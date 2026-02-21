Карлос Алькарас – Андрей Рублев, 20 февраля: прогноз на полуфинал турнира в Дохе

Партнерский проект
В пятницу, 20 февраля, российский теннисист Андрей Рублев сыграет против Карлоса Алькараса в полуфинале турнира ATP-500 в Дохе. Ранее испанец испытал большие проблемы против Хачанова. Хватит ли сил первой ракетке мира для прохода в финал?
Получить до 15 000 рублей от FONBET
Дата / Время: 20.02.2026, не ранее 19:30 по московскому времени
Арена:
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Карлос Алькарас (22 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Андрей Рублев (29 лет, 17-я ракетка мира, 7-й сеянный)
За карьеру выиграл 25 турниров на уровне ATP в одиночном разряде, а также завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже. В нынешнем сезоне впервые в карьере выиграл австралийский мэйджор, став самым молодым обладателем карьерного Шлема. Всего в 2026 году испанец одержал десять побед и не потерпел ни одного поражения.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Победитель 21 турнира ATP (17 из них - в одиночном разряде), обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP 2021 года, олимпийский чемпион-2020 в миксте. В текущей кампании дошел до третьего круга Открытого чемпионата Австралии и турнира в Гонконге. Россиянин - действующий чемпион соревнований в Дохе. В прошлогоднем финале обыграл британца Джека Дрейпера.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Алькарас с солидным отрывом ведет в личных встречах, одержав четыре победы при одном поражении. Единственную победу россиянин добыл в мае 2024-го на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде.
Эксперты FONBET считают, что Алькарас с большой долей вероятности выйдет в финал. Коэффициент на успех испанца составляет скромные 1,15. Победа Рублева котируется за 5,40.
Аналитики FONBET не исключают, что встреча теннисистов может затянуться. Так, на ТБ (20,5) по геймам можно поставить по котировке 1,67, на ТМ (20,5) - 2,08.
Хачанов изрядно заставил Алькараса поднапрячься, чтобы заполучить путевку в полуфинал. Большую часть матча испанец не мог найти противоядие против мощной первой подачи и острого форхенда россиянина. Тем не менее, за счет общего класса Алькарас переиграл оппонента, но оставил на корте немало сил.
Рублев, в свою очередь, почти не испытал серьезных проблем против Циципаса, одержав победу в двух сетах. Россиянин здорово вводил мяч в игру и сократил до минимума количество невынужденных ошибок.
Андрей мотивирован желанием защитить прошлогодний титул и выйти в финал. Задача очень сложная, но отнюдь не непреодолимая. Алькарас в каждом из трех матчей в Дохе провел на корте более полутора часов, в то время, как Рублев затратил куда меньше сил. Общая усталость неизменно скажется даже на такой ментальной машине, как Алькарас. Считаем, есть смысл воспользоваться завышенными и котировками и сыграть победу Рублева по геймам с форой (+4,5) за коэффициент 1,85.