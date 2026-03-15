Карлос Алькарас – Даниил Медведев, 15 марта: прогноз на полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев дошел до полуфинала хардового турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе, где ему предстоит встретиться с Карлосом Алькарасом. Сумеет ли первая ракетка России остановить лидера мирового рейтинга из Испании?
Дата / Время: 15.03.2026, не ранее 01:00 по московскому времени
Арена: Indian Wells Tennis Garden, Корт №1 (Индиан-Уэллс, штат Калифорния, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Карлос Алькарас (22 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Даниил Медведев (30 лет, 11-я ракетка мира, 11-й номер посева)
Победитель этого матча в финале встретится с сильнейшим из пары Александр Зверев (Германия, 4) – Янник Синнер (Италия, 2)
Выиграл 26 турниров на уровне ATP в одиночном разряде (11 хардовых), а также серебряную медаль на Олимпиады-2024 в Париже. В нынешнем сезоне впервые в карьере победил на Australian Open, благодаря чему самым молодым обладателем карьерного «Большого шлема». Затем взял титул в Дохе. Всего в 2026 г. выиграл все 16 матчей. На турнире в Индиан-Уэллсе побеждал в 2023 и 2024 гг., а в прошлом сезоне вылетел в полуфинале.
Бывшая первая ракетка мира. Победитель 22 турниров ATP, в том числе 20 хардовых. Также выиграл один мэйджор – US Open 2021 г. В нынешнем сезоне на харде взял титулы в Брисбене и Дубае, а на Australian Open дошел до четвертого круга. Всего в 2026 г. одержал 17 побед при трех поражениях. На турнире в Индиан-Уэллсе лучшие результаты показал в 2023 и 2024 гг., когда в финалах проигрывал Алькарасу. В прошлом сезоне вылетел в полуфинале.
Спортсмены ранее провели восемь официальных очных матчей. На траве Алькарас одержал две победы, Медведев – одну. На харде россиянин также выиграл однажды, а испанец – четыре раза.
Букмекеры считают явным фаворитом Алькараса. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,25 на его победу и 3,75 на успех Медведева.
Последний очный матч спортсменов продлился 21 гейм. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,97 на ТБ (21,5) и 1,85 на ТМ (21,5).
Медведев умеет здорово выступать в Индиан-Уэллсе, и нынешний сезон не стал исключением. Россиянин в четвертый раз дошел до полуфинала на этих соревнованиях, при этом не отдав соперникам ни сета. Но подобные расклады в целом обнуляются, когда напротив Алькарас. Испанец в этом сезоне еще не проигрывал, а турнир в Индиан-Уэллсе для него традиционно даже более успешен, чем для россиянина.
Вязкий и тягучий теннис Медведева от задней линии весьма удобен для Алькараса, который пребывает в отличной форме. Вообще лидер мирового рейтинга на данный момент толком не имеет явных слабых мест. Возможно, за счет опыта россиянин сумеет навязать конкуренцию, но забрать даже сам у такого испанца – задача с несколькими звездочками. Играем фору по геймам через Алькараса.