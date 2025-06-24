Аль-Хиляль — Пачука, 27 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Пусть «Реал» и «Зальцбург» опережают команду Симоне Индзаги по набранным очкам, «Аль-Хиляль» находится в довольно комфортном турнирном положении. Следить за происходящим в параллельном матче номинальным хозяевам предстоящей игры нет ни какой надобности. Победа с любым счетом выводит «Аль-Хиляль» в плей-офф. Единственное, на что стоит обратить внимание - разница забитых и пропущенных мячей. «Аль-Хилялю» для подстраховки хорошо бы выиграть с разницей в два гола, чтобы гарантировать себе преимущество над «Зальцбургом», если тот сыграет с «Реалом» вничью.

«Пачука» не стала классическим «мальчиком» для битья в квартете, но статус аутсайдера группы мексиканцы оправдали. Они уступили всего в один мяч «быкам» и не позволили разгромить себя «Реалу». Хотя, стоит напомнить, что с мадридским клубом «Пачука» играла в большинстве с седьмой минуты. Что, впрочем, не умоляет достоинств команды Хайме Артуро Лосано. Далеко не каждый европейский клуб, из числа постоянных участников еврокубков разного ранга, сумеет избежать крупного поражения от мадридского гранда, даже играя в численном большинстве. Стыдно мексиканцам за свое выступление на турнире быть не должно, но шансов выйти в плей-офф у них нет даже математических. Так что отталкиваться в предстоящем матче при прогнозе необходимо не от них, а от «Аль-Хиляля».

Клубу из Саудовской Аравии необходимо побеждать с разницей в два мяча. Звезд первой велдичины, пусть и не первой свежести, в составе команды Индзаги хватает. Класс фаворита встречи выше, мотивация на принципиально ином уровне. Наш выбор - «Аль-Хиляль» справится со стоящей перед ним задачей и обеспечит фору в полтора гола.