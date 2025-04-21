Янник Синнер — Даниил Медведев, 18 ноября: прогноз на полуфинал Итогового турнира ATP

Партнерский проект
В субботу, 18 ноября, Даниил Медведев поборется за место в финале Итогового турнира ATP с итальянцем Янником Синнером. Удастся ли первой ракетке России в третий раз пробиться в решающий матч этих соревнований?
Дата / Время: 18.11.2023, не ранее 16:30 по московскому времени
Арена: Пала Альпитур, Центральный корт (Турин, Италия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline
Янник Синнер (22 года, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Даниил Медведев (27 лет, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Победитель этого матча сыграет в финале с сильнейшим из пары Карлос Алькарас (Испания, 2) - Новак Джокович (Сербия, 1).
Победитель десяти турниров ATP, в том числе девяти хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии выиграл титулы в Монпелье, Торонто, Пекине и Вене. На Australian Open и US Open вылетел в четвертом круге, на «Ролан Гаррос» - во втором, на Уимблдоне дошел до полуфинала. Всего в 2023 году на счету Синнера 58 побед при 14 поражениях. Единственный раз он выступал на Итоговом турнире ATP в 2021-м, когда один матч выиграл, в другом уступил. В нынешнем сезоне стал первым итальянцем, который вышел в полуфинал этих соревнований. В Зеленой группе Синнер занял первое место.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Бывшая первая ракетка мира. Победитель 20 турниров уровня ATP, в том числе 18 хардовых и одного мэйджора - US Open 2021 года. В нынешнем сезоне завоевал пять титулов, четыре из них - на харде. На Australian Open вылетел в третьем круге, на «Ролан Гаррос» - в первом, на Уимблдоне дошел до полуфинала, на US Open - до финала. Всего в 2023 году на счету Медведева 66 побед при 16 поражениях. Россиянин выигрывал Итоговый турнир ATP в 2020-м, а в следующем сезоне уступил в финале. На нынешних соревнованиях он занял второе место в Красной группе.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Соперники провели восемь очных матчей, все - на харде. Первые шесть встреч остались за Медведевым, но две последних выиграл Синнер. В нынешнем сезоне спортсмены одержали по две победы друг над другом.
Букмекеры ожидают конкурентный матч, но считают Синнера фаворитом. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,70 на его победу и 2,25 на успех Медведева.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI
Все четыре очных матча соперников в нынешнем сезоне продлились минимум 21 гейм. Сейчас компания PARI дает одинаковый коэффициент 1,90 на ТБ (23,5) и ТМ (23,5).
КОНКУРС НА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ОТ PARI
Синнер иногда позволяет себе сдавать позиции (например, во втором сете против Руне), но в целом на домашнем турнире играет блестяще. Медведев тоже выглядит уверенно, и поражение от Алькараса не должно смущать - явно имела место экономия сил, тем более что соперник по полуфиналу получил на день отдыха больше.
Таким образом, нас наверняка ждет конкурентная дуэль достойных друг друга теннисистов. Синнер после двух подряд побед над Медведевым, вероятно, прибавил в уверенности в своих силах, поэтому ставка на исход видится здесь слишком рискованном. Предлагаем более аккуратный и надежный вариант - ТБ (9,5) в первом сете. В нынешнем сезоне все очные встречи соперников пробили ТБ (20,5), а все стартовые сеты в них длились минимум 12 геймов. Да и на Итоговом турнире наша ставка зашла в двух из трех матчей Синнера и во всех трех играх Медведева.
Синнер выиграл со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1.
Партнерский проект