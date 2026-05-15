Арнольд Аллен – Мелкизаэл Коста, 17 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Ближайший турнир UFC возглавит рейтинговый поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) между англичанином Арнольдом Алленом и бразильцем Мелкизаэлом Костой. Кто укрепит свои позиции в титульной гонке?
Аллен
Коста
|Англия
Страна
Бразилия
|32
Возраст
29
|24
Бои
33
|20 (7 / 4 / 9)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
26 (9 / 8 / 9)
|4 (0 / 0 / 4)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
7 (2 / 2 / 3)
|7
Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC
12
|173
Рост (см)
178
|178
Размах рук (см)
180,5
|99
Размах ног (см)
103
Начал профессиональную карьеру в MMA в 2012 г. В 2014-м стал чемпионом M4TC в легком весе. Летом 2015-го дебютировал в UFC с рекордом 9-1. В сильнейшем промоушене мира выиграл первые 10 боев, оформив вторую по длительности победную серию в истории полулегкого дивизиона UFC. Но в следующих четырех поединках потерпел три поражения. В последнем бою в январе уступил Жану Силве единогласным решением судей.
Обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу и черного по муай-тай. В профессиональных ММА выступает с 2014 г. Был чемпионом Orixi Combat в легком весе, а Predator FC – в полулегком. С 2023 г. выступает в UFC, где выиграл семь раз при двух поражениях. Идет на серии из шести побед. В последнем поединке в феврале нокаутировал Дэна Иге в первом раунде.
Коста набрал впечатляющий ход. Он бьется, как правило, дерзко и ярко. Бразилец обладает вариативной ударной техникой, имеет и внушительный арсенал сабмишенов. Но соперников уровня Аллена у него толком не было.
Спад результатов англичанина объясняется серьезной оппозицией. Чего стоят хотя бы поединки с Максом Холлоуэем и Мовсаром Евлоевым. Но Аллен по-прежнему остается очень качественным бойцом, одним из лучших боксеров дивизиона. Он как раз умеет останавливать взрывных ударников вроде Косты, затаскивая их в «глубокие воды». Англичанин работает в стойке умеренно и грамотно раскладывает силы по дистанции. Хороша у него и защита от тейкдаунов.
Коста вовсю говорит, что первым нокаутирует Аллена. Но и англичанин прекрасно понимает сильные стороны соперника. И пока Аллен не проигрывал не только нокаутом, но и вообще досрочно. Рискнем предположить, что и предстоящий поединок затянется – причем с высокой вероятностью бразилец со временем окажется в тактическом тупике.
Турнир UFC Fight Night 276 пройдет на арене «APEX» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 16 на 17 мая по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому главный бой Аллен – Коста стоит ожидать около 05:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямой эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 01:00 мск.
Основной кард
Прелимы