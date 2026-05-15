Арнольд Аллен – Мелкизаэл Коста, 17 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Коста набрал впечатляющий ход. Он бьется, как правило, дерзко и ярко. Бразилец обладает вариативной ударной техникой, имеет и внушительный арсенал сабмишенов. Но соперников уровня Аллена у него толком не было.

Спад результатов англичанина объясняется серьезной оппозицией. Чего стоят хотя бы поединки с Максом Холлоуэем и Мовсаром Евлоевым. Но Аллен по-прежнему остается очень качественным бойцом, одним из лучших боксеров дивизиона. Он как раз умеет останавливать взрывных ударников вроде Косты, затаскивая их в «глубокие воды». Англичанин работает в стойке умеренно и грамотно раскладывает силы по дистанции. Хороша у него и защита от тейкдаунов.

Коста вовсю говорит, что первым нокаутирует Аллена. Но и англичанин прекрасно понимает сильные стороны соперника. И пока Аллен не проигрывал не только нокаутом, но и вообще досрочно. Рискнем предположить, что и предстоящий поединок затянется – причем с высокой вероятностью бразилец со временем окажется в тактическом тупике.