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18 ноября 14:00ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Карлос Алькарас — Новак Джокович, 18 ноября: прогноз на полуфинал Итогового турнира ATP

Дуэль лидеров мирового рейтинга
Александр Бокулёв

Первые две ракетки мира в субботу, 18 ноября, оспорят путевку в решающий матч Итогового турнира ATP. Кто окажется сильнее в новом противостоянии испанца Карлоса Алькараса и серба Новака Джоковича?

Дата / Время: 18.11.2023, не ранее 23:00 по московскому времени

Арена: Пала Альпитур, Центральный корт (Турин, Италия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline

Турнирная сетка

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Карлос Алькарас (20 лет, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й тур: Александр Зверев (Германия, 7) - 7:6 (7:3), 3:6, 4:6
  • 2-й тур: Андрей Рублёв (Россия, 5) - 7:5, 6:2
  • 3-й тур: Даниил Медведев (Россия, 3) - 6:4, 6:4

Новак Джокович (36 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й тур: Хольгер Руне (Дания, 8) - 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3
  • 2-й тур: Янник Синнер (Италия, 4) - 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7)
  • 3-й тур: Хуберт Хуркач (Польша, 9) - 7:6 (7:1), 4:6, 6:1

Победитель этого матча сыграет в финале с сильнейшим из пары Янник Синнер (Италия, 4) - Даниил Медведев (Россия, 3).

Карлос Алькарас

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Бывшая первая ракетка мира. Победитель 12 турниров уровня ATP, в том числе прошлогоднего US Open и последнего Уимблдона. На харде в нынешнем сезоне выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и уступил в финале в Цинциннати, всего взял шесть титулов в 2023 году. Australian Open пропустил из-за травмы, на «Ролан Гаррос» выбыл в полуфинале. Всего в сезоне на счету Алькараса 65 побед при 11 поражениях. Испанец впервые принимает участие в Итоговом турнире ATP, из Красной группы он вышел с первого места.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Новак Джокович

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Обладатель 97 титулов на уровне ATP, бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. В нынешнем сезоне выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open, установив рекорд среди мужчин по числу титулов на турнирах Большого шлема (24). Также победил на хардовых соревнованиях в Аделаиде, Цинциннати и Париже, а на Уимблдоне уступил в финале. Всего в 2023 году на счету Джоковича 53 победы при шести поражениях. Совместно с Роджером Федерером он владеет рекордом по числу титулов на Итоговом турнире ATP - эти соревнования серб и швейцарец выигрывали по шесть раз. Из Зеленой группы Джокович со второго места.

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Личные встречи

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Соперники одержали по две победы в очных матчах. Оба по разу выигрывали на грунте, Джокович также был сильнее на харде, Алькарас - на траве. В нынешнем сезоне преимущество в личных встречах у серба - 2-1.

Ставки на исход

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Букмекеры ожидают конкурентный матч, но считают Джоковича фаворитом. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,70 на его победу и 2,25 на успех Алькараса.

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Ставки на тоталы

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Единственный очный матч соперников на харде продлился 38 геймов. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,98 на ТБ (23,5) и 1,83 на ТМ (23,5).

КОНКУРС НА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ОТ PARI

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа АлькарасаПобеда ДжоковичаТБ (23,5)ТМ (23,5)
PARI2,251,701,981,83

Прогноз и ставка

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Алькарасу сложно давалась концовка сезона, но в Турине он постепенно обретает былые кондиции. Джокович же держит собственный высочайший уровень, однако все его матчи на турнире завершились в трех сетах. Полагаем, что и в полуфинале сухой победы от кого-либо мы не увидим - оба готовы бороться и показывать топовый теннис. К слову, во всех четырех очных матчах серба и испанца проигравший брал как минимум сет. Но для перестраховки можно ограничиться тоталом геймов - например, ТБ (22,5).

UPD: результат

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Джокович выиграл со счетом 6:3, 6:2.

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