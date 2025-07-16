Екатерина Александрова — Каролина Вернер, 17 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Гамбурге

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17 июля свой второй матч на турнире в Гамбурге проведет Екатерина Александрова. Россиянка является первой ракеткой турнира и будет несомненным фаворитом предстоящей встречи с немкой Каролиной Вернер. Присматриваемся к привлекательным котировкам букмекеров.
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Дата / Время: 17.07.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Ротенбаум клуб»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Екатерина Александрова (30 лет, 16-я ракетка мира)
Каролина Вернер (29 лет, 303-я ракетка мира)
Обладательница Кубка Билли Джин Кинга-2021. Победительница пяти турниров WTA в одиночном разряде. В продолжающемся сезоне в 42 матчах одержала 29 побед при 13 проигрышах. Чемпионка турнира в Линце (хард). Полуфиналистка июньского турнира в Хертогенбосхе (трава), турниров в Штутгарте (грунт), Чарльстоне (грунт), Дохе (хард). Четвертьфиналистка турнира в Бад-Хомбурге (трава).
На Australian Open проиграла во втором круге второй ракетке турнира - Эмме Наварро. На «Ролан Гаррос» дошла до четвертого круга, в котором уступила второму номеру посева - Кори Гауфф. На Уимблдоне Катя добралась до четвертого круга в одиночном разряде, в котором уступила Белинде Бенчич.
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29-летняя немка в профессионалах с прошлого года. Побед на турнирах WTA не одерживала. Наивысшая позиция в мировом женском рейтинге - 289.
В 2025 году провела 33 матча, в которых одержала 20 побед и потерпела 13 поражений.
В турнирах Большого шлема не участвовала.
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Раньше соперницы на кортах не встречались никогда.
На победу Кати в первом сете ставки принимаются с коэффициентом 1.25. На успех Вернер можно заключить пари за 4.00.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
Получившая первый номер посева на турнире в Гамбурге Александрова ответственно подошла к дебютному матчу. Первый сет у 249-й ракетки мира из Нидерландов - Эвы Веддер - россиянка выиграла «всухую». Для победы (6:0, 6:3) Кате потребовалось меньше часа, за который она выполнила пять эйсов и допустила всего одну двойную ошибку. Следующая соперница - загадка. Вернер, пусть всего на год моложе Александровой, в профессионалах всего год и находится в мировом рейтинге за пределами топ-300.
Не станем долго рассуждать над именем победителя, которое вполне очевидно. Практически нет сомнений, что в четвертьфинал пройдет россиянка. Попытаемся чуть улучшить кэф, взяв фору.