Карлос Алькарас – Артур Риндеркнеш, 17 февраля: прогноз на первый круг турнира в Дохе

Разница в уровне между этими игроками заведомо очевидна. Месяц назад Алькарас триумфально выступил на Открытом чемпионате Австралии, испытав серьезные проблемы, пожалуй, лишь в полуфинале против Зверева. Риндеркнеш, в свою очередь, в 2026 году напоминает лишь блеклую версию себя. Французский теннисист моментально покинул австралийский мэйджор, а неделю назад не смог совладать с Циципасом на индорном турнире в Роттердаме.

Рискнем предположить, что месячный простой не скажется на свежести Алькараса. Испанец превосходит своего ближайшего оппонента во всех ключевых компонентах игры. Поставим на победу Карлоса с форой по геймам (-5,5) за коэффициент 1,67.