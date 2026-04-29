Карлос Алькарас — Новак Джокович, 14 июля: прогноз на финал Уимблдона

Как и год назад...
Александр Бокулёв

Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Карлос Алькарас
  • Новак Джокович
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

В воскресенье, 14 июля, состоится финал Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде. Как и год назад, титул оспорят испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович. Кто окажется сильнее на этот раз?

Дата / Время: 14.07.2024, не ранее 15:30 по московскому времени

Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, Центральный корт (Лондон, Великобритания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

Карлос Алькарас (21 год, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)

  • 1-й круг: Марк Лаял (Эстония) - 7:6 (7:3), 7:5, 6:2
  • 2-й круг: Александар Вукич (Австралия) - 7:6 (7:5), 6:2, 6:2
  • 3-й круг: Фрэнсис Тиафо (США, 29) - 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2
  • 4-й круг: Уго Умбер (Франция, 16) - 6:3, 6:4, 1:6, 7:5
  • 1/4 финала: Томми Пол (США, 12) - 5:7, 6:4, 6:2, 6:2
  • 1/2 финала: Даниил Медведев (Россия, 5) - 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4

Новак Джокович (37 лет, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: Вит Коприва (Чехия) - 6:1, 6:2, 6:2
  • 2-й круг: Джейкоб Фирнли (Великобритания) - 6:3, 6:4, 5:7, 7:5
  • 3-й круг: Алексей Попырин (Австралия) - 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)
  • 4-й круг: Хольгер Руне (Дания, 15) - 6:3, 6:4, 6:2
  • 1/4 финала: Алекс де Минор (Австралия, 9) - отказ
  • 1/2 финала: Лоренцо Музетти (Италия, 25) - 6:4, 7:6 (7:2), 6:4

Карлос Алькарас

Бывшая первая ракетка мира. Победитель 11 турниров ATP, в том числе одного травяного (Лондон-2023). Также выиграл три мэйджора: US Open в позапрошлом сезоне, Уимблдон - в прошлом, «Ролан Гаррос» - в нынешнем. Кроме того, в 2024 году дошел до четвертьфинала Australian Open, а всего одержал 32 победы при шести поражениях.

Новак Джокович

Бывшая первая ракетка мира, обладатель 98 титулов на уровне ATP, бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. В прошлом сезоне установил рекорд среди мужчин по числу титулов на турнирах Большого шлема (24), из которых в 2023-м не выиграл только Уимблдон, где уступил в финале. В 2024 году на Australian Open дошел до полуфинала, на «Ролан Гаррос» снялся перед четвертьфиналом из-за травмы. Всего в сезоне одержал 23 победы при шести поражениях. Уимблдон за всю карьеру выигрывал семь раз.

Личные встречи

Соперники провели пять официальных очных матчей. Джокович выиграл обе встречи на харде, а также одну - на грунте. Алькарас одержал по одной победе на грунте и траве (финал Уимблдона-2023).

Ставки на исход

Букмекеры ожидают конкурентный матч, но считают испанца фаворитом. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,70 на победу Алькараса и 2,15 на успех Джоковича.

Ставки на тоталы

Аналитики считают, что матч затянется как минимум на четыре десятка геймов. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,87 на ТБ (41,5) и 1,93 ТМ (41,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа АлькарасаПобеда ДжоковичаТБ (41,5)ТМ (41,5)
PARI1,702,151,871,93

Прогноз и ставка

Повторение прошлогоднего финала, когда шансы вновь кажутся примерно равными. Алькарас и Джокович по-прежнему достойны друг друга, на Уимблдоне-2024 они не давали серьезных поводов усомниться в своих кондициях.

Пожалуй, более легким путь по сетке выдался у серба, но испанец доказал в полуфинале, что сохранил достаточно сил и свежести. Очевидно, на данный момент не приходится ждать, что один из финалистов обыграет другого в трех сетах.

Если не случится форс-мажора, то вряд ли спортсмены сыграют значительно меньше геймов, чем год назад (46). Полагаем, ставка ТБ (38,5) в меру аккуратная и логичная.

