Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



17 сентября 15:47ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Акрон - Рубин, 20 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Тольяттинцы - уже в зоне вылета!
Валентин Васильев

В субботу, 20 сентября, пройдут три матча девятого тура РПЛ. В Самаре «Акрон» сыграет с «Рубином». Анализируем шансы сторон, выбираем перспективную ставку на игру.

Получить до 15 тысяч рублей от FONBET
Команда 1

Время начала

Команда 2

«Акрон» (Тольятти)

20.09.2025, Сб

16:45 МСК

«Рубин» (Казань)

П1 - 2.85

Х - 3.50

П2 - 2.40

Турнир: чемпионат России по футболу, 9-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Акрон»0175-18
«Рубин»71018-5

Последние пять матчей «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.09.2025«Акрон»

1:3

«Локомотив»

FONBET  Кубок России

13.09.2025«Краснодар»

2:1

«Акрон»

РПЛ

31.08.2025«Акрон»

0:2

«Балтика»

РПЛ

28.08.2025«Локомотив»

2:0

«Акрон»

FONBET  Кубок России

24.08.2025ЦСКА

3:1

«Акрон»

РПЛ

Последние пять матчей  «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.09.2025«Оренбург» 

0:0, пен. 4:2

«Рубин»

FONBET  Кубок России

12.09.2025«Рубин»

1:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

30.08.2025«Оренбург» 

2:2

«Рубин»

РПЛ

26.08.2025«Ахмат»

2:0

«Рубин»

FONBET  Кубок России

23.08.2025«Рубин»

0:2

«Спартак»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

После восьмого тура «Рубин» поднялся с седьмого на пятое место в таблице, а «Акрон» на две ступеньки опустился. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар861120-519
2. Балтика844013-516
3. Локомотив844019-1216
4. ЦСКА843115-715
5. Рубин842211-1214
6. Зенит834113-713
7. Крылья Советов833213-1412
8. Спартак833212-1312
9. Динамо Москва82339-99
10. Ахмат82339-109
11. Ростов82248-128
12. Динамо Махачкала82244-108
13. Оренбург814310-137
14. Пари НН82067-156
15. Акрон813410-126
16. Сочи80174-211

Прогноз на матч

Свернуть

На рубеже лета и осени «Акрон» попал, пожалуй, в самое тяжелое положение за все годы своего существования. После успехов прошлого сезона и степень ожиданий от команды возросла, но пока этот груз ответственности тольяттинцы не вывозят. Даже сил гиганта Дзюбы не хватает.  После кубкового поражения от «Локомотива» проигрышная серия парней Заура Тедеева достигла шести матчей - таких в истории клуба тоже еще не было. С этим срочно что-то нужно что-то делать, чтобы команда окончательно не погрузилась в депрессию и не застряла на дне таблицы. В этом свете игра с «Рубином» играет колоссальную роль для хозяев поля.

Полагаем, что Тедеев совместно с Дзюбой сумеют зарядить более молодых одноклубников как на «последний и решительный бой», и тольяттинцы наконец оборвут эту удручающую серию. Не знаем, как насчет победы, но как минимум одно очко хозяева обязаны зацепить. Наш прогноз на матч: победа «Акрона» или ничья.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
Winline3 тысячи рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

Прямой эфир из Самары пройдет на «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Акрон»: Беншимол (травма)

«Рубин»: Дрезгич, Д.Кузнецов (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Рубин»:

Позиция«Акрон»«Рубин»Позиция
Вратарь78. Васютин38. СтаверВратарь
Защитник77. Савичев2. ТесленкоЗащитник
Защитник86. Агапов5. ВуячичЗащитник
Защитник24. Неделчару27. ГрицаенкоЗащитник
Защитник21. Фернандес70. КабутовПолузащитник
Полузащитник15. Лончар51. РожковПолузащитник
Полузащитник 5. Джурасович22. ХоджаПолузащитник 
Полузащитник35. Джаковац6. ИвуПолузащитник
Полузащитник71. Пестряков21. ЗотовПолузащитник
Полузащитник69. Дмитриев99. ШабанхаджайНападающий
Нападающий22. Дзюба10. ДакуНападающий
Главный тренерЗаур ТедеевРашид РахимовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК «Фонбет» установили близкие коэффициенты на успех обеих команд - 2.85 на хозяев и 2.40 на гостей. Поставить на ничью можно с котировкой 3.50.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Акрон» - «Рубин»?

Фаворита в паре нет, но статистика выглядит пугающе для тольяттинцев: ноль побед, одна ничья и целых семь поражений!

С каким счетом завершится матч «Акрон» - «Рубин»?

Эксперты назвали счет 1:1 самым реальным в паре. Этот вариант котируется в линии FONBET за 7.00. Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта» 

Будет ли играть Дзюба?

Артем традиционно пропустил кубковый матч посреди недели, чтобы полным сил подойти к игре чемпионата. Против «Рубина» Дзюба должен выйти с первых минут.

Где смотреть бесплатно матч  «Акрон» - «Рубин»?

Бесплатную трансляцию зрителям предложит Winline.

Где купить билеты на матч  «Акрон» - «Рубин»?

Приобрести билеты на матч можно на официальном сайте тольяттинского клуба. Цены начинаются с 200 рублей. 

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer132 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer466 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 23 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer87 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer466 дней 23 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё