Карлос Алькарас — Новак Джокович, 18 ноября: прогноз на полуфинал Итогового турнира ATP

Первые две ракетки мира в субботу, 18 ноября, оспорят путевку в решающий матч Итогового турнира ATP. Кто окажется сильнее в новом противостоянии испанца Карлоса Алькараса и серба Новака Джоковича?

Дата / Время: 18.11.2023, не ранее 23:00 по московскому времени

Арена: Пала Альпитур, Центральный корт (Турин, Италия)

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