Карлос Алькарас – Новак Джокович, 1 февраля: прогноз на финал Australian Open

Партнерский проект
Новак Джокович совершил настоящую сенсацию и впервые за три года пробился в финал Открытого чемпионата Австралии. Соперником легендарного серба станет лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас. Оба теннисиста преодолели массу сложностей в полуфинальной стадии. Кому из них достанется титул?
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
Дата / Время: 01.02.2026, не ранее 11:30 по московскому времени
Арена: Род Лэйвер Арена (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Карлос Алькарас (24 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Новак Джокович (38 лет, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Самая молодая первая ракетка мира в истории среди мужчин. За всю карьеру завоевал 24 титула на турнирах ATP, в том числе - шесть раз первенствовал на «Больших шлемах». В рамках Открытого чемпионата Австралии впервые добрался до финальной стадии, уступив соперникам суммарно два сета.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Экс-первая ракетка мира в одиночном разряде, победитель 101 титула на уровня ATP, олимпийский чемпион 2024 г., а также бронзовый призер Игр-2008. Рекордсмен среди мужчин по числу побед на турнирах «Большого шлема». В частности, Australian Open выигрывал десять раз (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023 гг.). В минувшей кампании выбыл на стадии полуфинала, снявшись по ходу матча с немцем Александром Зверевым.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Джокович ведет в очных встречах с минимальным перевесом, одержав пять побед при четырех поражениях. В их последней дуэли сильнее оказался Алькарас, одолев соперника в трех сетах на US Open-2025.
Аналитики «БЕТСИТИ» котируют Алькараса фаворитом предстоящего титульного матча, предложив за победу испанца коэффициент 1,35. Успех серба оценивается в 3,40.
Эксперты «БЕТСИТИ» практически не сомневаются, что как минимум одна партия в финале затянется, либо и вовсе перейдет в экстра-геймы. Коэффициент на ТБ (34,5) составляет 1,51. В обратную сторону - 2,55.
Алькарас и Джокович устроили триллер в своих полуфинальных встречах. Испанец выигрывал со счетом 2:0 по сетам у Зверева, после чего столкнулся с сильными судорогами в ноге. В конечном итоге лидер мирового рейтинга героически отыграл подачу на матч и перевернул исход в свою пользу.
Джокович совершил невероятное, одержав волевую победу над Синнером. В решающей партии 38-летний теннисист был хуже почти по всем статистическим показателям, но грамотно воспользовался единственным брейк-пойнтом, благодаря чему и прошел дальше.
Отдадим должное именитому сербу и его бойцовскому характеру, но не видим, за счет каких внутренних ресурсов он может продлить свою сказку на текущем турнире. В игре против Синнера Джокович допустил 18 брейк-пойнтов, показав особую уязвимость на своей второй подаче. И если итальянец простил Новака, то с Алькарасом такой трюк может обернуться быстрым провалом. Полагаем, если испанца внезапно вновь не подведет здоровье, титул достанется именно ему. Прогнозируем победу Алькараса по сетам с форой (-1,5) за коэффициент 1,69.