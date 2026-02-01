Карлос Алькарас – Новак Джокович, 1 февраля: прогноз на финал Australian Open

Алькарас и Джокович устроили триллер в своих полуфинальных встречах. Испанец выигрывал со счетом 2:0 по сетам у Зверева, после чего столкнулся с сильными судорогами в ноге. В конечном итоге лидер мирового рейтинга героически отыграл подачу на матч и перевернул исход в свою пользу.

Джокович совершил невероятное, одержав волевую победу над Синнером. В решающей партии 38-летний теннисист был хуже почти по всем статистическим показателям, но грамотно воспользовался единственным брейк-пойнтом, благодаря чему и прошел дальше.

Отдадим должное именитому сербу и его бойцовскому характеру, но не видим, за счет каких внутренних ресурсов он может продлить свою сказку на текущем турнире. В игре против Синнера Джокович допустил 18 брейк-пойнтов, показав особую уязвимость на своей второй подаче. И если итальянец простил Новака, то с Алькарасом такой трюк может обернуться быстрым провалом. Полагаем, если испанца внезапно вновь не подведет здоровье, титул достанется именно ему. Прогнозируем победу Алькараса по сетам с форой (-1,5) за коэффициент 1,69.