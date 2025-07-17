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14 июля 14:50ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Екатерина Александрова — Эва Веддер, 16 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Гамбурге

Россиянка получила соперницу из квалификации
Руслан Ипполитов

16 июля Екатерина Александрова проведет свой первый матч на женском одиночном турнире в Гамбурге. Россиянка получила первый номер посева, а ее ближайшая соперница - Эва Веддер из Нидерландов - в основную сетку пробилась через квалификацию. Прикидываем шансы соперниц.

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Дата / Время: 16.07.2025, не ранее 11:00 по московскому времени

Арена: «Ротенбаум клуб»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Екатерина Александрова (30 лет, 16-я ракетка мира, Россия)

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Обладательница Кубка Билли Джин Кинга-2021. Победительница пяти турниров WTA в одиночном разряде. В продолжающемся сезоне в 41 матче одержала 28 побед при 13 проигрышах. Чемпионка турнира в Линце (хард). Полуфиналистка июньского турнира в Хертогенбосхе (трава), турниров в Штутгарте (грунт), Чарльстоне (грунт), Дохе (хард). Четвертьфиналистка турнира в Бад-Хомбурге (трава). На Australian Open проиграла во втором круге второй ракетке турнира - Эмме Наварро. На «Ролан Гаррос» дошла до четвертого круга, в котором уступила второму номеру посева - Кори Гауфф. На Уимблдоне Катя добралась до четвертого круга в одиночном разряде, в котором уступила Белинде Бенчич. 

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Эва Веддер (25 лет, 249-я ракетка мира, Нидерланды)

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Профессионал с 2023 года. Побед в одиночном разряде турниров WTA не одерживала. Наивысшее место в мировом женском рейтинге - 221.  В 2025 году провела 20 матчей, из которых выиграла 11 и проиграла 9.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Раньше спортсменки друг с другом не играли. 

Ставки на исход

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Аналитики, судя по линиям, не сомневаются, что победительницей выйдет россиянка. Вероятность победы Александровой котируется за более чем скромные 1,13. Сыгравшая ставка на триумф Веддер приведет к шестикратному увеличению номинала пари.

Ставки на тотал

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На то, что в матче будет сыграно не меньше 19 геймов (ТБ 18.5) можно заключить пари по коэффициенту 1.75. ТМ 18.5 предлагается взять за 2.00.  

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 2 000 рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Победа Александровой

Победа Веддер

ТБ 18.5

ТМ 18.5

«Бетсити»

1.13

6.00

1.75

2.00

Прогноз и ставка

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Соперницы представляют разные весовые категории. Выбрать ставку с приличным коэффициентом в такой ситуации затруднительно. Александрова прилично выглядела на Уимблдоне и была вправе рассчитывать на большее чем выход в четвертый круг и упущенная надежда на четвертьфинал. Но есть один нюанс - последние 11 матчей (считая парный разряд на Уимблдоне) Екатерина провела на траве, планомерно подходя к турниру Большого шлема. Теперь серия травяных турниров осталась позади и необходимо перестраиваться на новое покрытие. Можно было бы предположить, что россиянка с видимой легкостью обыграет голландку, но Эва могла целенаправленно готовится к германскому турниру, из чего может извлечь определенную выгоду. Не станем рисковать и ставить на разгром соперницы из квалификации. Наш выбор - победа Александровой в двух сетах, но не разгром. Предположим, что 19 геймов Кате хватит. 

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