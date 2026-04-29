Карлос Алькарас — Новак Джокович, 14 июля: прогноз на финал Уимблдона

В воскресенье, 14 июля, состоится финал Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде. Как и год назад, титул оспорят испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович. Кто окажется сильнее на этот раз?
Дата / Время: 14.07.2024, не ранее 15:30 по московскому времени
Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, Центральный корт (Лондон, Великобритания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Карлос Алькарас (21 год, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Новак Джокович (37 лет, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Бывшая первая ракетка мира. Победитель 11 турниров ATP, в том числе одного травяного (Лондон-2023). Также выиграл три мэйджора: US Open в позапрошлом сезоне, Уимблдон - в прошлом, «Ролан Гаррос» - в нынешнем. Кроме того, в 2024 году дошел до четвертьфинала Australian Open, а всего одержал 32 победы при шести поражениях.
Бывшая первая ракетка мира, обладатель 98 титулов на уровне ATP, бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. В прошлом сезоне установил рекорд среди мужчин по числу титулов на турнирах Большого шлема (24), из которых в 2023-м не выиграл только Уимблдон, где уступил в финале. В 2024 году на Australian Open дошел до полуфинала, на «Ролан Гаррос» снялся перед четвертьфиналом из-за травмы. Всего в сезоне одержал 23 победы при шести поражениях. Уимблдон за всю карьеру выигрывал семь раз.
Соперники провели пять официальных очных матчей. Джокович выиграл обе встречи на харде, а также одну - на грунте. Алькарас одержал по одной победе на грунте и траве (финал Уимблдона-2023).
Букмекеры ожидают конкурентный матч, но считают испанца фаворитом. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,70 на победу Алькараса и 2,15 на успех Джоковича.
Аналитики считают, что матч затянется как минимум на четыре десятка геймов. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,87 на ТБ (41,5) и 1,93 ТМ (41,5).
Повторение прошлогоднего финала, когда шансы вновь кажутся примерно равными. Алькарас и Джокович по-прежнему достойны друг друга, на Уимблдоне-2024 они не давали серьезных поводов усомниться в своих кондициях.
Пожалуй, более легким путь по сетке выдался у серба, но испанец доказал в полуфинале, что сохранил достаточно сил и свежести. Очевидно, на данный момент не приходится ждать, что один из финалистов обыграет другого в трех сетах.
Если не случится форс-мажора, то вряд ли спортсмены сыграют значительно меньше геймов, чем год назад (46). Полагаем, ставка ТБ (38,5) в меру аккуратная и логичная.