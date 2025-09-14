Ахмед Алиев — Александр Сарнавский, 14 сентября: прогноз на бой Fight Nights Global, трансляция и полный кард

Первый поединок спортсменов продлился все пять раундов, получился конкурентным и завершился победой Алиева единогласным решением судей. Сарнавский признал поражение, но сразу показал максимальный настрой на реванш. И это понятно, ведь ему точно по силам всё же одолеть принципиального соперника.

Сарнавский теперь лучше понимает, как ему пользоваться преимуществом в габаритах. Он целенаправленно готовился к реваншу, а вот Алиев месяц назад вышел на коротком уведомлении против звездного Вартаняна и был нокаутирован. Это серьезный стресс накануне ещё одного потенциально сложного боя. Полагаем, риск действующего чемпиона не оправдается, и Сарнавский вернет пояс.