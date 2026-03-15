Карлос Алькарас – Даниил Медведев, 15 марта: прогноз на полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Медведев умеет здорово выступать в Индиан-Уэллсе, и нынешний сезон не стал исключением. Россиянин в четвертый раз дошел до полуфинала на этих соревнованиях, при этом не отдав соперникам ни сета. Но подобные расклады в целом обнуляются, когда напротив Алькарас. Испанец в этом сезоне еще не проигрывал, а турнир в Индиан-Уэллсе для него традиционно даже более успешен, чем для россиянина.

Вязкий и тягучий теннис Медведева от задней линии весьма удобен для Алькараса, который пребывает в отличной форме. Вообще лидер мирового рейтинга на данный момент толком не имеет явных слабых мест. Возможно, за счет опыта россиянин сумеет навязать конкуренцию, но забрать даже сам у такого испанца – задача с несколькими звездочками. Играем фору по геймам через Алькараса.