Карлос Алькарас — Каспер Рууд, 29 сентября: прогноз на полуфинал турнира в Токио

В понедельник, 29 сентября, в полуфинале хардового турнира ATP 500 в Токио встретятся испанец Карлос Алькарас и норвежец Каспер Рууд. Кто окажется сильнее и продолжит борьбу за титул?
Дата / Время: 29.09.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: Теннисный парк Ариакэ, Colloseum (Токио, Япония)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom
Карлос Алькарас (22 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Каспер Рууд (26 лет, 12-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Победитель этого матча в финале сыграет с сильнейшим из пары Дженсон Бруксби (США) — Тейлор Фритц (США, 2)
Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 17 турниров ATP, в том числе шести хардовых. Также выиграл шесть мэйджоров: по два последних Уимблдона и «Ролан Гаррос» и столько же US Open (2022, 2025). В нынешнем сезоне взял трофеи в Роттердаме и Цинциннати (оба — хард), на «Ролан Гаррос», в Монте-Карло и Риме (все — грунт), в Лондоне (трава), а также дошел до финала в Барселоне и на Уимблдоне, полуфинала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала Australian Open. На турнире в Токио выступает впервые.
Бывшая вторая ракетка мира. Победитель 13 турниров ATP, в том числе одного хардового. В нынешнем сезоне взял титул на грунте в Мадриде, также дошел до финала в Далласе (хард), до полуфинала в Барселоне (грунт). На Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open вылетел во втором круге, Уимблдон пропустил из-за травмы. Всего в сезоне одержал 32 победы при 12 поражениях. На турнире в Токио уже показал свой лучший результат, в прошлом году вылетел в первом круге.
Спортсмены ранее провели пять официальных очных встреч. Единственный матч на грунте выиграл Алькарас. На харде он одержал три победы, Рууд — одну.
Букмекеры считают испанца явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,12 на его победу и 7,20 на успех норвежца.
Все очные матчи спортсменов продлились минимум 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,98 на ТБ (20,5) и 1,82 на ТМ (20,5).
Рууд тяжеловато стартовал в Токио, но затем набрал обороты. Однако в любом случае на харде он выглядит на харде явным аутсайдером на фоне Алькараса. Испанец после триумфа на US Open в столице Японии выступает с явным запасом. За три круга лидер мирового рейтинга не отдал соперникам ни сета, но и обошелся без разгромов.
Рискнем предположить, что и Рууд избежит чрезмерно одностороннего поражения. Попробуем комбинацию из победы Алькараса и ТБ (18,5).