Екатерина Александрова — Каролина Вернер, 17 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Гамбурге

17 июля свой второй матч на турнире в Гамбурге проведет Екатерина Александрова. Россиянка является первой ракеткой турнира и будет несомненным фаворитом предстоящей встречи с немкой Каролиной Вернер. Присматриваемся к привлекательным котировкам букмекеров.

Дата / Время: 17.07.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Ротенбаум клуб»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Екатерина Александрова (30 лет, 16-я ракетка мира)

1-й круг: Эва Веддер (Нидерланды, 249) — 6:0, 6:3

Каролина Вернер (29 лет, 303-я ракетка мира)