Арнольд Аллен – Мелкизаэл Коста, 17 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Бразилец в шаге от попадания в топ-10 дивизиона
Александр Бокулёв
Ближайший турнир UFC возглавит рейтинговый поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) между англичанином Арнольдом Алленом и бразильцем Мелкизаэлом Костой. Кто укрепит свои позиции в титульной гонке?

Аллен

 

Коста

Англия

Страна

Бразилия

32

Возраст

29

24

Бои

33

20 (7 / 4 / 9)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

26 (9 / 8 / 9)

4 (0 / 0 / 4)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

7 (2 / 2 / 3)

7

Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC

12

173

Рост (см)

178

178

Размах рук (см)

180,5

99

Размах ног (см)

103

Арнольд Аллен

Начал профессиональную карьеру в MMA в 2012 г. В 2014-м стал чемпионом M4TC в легком весе. Летом 2015-го дебютировал в UFC с рекордом 9-1. В сильнейшем промоушене мира выиграл первые 10 боев, оформив вторую по длительности победную серию в истории полулегкого дивизиона UFC. Но в следующих четырех поединках потерпел три поражения. В последнем бою в январе уступил Жану Силве единогласным решением судей.

Мелкизаэл Коста

Обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу и черного по муай-тай. В профессиональных ММА выступает с 2014 г. Был чемпионом Orixi Combat в легком весе, а Predator FC – в полулегком. С 2023 г. выступает в UFC, где выиграл семь раз при двух поражениях. Идет на серии из шести побед. В последнем поединке в феврале нокаутировал Дэна Иге в первом раунде.

Сравнение коэффициентов

 Победа АлленаПобеда КостыДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,752,132,001,76

Прогноз на бой

Коста набрал впечатляющий ход. Он бьется, как правило, дерзко и ярко. Бразилец обладает вариативной ударной техникой, имеет и внушительный арсенал сабмишенов. Но соперников уровня Аллена у него толком не было.

Спад результатов англичанина объясняется серьезной оппозицией. Чего стоят хотя бы поединки с Максом Холлоуэем и Мовсаром Евлоевым. Но Аллен по-прежнему остается очень качественным бойцом, одним из лучших боксеров дивизиона. Он как раз умеет останавливать взрывных ударников вроде Косты, затаскивая их в «глубокие воды». Англичанин работает в стойке умеренно и грамотно раскладывает силы по дистанции. Хороша у него и защита от тейкдаунов.

Коста вовсю говорит, что первым нокаутирует Аллена. Но и англичанин прекрасно понимает сильные стороны соперника. И пока Аллен не проигрывал не только нокаутом, но и вообще досрочно. Рискнем предположить, что и предстоящий поединок затянется – причем с высокой вероятностью бразилец со временем окажется в тактическом тупике.

Полный кард, где смотреть бой Аллен – Коста

Турнир UFC Fight Night 276 пройдет на арене «APEX» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 16 на 17 мая по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому главный бой Аллен – Коста стоит ожидать около 05:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямой эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 01:00 мск.

Основной кард

  • Арнольд Аллен (Англия) Мелкизаэл Коста (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Ду Ху Чой (Южная Корея) Даниэль Сантос (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Малкольм Уэллмейкер (США) – Хуан Диас (Перу). Легчайший вес;
  • Модестас Букаускас (Литва) – Кристиан Эдвардс (США). Промежуточный вес;
  • Тимоти Куамба (США) – Бенардо Сопай (Албания). Легчайший вес;
  • Николай Веретенников (Казахстан) – Хаос Уильямс (США). Полусредний вес;

Прелимы

  • Туко Токкос (Англия) – Иван Эрслан (Хорватия). Полутяжелый вес;
  • Томми Гант (США) – Артур Минев (Украина). Легкий вес;
  • Кетлин Виейра (Бразилия) – Жаклин Кавальканти (Португалия). Женский легчайший вес;
  • Коди Брандейдж (США) – Андрэ Петроски (США). Средний вес;
  • Алиса Арделеан (Румыния) – Полиана Виана (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Даниэль Барес (Испания) – Луис Гуруле (США). Наилегчайший вес;
  • Шауна Бэннон (Ирландия) – Николь Кальяри (Бразилия). Женский минимальный вес.

