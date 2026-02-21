Карлос Алькарас – Андрей Рублев, 20 февраля: прогноз на полуфинал турнира в Дохе

Хачанов изрядно заставил Алькараса поднапрячься, чтобы заполучить путевку в полуфинал. Большую часть матча испанец не мог найти противоядие против мощной первой подачи и острого форхенда россиянина. Тем не менее, за счет общего класса Алькарас переиграл оппонента, но оставил на корте немало сил.

Рублев, в свою очередь, почти не испытал серьезных проблем против Циципаса, одержав победу в двух сетах. Россиянин здорово вводил мяч в игру и сократил до минимума количество невынужденных ошибок.

Андрей мотивирован желанием защитить прошлогодний титул и выйти в финал. Задача очень сложная, но отнюдь не непреодолимая. Алькарас в каждом из трех матчей в Дохе провел на корте более полутора часов, в то время, как Рублев затратил куда меньше сил. Общая усталость неизменно скажется даже на такой ментальной машине, как Алькарас. Считаем, есть смысл воспользоваться завышенными и котировками и сыграть победу Рублева по геймам с форой (+4,5) за коэффициент 1,85.