Карлос Алькарас – Артур Риндеркнеш, 17 февраля: прогноз на первый круг турнира в Дохе

Можно ли найти в этом матче интригу?
Валентин Васильев
Лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас проведет матч первого круга турнира ATP-500 в Дохе против француза Артура Риндеркнеша. Испанец ведет в личных встречах со счетом 4-0. Ждем пятую викторию кряду?

Дата / Время: 17.02.2026, не ранее 19:30 по московскому времени

Арена: 

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom

Карлос Алькарас (22 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: Артур Риндеркнеш (Франция)

Артур Риндеркнеш (30 лет, 30-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Карлос Алькарас (Испания)

Карлос Алькарас

Триумфатор 25 турниров на уровне ATP в одиночном разряде, серебряный призер Олимпийских игр-2024 и самый молодой обладатель карьерного Шлема. В начале года стал победителем Открытого чемпионата Австралии, отдав соперникам по ходу турнира лишь три сета. В минувшей кампании дошел до третьего круга в Дохе.

Артур Риндеркнеш

Финалист трех турниров ATP, четвертьфиналист одного турнира «Большого шлема» в парном разряде. В прошлом сезоне установил карьерный максимум, добравшись до 26-й строчки в мировом рейтинге благодаря успешному выступлению на «Мастерсе» в Шанхае. Всего в 2026 году одержал три победы при трех неудачах.

Личные встречи

Алькарас с сухим счетом ведет в очных противостояниях, одержав четыре победы с 2021 года.

Ставки на исход

Эксперты практически не сомневаются в том, что Алькарас оформит путевку во второй раунд соревнований. В PARI предлагают коэффициенты 1,02 на его победу и 17,00 на успех француза.

Ставки на тоталы

Аналитики PARI допускают, что фаворит не затратит много сил для победы. В линии букмекерской конторы коэффициент на ТБ (17,5) составляет 1,43, на ТМ (17,5) - 2,65.

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа АлькарасаПобеда РиндеркнешаТБ (17,5)ТМ (17,5)
PARI1,0217,001,432,65

Прогноз и ставка

Разница в уровне между этими игроками заведомо очевидна. Месяц назад Алькарас триумфально выступил на Открытом чемпионате Австралии, испытав серьезные проблемы, пожалуй, лишь в полуфинале против Зверева. Риндеркнеш, в свою очередь, в 2026 году напоминает лишь блеклую версию себя. Французский теннисист моментально покинул австралийский мэйджор, а неделю назад не смог совладать с Циципасом на индорном турнире в Роттердаме.

Рискнем предположить, что месячный простой не скажется на свежести Алькараса. Испанец превосходит своего ближайшего оппонента во всех ключевых компонентах игры. Поставим на победу Карлоса с форой по геймам (-5,5) за коэффициент 1,67.

