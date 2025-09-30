Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



28 сентября 13:46ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Карлос Алькарас — Каспер Рууд, 29 сентября: прогноз на полуфинал турнира в Токио

Лидер мирового рейтинга с запасом идет по сетке
Александр Бокулёв

В понедельник, 29 сентября, в полуфинале хардового турнира ATP 500 в Токио встретятся испанец Карлос Алькарас и норвежец Каспер Рууд. Кто окажется сильнее и продолжит борьбу за титул?

ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE

Дата / Время: 29.09.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: Теннисный парк Ариакэ, Colloseum (Токио, Япония)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom

Турнирная сетка

Свернуть

Карлос Алькарас (22 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: Себастьян Баэс (Аргентина) — 6:4, 6:2
  • 2-й круг: Зизу Бергс (Бельгия) — 6:4, 6:3
  • 1/4 финала: Брэндон Накашима (США) — 6:2, 6:4

Каспер Рууд (26 лет, 12-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: Синтаро Мотидзуки (Япония) — 4:6, 6:1, 6:1
  • 2-й круг: Маттео Берреттини (Италия) — 7:6 (7:4), 6:2
  • 1/4 финала: Александар Вукич (Австралия) — 6:3, 6:2

Победитель этого матча в финале сыграет с сильнейшим из пары Дженсон Бруксби (США) — Тейлор Фритц (США, 2)

Карлос Алькарас

Свернуть

Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 17 турниров ATP, в том числе шести хардовых. Также выиграл шесть мэйджоров: по два последних Уимблдона и «Ролан Гаррос» и столько же US Open (2022, 2025). В нынешнем сезоне взял трофеи в Роттердаме и Цинциннати (оба — хард), на «Ролан Гаррос», в Монте-Карло и Риме (все — грунт), в Лондоне (трава), а также дошел до финала в Барселоне и на Уимблдоне, полуфинала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала Australian Open. На турнире в Токио выступает впервые.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Каспер Рууд

Свернуть

Бывшая вторая ракетка мира. Победитель 13 турниров ATP, в том числе одного хардового. В нынешнем сезоне взял титул на грунте в Мадриде, также дошел до финала в Далласе (хард), до полуфинала в Барселоне (грунт). На Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open вылетел во втором круге, Уимблдон пропустил из-за травмы. Всего в сезоне одержал 32 победы при 12 поражениях. На турнире в Токио уже показал свой лучший результат, в прошлом году вылетел в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Спортсмены ранее провели пять официальных очных встреч. Единственный матч на грунте выиграл Алькарас. На харде он одержал три победы, Рууд — одну.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают испанца явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,12 на его победу и 7,20 на успех норвежца.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE

Ставки на тоталы

Свернуть

Все очные матчи спортсменов продлились минимум 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,98 на ТБ (20,5) и 1,82 на ТМ (20,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа АлькарасаПобеда РуудаТБ (20,5)ТМ (20,5)
WINLINE1,127,201,981,82

Прогноз и ставка

Свернуть

Рууд тяжеловато стартовал в Токио, но затем набрал обороты. Однако в любом случае на харде он выглядит на харде явным аутсайдером на фоне Алькараса. Испанец после триумфа на US Open  в столице Японии выступает с явным запасом. За три круга лидер мирового рейтинга не отдал соперникам ни сета, но и обошелся без разгромов.

Рискнем предположить, что и Рууд избежит чрезмерно одностороннего поражения. Попробуем комбинацию из победы Алькараса и ТБ (18,5).

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer92 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer123 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer457 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer92 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer92 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer78 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer92 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer457 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer92 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer92 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer92 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё