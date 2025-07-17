Екатерина Александрова — Эва Веддер, 16 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Гамбурге

16 июля Екатерина Александрова проведет свой первый матч на женском одиночном турнире в Гамбурге. Россиянка получила первый номер посева, а ее ближайшая соперница - Эва Веддер из Нидерландов - в основную сетку пробилась через квалификацию. Прикидываем шансы соперниц.

Дата / Время: 16.07.2025, не ранее 11:00 по московскому времени

Арена: «Ротенбаум клуб»

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