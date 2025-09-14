Ахмед Алиев — Александр Сарнавский, 14 сентября: прогноз на бой Fight Nights Global, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Ближайший турнир лиги Fight Nights Global возглавит титульный бой в легком весе (до 70,8 кг) между россиянами Ахмедом Алиевым и Александром Сарнавским. Кто окажется сильнее?
Алиев
Сарнавский
Россия
Страна
Россия
35
Возраст
36
32
Бои
51
22 (12 / 0 / 10)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
42 (12 / 21 / 9)
9 (4 / 2 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
9 (1 / 2 / 6)
1
Без результата
0
173
Рост (см)
180
176
Размах рук (см)
180
Уроженец Дагестана, в профессиональных ММА выступает с 2011 года. Большую часть карьеры провел в промоушене Fight Nights, где стал чемпионом. В 2019-м дебютировал в PFL, где по три раза победил и проиграл. Затем транзитом через EFC вернулся в Fight Nights. В октябре победил Сарнавского единогласным решением судей и вновь забрал чемпионский пояс в легком весе. В последнем поединке в августе вышел на коротком уведомлении и был нокаутирован Эдуардом Вартаняном во втором раунде.
Уроженец казахстанского села Горьковское. Занимался рукопашным боем, панкратионом и боевым самбо. В профессиональных ММА выступает с 2008 года. На старте карьеры был чемпионом Siberian League в легком весе и Battle of Gladiators в полусреднем. В 2012-м дебютировал в Bellator, где суммарно одержал пять побед при трех поражениях. С 2016-го по 2022-й бился в ACA. Затем перешел в Fight Nights Global и стал чемпионом в легком весе. В прошлом октябре потерял пояс после поражения от Алиева. В последнем поединке в феврале победил Адриано Мартинша единогласным решением судей.
Первый поединок спортсменов продлился все пять раундов, получился конкурентным и завершился победой Алиева единогласным решением судей. Сарнавский признал поражение, но сразу показал максимальный настрой на реванш. И это понятно, ведь ему точно по силам всё же одолеть принципиального соперника.
Сарнавский теперь лучше понимает, как ему пользоваться преимуществом в габаритах. Он целенаправленно готовился к реваншу, а вот Алиев месяц назад вышел на коротком уведомлении против звездного Вартаняна и был нокаутирован. Это серьезный стресс накануне ещё одного потенциально сложного боя. Полагаем, риск действующего чемпиона не оправдается, и Сарнавский вернет пояс.
Турнир стартует в Невинномысске в воскресенье, 14 сентября, в 18:00 по московскому времени. Главный бой Алиев — Сарнавский II стоит ожидать не ранее 21:00 мск.
Прямую трансляцию турнира предложат букмекерская компания БЕТСИТИ и телеканал UDAR.