Аль-Хиляль — Пачука, 27 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Партнерский проект
27 июня, когда на московских часах будет 04:00, начнется матч заключительного тура группового этапа Клубного чемпионата мира между «Аль-Хилялем» и «Пачукой». Для выхода в плей-офф команде из Саудовской Аравии необходимо побеждать мексиканский клуб, являющийся явным аутсайдером группы Н. Оцениваем баланс сил соперников и коэффициенты букмекерских контор.
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа Н, 3-й тур
Стадион: «ГЕОДИС Парк» (Нэшвилл, США)
Главный судья: еще не определен
История личных встреч:
Раньше соперники не встречались
Последние пять игр «Аль-Хиляля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.06.2025
|«Зальцбург»
0:0
«Аль-Хиляль»
Клубный чемпионат мира
|18.06.2025
|«Реал»
1:1
«Аль-Хиляль»
Клубный чемпионат мира
|26.05.2025
|«Аль-Хиляль»
2:0
«Аль-Кадисия»
Чемпионат Саудовской Аравии
|21.05.2025
|«Аль-Вахда»
1:1
«Аль-Хиляль»
Чемпионат Саудовской Аравии
|16.05.2025
|«Аль-Фатех»
3:4
«Аль-Хиляль»
Чемпионат Саудовской Аравии
Последние пять игр «Пачуки»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.06.2025
|«Реал»
3:1
«Пачука»
Клубный чемпионат мира
|19.06.2025
|«Пачука»
1:2
«Ред Булл»
Клубный чемпионат мира
|11.05.2025
|«Америка»
2:0
«Пачука»
Плей-офф чемпионата Мексики
|08.05.2025
|«Пачука»
0:0
«Америка»
Плей-офф чемпионата Мексики
|28.04.2025
|«Монтеррей»
1:2
«Пачука»
Плей-офф чемпионата Мексики
Группа Н
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Реал
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|2. Зальцбург
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|3. Аль-Хиляль
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|4. Пачука
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
Пусть «Реал» и «Зальцбург» опережают команду Симоне Индзаги по набранным очкам, «Аль-Хиляль» находится в довольно комфортном турнирном положении. Следить за происходящим в параллельном матче номинальным хозяевам предстоящей игры нет ни какой надобности. Победа с любым счетом выводит «Аль-Хиляль» в плей-офф. Единственное, на что стоит обратить внимание - разница забитых и пропущенных мячей. «Аль-Хилялю» для подстраховки хорошо бы выиграть с разницей в два гола, чтобы гарантировать себе преимущество над «Зальцбургом», если тот сыграет с «Реалом» вничью.
«Пачука» не стала классическим «мальчиком» для битья в квартете, но статус аутсайдера группы мексиканцы оправдали. Они уступили всего в один мяч «быкам» и не позволили разгромить себя «Реалу». Хотя, стоит напомнить, что с мадридским клубом «Пачука» играла в большинстве с седьмой минуты. Что, впрочем, не умоляет достоинств команды Хайме Артуро Лосано. Далеко не каждый европейский клуб, из числа постоянных участников еврокубков разного ранга, сумеет избежать крупного поражения от мадридского гранда, даже играя в численном большинстве. Стыдно мексиканцам за свое выступление на турнире быть не должно, но шансов выйти в плей-офф у них нет даже математических. Так что отталкиваться в предстоящем матче при прогнозе необходимо не от них, а от «Аль-Хиляля».
Клубу из Саудовской Аравии необходимо побеждать с разницей в два мяча. Звезд первой велдичины, пусть и не первой свежести, в составе команды Индзаги хватает. Класс фаворита встречи выше, мотивация на принципиально ином уровне. Наш выбор - «Аль-Хиляль» справится со стоящей перед ним задачей и обеспечит фору в полтора гола.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
Прямые трансляции и записи матчей турнира в США доступны на платформе Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|FONBET
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Аль-Хиляль»: (все - травмы)
«Пачука»: (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Аль-Хиляль» - «Пачука»:
|Позиция
|«Аль-Хиляль»
«Пачука»
Позиция
|Вратарь
|37. Буну
25. Морено
Вратарь
|Защитник
|20. Канселу
24. Родригес
Защитник
|Защитник
|87. Аль-Тамбакти
8. Гонсалес
Защитник
|Защитник
|3. Кулибали
16. Перейра
Защитник
|Защитник
|6. Лоди
4. Байэрман
Защитник
|Полузащитник
|8. Невеш
12. Домингес
Полузащитник
|Полузащитник
|16. Н. Аль-Давсари
28. Монтьель
Полузащитник
|Полузащитник
|22. Милинкович-Савич
18. Палавесино
Полузащитник
|Полузащитник
|29. С. Аль-Давсари
29. Кенеди
Полузащитник
|Полузащитник
|77. Малком
26. Баутиста
Полузащитник
|Нападающий
|11. Леонардо
23. Рондон
Нападающий
|Главный тренер
|Симоне Индзаги
Хайме Лосано
Главный тренер
Эксперты FONBET не верят в успех мексиканского клуба, уверенно проигравшего две предыдущие встречи на турнире. Вероятность победы «Аль-Хиляля» котируется за 1.65. Ничья идет за 4.20. На выигрыш «Пачуки» предлагается заключить пари за завораживающие 4.60.
Получить до 15 тысяч рублей от FONBET
Пока экс-нападающий «Зенита» не записал на свой счет на турнире результативных действий, но именно он является главной ударной силой мексиканского клуба и имеет твердое место в основе, занимая позицию центрфорварда. В списках травмированных венесуэлец не значится, а, значит, есть все основания полагать, что бомбардир сыграет с «Аль-Хилялем».
Самый скромный коэффициент в линии на точный счет предложен за ничью 1:1. Сыгравшая ставка на этот результат будет рассчитана по коэффициенту 8.50. Угаданные 2:1 в пользу команды из Саудовской Аравии приведут в девятикратному увеличению номинала пари.
На то, что счет в игре откроют игроки команды Симоне Индзаги предлагается заключить пари с коэффициентом 1.50. Ставка на то, что первыми отличатся мексиканцы, будет рассчитана по кэфу 2.75. Вариант «никто не забьет» котируется за 13.00.
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
Бразильский атакующий полузащитник, отлично знакомый российским болельщикам по игре за санкт-петербургский «Зенит» в полном здравии и готов выйти на поле. В двух предыдущих встречах на турнире футболист неизменно появлялся в стартовом составе.
Тройка основных фаворитов турнира, по мнению экспертов FONBET, выглядит так:
ПСЖ - 3.75
«Манчестер Сити» - 5.50
«Бавария» - 6.00
Поставить на чемпионство «Реала» можно с коэффициентом 6.50. Триумф на турнире «Бенфики» котируется за 50.00.