Янник Синнер — Даниил Медведев, 18 ноября: прогноз на полуфинал Итогового турнира ATP

Синнер иногда позволяет себе сдавать позиции (например, во втором сете против Руне), но в целом на домашнем турнире играет блестяще. Медведев тоже выглядит уверенно, и поражение от Алькараса не должно смущать - явно имела место экономия сил, тем более что соперник по полуфиналу получил на день отдыха больше.

Таким образом, нас наверняка ждет конкурентная дуэль достойных друг друга теннисистов. Синнер после двух подряд побед над Медведевым, вероятно, прибавил в уверенности в своих силах, поэтому ставка на исход видится здесь слишком рискованном. Предлагаем более аккуратный и надежный вариант - ТБ (9,5) в первом сете. В нынешнем сезоне все очные встречи соперников пробили ТБ (20,5), а все стартовые сеты в них длились минимум 12 геймов. Да и на Итоговом турнире наша ставка зашла в двух из трех матчей Синнера и во всех трех играх Медведева.