое место в таблице, а «Акрон» на две ступеньки опустился.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|8
|6
|1
|1
|20-5
|19
|2. Балтика
|8
|4
|4
|0
|13-5
|16
|3. Локомотив
|8
|4
|4
|0
|19-12
|16
|4. ЦСКА
|8
|4
|3
|1
|15-7
|15
|5. Рубин
|8
|4
|2
|2
|11-12
|14
|6. Зенит
|8
|3
|4
|1
|13-7
|13
|7. Крылья Советов
|8
|3
|3
|2
|13-14
|12
|8. Спартак
|8
|3
|3
|2
|12-13
|12
|9. Динамо Москва
|8
|2
|3
|3
|9-9
|9
|10. Ахмат
|8
|2
|3
|3
|9-10
|9
|11. Ростов
|8
|2
|2
|4
|8-12
|8
|12. Динамо Махачкала
|8
|2
|2
|4
|4-10
|8
|13. Оренбург
|8
|1
|4
|3
|10-13
|7
|14. Пари НН
|8
|2
|0
|6
|7-15
|6
|15. Акрон
|8
|1
|3
|4
|10-12
|6
|16. Сочи
|8
|0
|1
|7
|4-21
|1
На рубеже лета и осени «Акрон» попал, пожалуй, в самое тяжелое положение за все годы своего существования. После успехов прошлого сезона и степень ожиданий от команды возросла, но пока этот груз ответственности тольяттинцы не вывозят. Даже сил гиганта Дзюбы не хватает. После кубкового поражения от «Локомотива» проигрышная серия парней Заура Тедеева достигла шести матчей - таких в истории клуба тоже еще не было. С этим срочно что-то нужно что-то делать, чтобы команда окончательно не погрузилась в депрессию и не застряла на дне таблицы. В этом свете игра с «Рубином» играет колоссальную роль для хозяев поля.
Полагаем, что Тедеев совместно с Дзюбой сумеют зарядить более молодых одноклубников как на «последний и решительный бой», и тольяттинцы наконец оборвут эту удручающую серию. Не знаем, как насчет победы, но как минимум одно очко хозяева обязаны зацепить. Наш прогноз на матч: победа «Акрона» или ничья.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|3 тысячи рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
Прямой эфир из Самары пройдет на «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Акрон»: Беншимол (травма)
«Рубин»: Дрезгич, Д.Кузнецов (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Рубин»:
|Позиция
|«Акрон»
|«Рубин»
|Позиция
|Вратарь
|78. Васютин
|38. Ставер
|Вратарь
|Защитник
|77. Савичев
|2. Тесленко
|Защитник
|Защитник
|86. Агапов
|5. Вуячич
|Защитник
|Защитник
|24. Неделчару
|27. Грицаенко
|Защитник
|Защитник
|21. Фернандес
|70. Кабутов
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Лончар
|51. Рожков
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Джурасович
|22. Ходжа
|Полузащитник
|Полузащитник
|35. Джаковац
|6. Иву
|Полузащитник
|Полузащитник
|71. Пестряков
|21. Зотов
|Полузащитник
|Полузащитник
|69. Дмитриев
|99. Шабанхаджай
|Нападающий
|Нападающий
|22. Дзюба
|10. Даку
|Нападающий
|Главный тренер
|Заур Тедеев
|Рашид Рахимов
|Главный тренер
Аналитики БК «Фонбет» установили близкие коэффициенты на успех обеих команд - 2.85 на хозяев и 2.40 на гостей. Поставить на ничью можно с котировкой 3.50.
Фаворита в паре нет, но статистика выглядит пугающе для тольяттинцев: ноль побед, одна ничья и целых семь поражений!
Эксперты назвали счет 1:1 самым реальным в паре. Этот вариант котируется в линии FONBET за 7.00. Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта»
Артем традиционно пропустил кубковый матч посреди недели, чтобы полным сил подойти к игре чемпионата. Против «Рубина» Дзюба должен выйти с первых минут.
Бесплатную трансляцию зрителям предложит Winline.
Приобрести билеты на матч можно на официальном сайте тольяттинского клуба. Цены начинаются с 200 рублей.