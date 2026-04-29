Карлос Алькарас — Новак Джокович, 14 июля: прогноз на финал Уимблдона

Повторение прошлогоднего финала, когда шансы вновь кажутся примерно равными. Алькарас и Джокович по-прежнему достойны друг друга, на Уимблдоне-2024 они не давали серьезных поводов усомниться в своих кондициях.

Пожалуй, более легким путь по сетке выдался у серба, но испанец доказал в полуфинале, что сохранил достаточно сил и свежести. Очевидно, на данный момент не приходится ждать, что один из финалистов обыграет другого в трех сетах.

Если не случится форс-мажора, то вряд ли спортсмены сыграют значительно меньше геймов, чем год назад (46). Полагаем, ставка ТБ (38,5) в меру аккуратная и логичная.